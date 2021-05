Leder

Netthets truer demokratiet

Høyre-statsråd Tina Brus kraftige reaksjon mot netthetsen av MDG-politikeren Lan Marie Nguyen Berg var forbilledlig tydelig.

Det er ikke hverdagskost at en minister i Kongen råd viser offentlig sinne slik Bru gjorde i helgen, og slett ikke for å forsvare en politisk motstander. Dessverre er det hverdagskost for Oslos samferdselsbyråd å bli utsatt for grov sjikane fra folk som forsøker å true henne til taushet.

Tina Brus instinktive raseri mot pøbelveldet på sosiale medier sier med all tydelighet at nok er nok! Denne forsøplingen av offentlig debatt som de rasistiske og sexistiske angrepene på Lan Marie Berg representerer, har ingen ting med saklig, politisk uenighet å gjøre.

Forsøk på å rasjonalisere netthetsen av Berg som «kritikk» en politiker på hennes nivå må tåle, er ikke bare en misforståelse av selve begrepet ytringsfrihet. Det sier også noe om forståelsen av folkeskikk.

Det var Filter Nyheters redaktør Harald S. Klungtveit som i helgen la ut et knippe øyeblikksbilder av aktiviteten på Facebook-gruppen «Vi som er totalt imot MDG». Kort oppsummert var innleggene en deprimerende pøl av trusler, nedsettende karakteristikker og rene rasistiske utfall mot samferdselsbyråden fra Miljøpartiet De Grønne. De sjikanøse FB-postene var signert med navn og bilde.

Angivelig er det uenighet med MDGs politikk som utløser aggresjonen. Det er likevel et stykke mellom agitasjon om sak og hvordan noen fraskriver seg sin anstendighet for å rakke ned på Lan Marie Bergs utseende, herkomst og kjønn.

Vi er enig med generalsekretær Arne Jensen i Norsk redaktørforening som i et innlegg i Vårt land tirsdag advarer mot å putte enhver negativ kommentar i sekkeposten «hatefulle ytringer».

Å ytre hat er ikke nødvendigvis straffbart, så fremt det ikke truer, forhåner, fremmer hat, forfølgelse eller ringeakt på grunn av spesifikke forhold som hudfarge, etnisitet, religion, seksuell orientering eller funksjonsevne.

Det Lan Marie Nguyen Berg utsettes for er imidlertid så drøyt, så langt forbi det aktverdige – sannsynligvis også bortenfor lovens bokstav – at vi forstår godt hvorfor politiet vil se nærmere på hva enkelte har fått seg til å skrive om henne.

Som utgangspunkt ønsker vi ikke at ytringer skal sensureres. Kritikk av politikere er en legitim del av samfunnsdebatten. Også når det går en kule varmt. Men det synes å være et usunt mønster her, slik byrådsleder Raymond Johansen beskriver det:

«Snakker du om klima, er ung kvinne, ikke ser «etnisk norsk» ut – og i tillegg kommer fra Oslo, er det tydeligvis tillatt å gå bananas i sosiale medier».

Takhøyden i politisk debatt skal være stor, og den som frivillig søker verv og oppmerksomhet på de ulike plattformene må inneha en annen tåleevne for krenkelser enn folk flest.

Men det går en grense for alt. I dag risikerer politikere i alle partier, fra Frp til Rødt, å bli hetset i sosiale medier. Særlig utsatt er yngre kvinner. For noen blir det altfor tøft, og de velger å trekke seg.

Da er ikke dette bare et ubehagelig problem for den enkelte. Det er et demokratisk problem.