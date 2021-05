Leder

Unødvendig karantenehotell

Begrunnelsen for obligatorisk karantenehotell var forståelig. Det er den ikke lenger.

Den såkalte Covid-19-forskriften, som trådte i kraft i mars i fjor, pålegger personer som ankommer Norge å oppholde seg i karantene. Pålegget er absolutt i den forstand at det ikke skiller mellom uvaksinerte og fullvaksinerte.

Regjeringen gjør jevnlige tilpassinger til restriksjonene. Men fortsatt må fullvaksinerte som har vært på reise utenlands som hovedregel i karantenehotell. Det synes unødvendig.

Praksisen med karantenehotell er kontroversiell. Såvel effekt som tiltakets lovmessighet er omstridt. Jurister har lenge hevdet at tiltaket bryter med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, smittevernloven og selveste Grunnloven.

Senest i en VG-kronikk torsdag bestrider jusprofessor Geir Woxholth det juridiske grunnlaget for «internering på karantenehotell». EFTAs overvåkningsorgan ESA har nettopp slått fast at Norges innreisebegrensninger også er i strid med EØS-avtalen.

Vi registrerer at advokatstanden har ulikt syn på forskriften. Det innebærer at tolkningsmulighetene er flere. Men selv om vi ser vekk fra jussen i dette, er det like fullt et rimelighetshensyn som tilsier at pålagt karantenehotell for fullvaksinerte er overdreven maktbruk. Risikoen for at fullvaksinerte kan bli smittet eller smitte andre er forsvinnende liten.

I en tid med fortsatt fare for importsmitte er det forståelig at regjeringen ønsker streng grensekontroll. Det betyr restriktive tiltak for å begrense, forsinke eller aller helst stoppe spredning av smitte fra utlandet. Helt siden hjemvendte skiturister hadde med seg den første smitten fra Østerrike og Italia i fjor har dette vist seg nødvendig.

Samtidig er det på det rene at smitterisikoen er forskjellig fra land til land. Og fremfor alt er det en vesensforskjell om den reisende er fullvaksinert, eller ikke.

Regjeringens «alle-over-én-kam»-strategi har vært begrunnet med et likebehandlingsprinsipp og en forståelig risiko for forfalskede vaksinasjonsbevis og testresultater. I vår tid kan det meste kjøpes på nettet. Den frykten er blitt svekket i tråd med utviklingen av internasjonale løsninger for troverdig, etterprøvbar dokumentasjon.

Via Helsenorge har vi allerede en slik vaksineattest. Den er initiert og godkjent av norske myndigheter. At dokumentert fullvaksinerte norske statsborgere som har vært på reise i utlandet likevel må i karantenehotell, er derfor urimelig.

Helsedirektoratet er av samme oppfatning. Deres råd til Helse- og omsorgsdepartementet, datert 11. mai i år, er at «innreisende som er beskyttet og har verifiserbar dokumentasjon på dette» unntas fra det generelle pålegget om karantenehotell. I et innspill fra FHI en uke senere heter det at pålagt karantenehotell uten grunn «kan underminere de andre smitteverntiltakene og svekke tilliten til myndighetene».

Helsedirektoratet og FHI er regjeringens fremste rådgivere i disse spørsmålene. Det er ingen grunn til ikke å etterkomme deres faglige råd og unnta fullvaksinerte fra obligatorisk karantenehotell.