Ulike karanteneregler i idretten: Forskjellen er ikke holdbar!

Av Leif Welhaven

Kulturminister Abid Raja og idrettspresident er Berit Kjøll opplever at dagens karanteneregler møter sterk kritikk. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Karantenehotell gjør vondt. Regjeringen bør ikke smerte toppidrettsutøvere i enkelte grener hardere enn andre. Uavhengig av om praksisen er mild eller streng, så må den være lik.

I mange måneder har det vært et hett debatt-tema om det skal gjelde særregler for profesjonelle idrettsutøvere i en pandemi, eller om de skal forholde seg til samme regime som resten av oss.

I Norge har myndighetene valgt en mer restriktiv linje overfor toppidrett enn i de fleste sammenlignbare land.

Det blir opplevd som stivbent av mange i idretten, som i veldig stor ser saken fra eget perspektiv.

I en større sammenheng kan det være gode grunner til å være forsiktig med å gi én spesifikk sektor for mye spesialbehandling.

Striden som nå herjer handler imidlertid om en annen konfliktlinje.

Skal det virkelig gjelde ett sett av regler for toppidrettsutøvere som har holdt på med A utenlands, enn for dem som har bedrevet B, C eller D?

Slik er reglene i Norge for øyeblikket. Og fra politisk hold har det foreløpig ikke dukket opp noe som ligner på en god begrunnelse for at det skal være slik. Det burde være selvsagt og åpenbart at det gjelder de samme reglene uavhengig av idrettsgren, uansett om reglene er strenge eller fleksible.

Det som har skjedd, er at myndighetene har valgt en lempeligere linje overfor utøvere som er aktuelle for OL eller Paralympics. I tillegg er det valgt å gi et slingringsmonn for profesjonelle fotballspillere, som altså har mindre firkantede rammer enn normalen tilsier.

For andre grener har derimot bommen gått ned - her er det ordinære karanteneregler som gjelder.

Under pandemien har det vært nødvendig med en del pragmatiske løsninger, og mye politikk er blitt til underveis. Ingen har hadde en fasit på forhånd i en uforutsigbar tid. Likevel er det noen grunnleggende prinsipper som bør gjelde.

Da er likhet og rettferdighet nøkkelpunkter. Fotballen er størst og sterkest, men det er vanskelig å se hvorfor det skal være mer velvilje for dem som sparker en ball, enn det gjelder for dem som kaster den eller har en puck som arbeidsredskap.

Problemstillingen har nylig skapt vrede hos ishockeyfolket, der landslaget møter strenge karantenekrav etter returen fra VM. Her gjelder regler om karantenehotell frem til en negativ test etter tre dager, deretter venter hjemmekarantene etter vanlige regler.

Tilsvarende regler gjelder for eksempel for syklister eller orienteringsløpere som har konkurrert ute og vendt hjem.

Fotballlandslaget slipper derimot å sjekke inn på karantenehotell. Spillerne kan kan teste seg ut av hjemmekarantene etter tre dager, og allerede da få trene og spille kamper med klubbene sine.

Riktignok er det ikke forskjell på prinsippet som gjelder for fritidskarantene, men anledningen til å praktisere yrket sitt blir ulikt behandlet.

Her er det ikke et fullgodt argument at hockeysesongen er der den er på kalenderen, siden også grener som åpenbart er i sesong er rammet.

Flere aktører bør få kritiske spørsmål rundt hvorfor vi er havnet her.

Først og fremst er dette selvsagt myndighetenes ansvar. Vi bør kunne kreve å enten få dagens system bedre begrunnet, eller å få en endring. I tilfelle vil både en innstramming for fotballen og en oppmykning for øvrige kunne være aktuelt - ut fra hva det blir valgt å prioritere politisk. Noen vil uansett bli sinte.

Også internt i idretten er det noe som har skurret. Norges idrettsforbund forsøkte tidlig å koordinere behov, men det har vel ikke fungert etter hensikten. Ikke minst skyldes det at Norges Fotballforbund har kjørt retorisk dampveivals i evigheter. I en tid der presset for å åpne breddefotballen er enormt, har altså de aller beste særregler andre bare kan drømme om.

I skolevesenet ville aldri den sterkeste i skolegården få egne fag og lengre friminutt enn andre elever. Slik bør det ikke være i idretten eller.

Det er mulig å argumentere i flere retninger rundt idrettsutøvere og karantene. Men det er uakseptabelt at det forskjellsbehandles mellom fotball og andre grener.