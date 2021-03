Leder

Utsettelse er det siste vi trenger

MANGE PROBLEMER: AstraZeneca er den billige og enkle vaksinen som skal få verden ut av pandemien. Men den siste tiden har den vært forfulgt av problemer. Foto: DADO RUVIC

Ikke bare går vaksineringen sørgelig tregt. I tillegg er AstraZeneca satt på videre pause.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Coronaen kryper nærmere. En rekke regioner har strenge tiltak. I kommune etter kommune blir avdelinger ved barnehager stengt og skolebarn må gå hjem.

Dette sier noe om hvor bra det har vært både for helse og økonomi i Norge at vi har klart å holde smitten lav gjennom nesten pandemien.

Men nå settes nye smitterekorder.

Jo flere vi får vaksinert, desto færre innleggelser og dødsfall blir det. Lykkes vi med utrullingen av vaksiner, kan vi avvikle tiltakene raskere og gradvis åpne samfunnet igjen.

I en så kritisk situasjon med nye varianter og bekymring for sykehuskapasiteten, må norske myndigheter bestemme om de skal begynne å bruke AstraZeneca-vaksinen igjen. Fredag ble avgjørelsen utsatt til over påske.

Sammen med Danmark er vi de mest restriktive. For i de aller fleste land rundt oss brukes den. I tillegg anbefaler tunge organisasjoner som Verdens helseorganisasjon og Det europeiske legemiddelverket å rulle den ut.

les også AstraZeneca: Norge forlenger vaksinepausen

Det er utvilsomt uheldig at vi ikke bruker den. For vaksinen har vist seg svært effektiv i å forhindre sykdom og død.

Men samtidig har Norge sett seks sykdomstilfeller og fire dødsfall med vel 130 000 dose satt. Det er mye verre enn det som er registrert i andre land.

Og norske eksperter er – sammen med tyske – kommet lenger i påvise en mulig sammenheng. Mens andre land har sammenlignet dette med vanlig blodpropp, kom våre fagfolk raskt på sporet av en mulig autoimmun reaksjon som ser ut til å ramme mennesker med forsvinnende liten risiko for å dø av covid-19.

les også Ny måling: Økt skepsis til AstraZeneca-vaksinen

Vi forstår godt at myndighetene vil ha mest mulig data før de tar en avgjørelse. Og at de kliniske undersøkelsene tar tid.

Samtidig er det slett ingen liten sak å utsette vaksineringen. I de mest utsatte områdene på Østlandet er risikoen for å bli smittet og syk rekordhøy nå. Forsinket vaksineringen betyr at vi må regne med mer sykdom og død.

les også Mistenkte AstraZeneca-bivirkninger: Dette er de viktigste sporene

Norske myndigheter har satt vaksineringen på pause fordi de ikke er sikre på om fordelene med vaksinen oppveier ulempene i Norge. Og det er en svært god grunn.

Men kan de si det samme om eldre aldersgrupper som vi vet har større risiko for å bli alvorlig covid-syke?

Vi har ikke sett rapporter om at folk over 60 år er rammet av den sjeldne lidelsen. Fra Storbritannia, som har vaksinert millioner av eldre, sies det at vaksinen er trygg.

Det europeiske legemiddelverket jobber fortsatt med saken og har varslet en ny vurdering den første uken etter påske. Og det haster. For disse tallene må vi få på bordet. Den eneste veien ut av dette uføret er vaksinering.