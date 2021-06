Kommentar

Noe er på gang

Av Per Olav Ødegård

Presidentene Vladimir Putin og Joe Biden møttes i historiske omgivelser ved Genèvesjøen. Foto: PETER KLAUNZER / POOL / AFP

Det første toppmøtet mellom Joe Biden og Vladimir Putin ga ingen store umiddelbare resultater. Men noe kan være på gang.

Det er av stor betydning at de to presidentene viser vilje til å forsøke å samarbeide på områder hvor de har felles interesser. Begge nevnte Arktis som et samarbeidsområde. Begge var opptatt av cyberforsvar, rustningskontroll og ikke-spredning av atomvåpen.

Det er også interessant å legge merke til hvordan presidentene omtaler hverandre og forholdet mellom de to land. Vi snakket samme språk, sa Putin. Det kan oversettes til realpolitikk og pragmatisme.

Putin har styrt Russland i over 20 år. Biden er en av USAs mest erfarne politikere, med inngående kunnskaper om utenrikspolitikk. Det er derfor Putin mener de snakker samme språk, og Biden omtaler Putin som en verdig motstander. Det var ingen fiendtlig tone. Begge beskrev møtet som konstruktivt.

Putin sa at det var «øyeblikk av tillit» mellom de to. Men Biden ville ikke svare på om han hadde tillit til Putin. Selv om eksperter fra de to land skal arbeide videre med spørsmål om cybersikkerhet og rustningskontroll advarte Biden om at det ikke er sikkert at det vi gi resultater: – Vi får vente og se.

Det ble to separate pressekonferanser etter toppmøtet ved Genèvesjøen. De la begge vekt på det positive i å møte hverandre, ansikt til ansikt. Men de har ikke avtalt noe nytt møte. Og nok en gang, og i sak etter sak, fikk vi demonstrert hvor langt de to lederne står fra hverandre.

Biden tok opp russiske menneskerettighetsbrudd. Han lovet at han ville fortsette å ta opp menneskerettighetsspørsmål, som fengslingen av opposisjonsleder Aleksej Navalnyj. En mann Putin ikke engang vil nevne med hans navn. Putin slo tilbake og snakket om vold og uro i amerikanske gater og stormingen av Kongressen 6 januar. Slike forhold vil han ikke ha i Russland. Putin avviste også kategorisk at de siste store cyberangrepene mot USA kom fra Russland. Han mente de fleste slike angrep kommer fra USA.

Til tross for denne verbale sparringen var det et godt grep av Biden å invitere Putin til et toppmøte ved starten av sin presidenttid. «Jeg fikk utrettet det jeg kom for», som Biden sa. Det er viktig å finne ut hva de landene kan samarbeide. Det er like viktig å trekke en rød linje for hvilken handlinger som vil utløse en reaksjon. Det er langt fra sikkert at forsøket lykkes. Men Biden kan ha rett i at det siste Putin trenger er en ny kald krig.

Den amerikanske presidenten sa at USA har betydelige cyber-kapasiteter, og at Putin vet det. Det var en dårlig skjult advarsel om at USA har muligheter til å svare med samme mynt hvis Russland krysser de røde linjer Biden har trukket opp. Putin la vekt på at cybersikkerhet er ekstremt viktig for hele verden, også for USA og Russland i like stor grad.

Men fine ord er ikke nok til å bygge tillit. Amerikanske myndigheter mener den russiske regjeringen beskytter hackere og andre som driver digital utpressing, ved at de får lov til å operere i Russland.

Ingen forventet noe gjennombrudd i Genève. Når forventningene er lave er de lette å innfri. Det mest konkrete og umiddelbare resultat av møtet er at de to lands ambassadører kan vende tilbake til sine tjenestesteder. Det er tre måneder siden den russiske ambassadøren ble hjemkalt fra Washington, D.C. og to måneder siden den amerikanske forlot Moskva.

Det er lite å skrive hjem om. Men det har stor betydning at de to landene har gode og åpne kommunikasjonslinjer for å unngå misforståelser og farlige situasjoner. Og kanskje kan arbeidet som startet i historiske omgivelser ved Genèvesjøen gi resultater på sikt.