Kommentar

Om middelaldrende kvinner

Av Shazia Majid

Foto: MORTEN MØRLAND

Det er noe veldig fint, og veldig trist over den panegyriske hyllesten av Kate Winslet, som ikke skjuler sin alder eller magefett på film.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Kvinnefrigjøringen har kommet så langt, og likevel så kort.

Verdens kvinner, for det er stort sett kvinner, hyller Hollywood-stjernen Kate Winslet for å spille en «ekte» middelaldrende kvinne i HBO-serien Mare Of Easttown.

Mare Sheehan har rynker, hun har valker på magen, hun går med flanellsskjorter og collegegensere og uten sminke. Rollefiguren er en desillusjonert etterforsker som røyker og har et havarert ekteskap, en krevende familie og en komplisert fortid bak seg. Drapsmysteriet hun skal løse har blitt en parentes etter at serien hadde premiere. Winslet og hennes mot er i sentrum.

Hun er 45. Jeg er 46. Du kan si at jeg taler for min syke mor.

Banebrytende

Tenk at det skal være modig for en kvinne å spille sin alder i et visuelt medium i 2021. At det skal være banebrytende å vise frem en middelaldrende kvinne i all hennes makt og avmakt. I all hennes visdom og klokskap. I alle hennes håp og håpløshet. Og ikke minst som en kvinne som fortsatt blir begjært både av eldre og yngre menn. Og som selv besitter et begjær.

Og det i en tid det fortsatt ikke er «lov» å spørre en kvinne om alder. For min del trenger du ikke å lure. Det er min form for motstand.

Men den er ikke dypere enn at jeg har kjøpt meg en ansiktskrem som «stimulerer hudens naturlige fornyelsesprosesser for å dramatisk og umiddelbart forbedre hudens utseende». Den kostet meg en halv husleie. Den fullstendige frigjøringen lar altså vente på seg.

Aldring er flaut

Mare fra Easttown derimot kunne ikke gitt mer blanke. Hun har annet å stri med. Hun er befriende ekte, hun er befriende ærlig. Og det er vakkert. For det er så sjeldent. Og det er det som er så trist.

En middelaldrende kvinne trenger ikke å gå i flanellsskjorter for å være «ekte». Vi som pynter oss, er også «ekte». Det er bare det at vi har vært så lei av å se den striglede versjonen. Hun finnes ikke på ekte, hvert fall ikke i speilbildet.

Vi lever i en verden hvor det er ungdommen som feires. Ungdom er prestisje. Det er livskraft og arbeidskapasitet og fertilitet. Det gjør aldring flaut. Aldring oppfattes ydmykende, fiendtlig og dermed en av vår tids største tabuer.

MARE OF EASTTOWN: Kate Winslet bryter barrierer når hun velger å spille middelaldrende Mare. Foto: HBO Nordic

Tapte muligheter

Å være gammel, i 70-80-årene og eldre gir ødeleggende fysiske plager. Å eldes derimot er «en fantasiens prøvelse – en moralsk sykdom, en sosial patologi». Hvis iboende egenskap er at den rammer kvinner mer enn den rammer menn.

Det er «særlig kvinnene som opplever aldring med avsmak og til og med skam», skrev den amerikanske forfatteren Susan Sontag.

Det er ikke fordi de «føler for mye». Det handler ikke bare om hud og hår og stram kropp. Det handler først og fremst om tapte muligheter. Det handler om lukkede dører.

Det var verre før. Det er en fattig trøst.

For det er fortsatt slik at 40-50-årige skilte menn gjerne kan finne mye yngre kvinner. Kvinner finner ikke yngre menn, snarere tvert imot, de er heldige om de hele tatt finner en mann. Kvinner oppfattes seksuelt attraktive i mye kortere tid enn menn. Og det er her det største skillet ligger.

Men ikke bare det. Kvinner blir mer aldersdiskriminert på jobben enn menn. Da er det ikke rart at det er slik angst forbundet med aldring.

Selv det å ha «bagasje» kan være skambelagt. Særlig i et patriarkalsk system er kvinner best når de er purunge og kan «formes» til det mottageren ønsker. I en tid hvor datingapper har gjort kjærlighetslivet overfladisk og uromantisk er det mindre håp for de «godt voksne». De skal helst ikke vise at livet har herjet med dem. At de har gått i oppløsning i livskriser og så limt seg sammen igjen. At det er sprekker i fasaden. Alt dette som er vakkert – det gjør oss angivelig stygge.

I likestillingslandet hvor kvinner har lyktes i det meste. Må de derfor også lykkes i å fryse tiden. Fryse de fine linjene og de voksende porene. Kroppen er 46, eller 55 eller 60 – men fernissen skal ikke fremstå en dag eldre enn 32. Jeg fordømmer oss ikke. Ingen vil «gå ut på dato». Det gjelder begge kjønn.

«Menn eldes ikke», sier de i Pakistan. Jo mer patriarkalsk et samfunn er, dess kortere «holdbarhetsdato» har kvinnene. Er barna født og oppdratt er hun avleggs, utdatert og avseksualisert.

En blankpolert verden

Menn derimot har fått «sølv i håret». De oppfattes gjerne klokere, mer stødige, tryggere og mer sexy jo eldre de blir.

George Clooney (60) og hans like drar unge damer og prestisjeprosjekter på løpende bånd. Oscar-vinner Kate Winslet og kollega Reese Witherspoon (45) må produsere sine egne serier for å spille gode kvinnelige rollefigurer.

Det er ingen ære å hente i ærlighet – når verden er blitt så blankpolert. Når alt du trenger er en møysommelig kuratert og filtrert versjon av livet og huden på sosiale medier.

Siste skanse

Så sant du ikke er Kate Winslet, en av verdens vakreste og mest anerkjente kvinnelige skuespillere. Det er lett å si at hun kan ta seg råd til det. At dette er de rike og mektiges privilegium.

Uansett utgangspunkt, så er konsekvensen at rollefigurer som Mare, eller Nina Lykke sin Elin, eller Wencke Mühleisen sin Erika – bidrar til å normaliserer kvinners aldring.

Vi trenger bare mye mer av det. Så mye at hyllester blir overflødige. Det er en av våre siste skanser. Vi er ikke frie før vi er fri fra aldringstyranniet.