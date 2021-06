Kommentar

«Staten vet best»

Av Tone Sofie Aglen

De røstene som mener familiene bør bestemme selv, blir stadig færre. Det kalles visst fremskritt.

Når debatten om deling av fødselspermisjon har rast som verst, har jeg kommet til å tenke på et vennepar av meg. Han var fisker. De møtte hverandre, som så mange andre, på jobben. Hun var også fisker. Etter hvert ble det barn.

I deres livssituasjon faller alle forestillingene om det ideelle familielivet i fisk, bokstavelig talt. Som at mor og far skal dele permisjonen på millimeteren helt likt. Eller at man kan kombinere amming og jobb.

At hun skulle dra tilbake på havet når babyen er fire måneder gammel, skjønner de fleste er lite fristende. At far kan komme trillende innom så hun får ammet babyen, er umulig. Det må jo være det ultimate tegn på likestilling at også kvinner jobber som fiskere. Men enden på historien ble at hun fant seg en ny jobb på land. Noen yrker er rett og slett ikke lett forenelig med et vanlig familieliv.

Nå er det et hav av nyanser mellom dem som jobber på trålbåt på Møre og dem som har kontorjobb i Oslo. Men diskusjonen om familiepolitikk reflekterer ikke akkurat det. For på få år er norske politikere blitt et stadig mer samstemt kor om hva som er det ideelle familielivet.

Full likestilling er målet. Det skal oppnås ved at alle velger likt. Barn skal få like muligheter i livet. Det skal oppnås gjennom at alle skal i barnehage fra de er ett år. Staten vet best-holdningen vinner stadig terreng.

Familier er forskjellige. Men på få år er norske politikere blitt et stadig mer samstemt kor om hva som er det ideelle familielivet, skriver VGs kommentator. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Dette synet på hva som er den beste barndommen er av relativt ny dato. Det er først i den moderne tid vi så på barndom som noe unikt. Før var barn blandet med voksne i arbeid og fritid. Med velferdssamfunnet kom også den institusjonaliserte barndommen.

På 50-tallet var idealet den hjemmeværende mor. På 70-tallet var det litt synd på barn som var i barnehage. Nå er det plutselig synd på barn som er hjemme med foreldrene etter den magiske grensen på ett år. Men fellesnevneren er at synet på barnets beste har variert med hva som er best for økonomien.

Senterpartiet er en enslig svale på rødgrønn side i familiepolitikken. De vil myke opp tredelingen av fødselspermisjonen og vil være en slags garantist for at kontantstøtten får nok et liv etter døden. På helgens landsmøte vedtok de at mer av permisjonen skal øremerkes mor. Bakstreversk, sier Arbeiderpartiet. Tilbake til steinalderen, sier en forsker.

Det var noe som brast da Høyres landsmøte vedtok å skrote kontantstøtten tidligere i vår. At kontantstøtten er kostbar og at vi ikke skal bruke penger på ordninger som holder folk utenfor arbeidslivet, er åpenbare argument. Men det er stadig oftere å høre, også fra høyrefolk, at kontantstøtte er feil fordi det er gammeldags og at barnehage er best for barn.

Høyres Heidi Nordby Lunde omtaler den nye familiepolitikken som «en mer moderne vei for landets kvinner – og familier.» Venstre-leder Guri Melby argumenterer for at alle skal få barnehageplass med at: «alle barn skal få like muligheter i livet». Hun mener kontantstøtte er «gammeldags og står i veien for god familiepolitikk». Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen omtaler det å være hjemme med barn som «å gå hjemme».

Å ramse opp negative effekter av kontantstøtten er lett, hvis man vil lete. Og det er det mange som vil. Etterspørselen er mindre, og de fleste vil helst ha barnehageplass. Det er åpenbart også negative konsekvenser for integrering, og det er gjerne kvinner med svak tilknytning til arbeidslivet som velger det. De ungene som trenger barnehage mest, kan miste et viktig tilbud.

Men det er ikke så vanskelig å se fordelene, hvis man vil ha de brillene på. For noen gir det en fantastisk fin fleksibilitet. Noen har både en jobb og familiesituasjon som gjør at man kan sy sammen et godt opplegg. For atter andre er det ønskelig med en myk start, eller rett og slett en fase i livet hvor man vil prioritere mer tid med barnet.

At de fleste vil ha barnehage fra barnet er et år, betyr ikke at noe annet ikke kan ha en verdi for et lite mindretall. Og hvis man mener alvor av valgfrihet må man nesten akseptere at noen gjør valg som andre synes er mindre kloke. Det sier likevel noe interessant om samfunnet vårt at det anses som mindre verdifullt for små barn å være hjemme med sine foreldre.

Jeg har selv vært i den etter hvert uglesette gruppen av kontantstøttemottagere. Da var jeg i en helt annen livssituasjon enn i dag. Var deltidsstudent og tok ekstravakter på sykehjem. En pensjonert bestefar var barnevakt og hadde med ungen på det meste av dagens gjøremål, om det var fisketur eller husarbeid. I min naivitet har jeg tenkt på det som en verdifull start på livet.

Jeg burde ha skjønt at det var både umoderne, bakstreversk og steinalderaktig.

