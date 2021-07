Leder

Nedslående om ytringsfrihet

Selv om forskere og vitenskapelige ansatte er mer positiv til ytringsfrihet enn befolkningen for øvrig, er det nedslående at såpass mange kvier seg for å formidle egne funn. Foto: Roar Hagen

Frykt for hets gjør at mange forskere lar være å formidle sine egne funn. Akademia har alt for slappe holdninger til ytringsfrihet og forskningsformidling.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

les også Trekker seg fra Ytringsfrihetskommisjonen

Institutt for samfunnsforskning har undersøkt ytringsfriheten i akademia. Hovedfunnet er at nær halvparten av alle forskere kvier seg for å formidle funn i mediene, særlig hvis de kan oppleves som krenkende.

Forskere skylder blant annet på pressen for å tabloidisere meningsinnholdet, men påfallende nok oppgir flest å ha mottatt ubehagelige kommentarer eller trusler fra andre forskere eller kollegaer.

Rundt en av tre forskere svarte at de var redd for å redd for å bli oppfattet som en politisk aktør når de deltar i offentligheten som forsker eller fagperson.

Samfunnsvitenskapelige forskere, og forskere som sier at de er skeptiske til innvandring eller stemmer på FrP, svarte oftere enn andre at de er redd for å bli oppfattet som politiske aktører.

Den vanligste årsaken til å begrense forskningsformidlingen sin, er at de mener resultatene er for komplekse til å formidle til et allment publikum. At journalister vrir og vrenger på meningsinnholdet, blir trukket frem av mange.

les også Tour de Ernas monsterbakke

14 prosent av respondentene sier at de har begrenset forskningsformidlingen av hensyn til arbeidsgiver eller kolleger, mens 12 prosent har gjort det samme av frykt for hets, trusler eller offentlig kritikk.

Det er imidlertid stor variasjon mellom fagfelt. Frykten er betydelig høyere blant dem som forsker på kontroversielle felt som innvandring, klima eller kjønn, noe som er gjenkjennelig fra den øvrige samfunnsdebatten.

Men det er en særdeles dårlig løsning å unngå samfunnsdebatten.

Kunnskapsformidling er en kjerneoppgave i demokratiet vårt. Det er også årsaken til at forskning blir finansiert av offentlige myndigheter. Men da må også denne forskningen komme samfunnet til gode.

les også Reven og den akademiske hønsegården

Ikke minst gjelder det på kontroversielle fagområder. Her har fagfolk et ansvar og en mulighet til å bidra til bedre og mer kunnskapsbaserte debatter. Mange forskere synes dessverre det er lettere å publisere i fagtidsskrift enn i medier. Problemet er at dette i svært liten grad når ut til vanlige folk.

Det har lenge vært en kjent svakhet i akademia at forskningsformidling har liten status. Man har også mye å gå på når det gjelder å bruke et klart og tydelig språk som folk forstår.

Ikke sjelden opplever forskere som uttaler seg ofte i mediene å bli uglesett. Det må være et tankekors at flest oppgir at de får ubehagelige kommentarer eller trusler fra kolleger.