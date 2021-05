Kommentar

Nå må du begynne å dusje igjen

Av Astrid Meland

NYE STANDARDER: Under pandemien har joggebuksene fått kjørt seg og mange har endret både sminke- og dusjvaner. Foto: Shutterstock

Norge er i ferd med å bli normalt igjen. Men å gå tilbake til 2019-utgavene av oss selv, kan visst bli en liten nøtt.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Om et par måneder er vi vaksinert alle sammen. Og det verste vil være over. Se på Israel, de har bare en håndfull smittetilfeller hver dag nå.

Kypros og Hellas har alt sagt velkommen til turister. Og fra den 26. juni er det planen at vi kan begynne å reise i EU igjen.

Snart skal vi presse oss sammen i trange fly, ta det siste setet på toget, danse foran scenen på fulle konserter, stikke av med det beste rundstykket på seminar og rett og slett møte opp på kontoret igjen.

Mange har vært på jobb hele dette året, i barnehager, dagligvarebutikker og på sykehus. Men for andre høres dette kanskje litt skummelt ut?

les også Slik jobber de med piller mot corona

Vi har utvilsomt fått nye vaner under pandemien. Folk har holdt seg hjemme og hundretusenvis har hatt hjemmekontor.

En britisk undersøkelse utført av You Gov viste at britene har sminket seg og ordnet håret mye mindre under pandemien. En stor andel har kastet BH-en, mens noen færre også vedgår at de har dusjet mindre og ikke skiftet undertøy like ofte.

Ifølge New York Times gjennomgang er daglig dusjing et nytt, unødvendig fenomen som kan virke mot sin hensikt, med tørr hud og kløe som resultat.

les også Langtidsplager etter covid: – En tilstand vi vet for lite om

Noe godt kommer det kanskje ut av denne pandemien, altså. Men ifølge folk som lever av å selge oss råd, blir det visst en utfordring å få hjemmekontoristene tilbake på jobb.

Den danske avisen Politiken skriver om den nye bisnissen, som kalles «reboarding», altså det å få folk tilbake på kontoret igjen.

For her finnes det konsulenttimer å få kjøpt, det tilbys både rådgivning, webinarer og psykolog-hotlines.

les også Corona-forskning gir svar: Derfor er overvektige ekstra utsatt

Og ifølge en undersøkelse utført for Næringslivets Hovedorganisasjon, vil halvparten av oss fortsette med hjemmekontor etter pandemien.

En meningsmåling laget for et av rådgivningsselskapene og omtalt i Politiken, kommer ikke overraskende til at problemet er enda større. 60 prosent av danskene på hjemmekontor er i større eller mindre grad bekymret for å komme tilbake til jobben, heter det.

Og dette vil management-konsulenter og HR-selskaper hjelpe til med.

les også USAs smittevernbyrå snur: Mener luftsmitte er hovedårsak til corona-spredning

I tillegg finnes det også virkelig store problemer i covidens fotspor. Det å tørre å være sammen med mange igjen, for eksempel, har vist seg å være tøft for en del. Harde lockdowns er utvilsomt ikke bra for folke-psyken.

I Melbourne i Australia var det etter over 100 dager med nedstenging såpass vanskelig for folk å gå ut av huset, at flere måtte ha psykologhjelp.

Norge er heldigvis ikke helt der.

Men også her kan det nok føles rart for en del å sette seg ved siden av fremmede på toget og presse seg frem i køen. Og ikke minst at kaffemaskinen på jobb er så bråkete.

les også Spanjoler feirer coronalettelser: - Det er som nyttår

I USA, hvor de er kommet lenger med vaksineringen enn oss, sliter en del med å klare å lette på smitteverntiltakene. Det er de liberale motstanderne til Donald Trump, ifølge Atlantic.

En del av dem ser ut til å tviholde på munnbind utendørs, for eksempel.

En årsak til at det er blitt så sprøtt i USA, er kan hende at covid ble den store kranglesaken. Trump var imot smitteverntiltak og underspilte hvor alvorlig viruset var. Dermed ble hans motstandere bare mer opptatt av munnbind og virusets dødelighet.

For mange som ikke likte Trump, ble rigorøse smitteverntiltak og munnbind synlige måter å protestere mot presidenten på.

Det har endt med at noen er reddere for viruset enn det som godt er, mens andre bare er engstelige for hva naboen skal tro om de doble munnbindene faller.

les også Slik blir 17. mai på den coronafrie øya

Etter en overgangsperiode går nok dette seg til. Vi nærmer oss. I USA har kondomsalget alt begynt å gå opp. Det er godt tegn på normalitet.

Og det trengs kanskje ikke like mange dyre rådgivningstimer og webinar for å få den saken opp å stå igjen.

Folk skjønner nok også raskt at de ikke kan møte opp på jobb i underbukse og at det kan være lurt å både dusje og spise frokost på morgenen.

Men covid-19 blir utvilsomt forskningsmateriale i tiår fremover. Alle sporene pandemien har satt, vil det ta lang tid å fatte omfanget av.