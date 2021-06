INTEGRERING: – Skal man utfordre Frps negative fordommer, holder det ikke med velmente, positive fordommer. Venstresidas løsninger må bygge på kunnskap om virkeligheten, skriver kronikkforfatteren. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Norge har integreringsproblemer

Det hjelper ingenting å stikke sitt rødgrønne hode i sanden.

MAGNUS MARSDAL, leder for Manifest Tankesmie, forfatter av den nye boken «Listhaugs metode».

Den politisk pyromanen Sylvi Listhaug har tatt ledelsen i Frp. Sp er på vei inn i regjering. Erna Solberg på vei ut av norsk politikk. Går det sånn, kan Listhaug bli høyresidas ledende opposisjonspolitiker under en rødgrønn regjering. Vil Frp fremme sin egen statsministerkandidat i 2025?

Listhaug har den største fyrstikken i norsk politikk, når hun nå vil gjøre sitt for å fyre opp motstanderne i alle spørsmål som handler om innvandring, integrering og kulturkonflikt.

Her er mitt velmente råd til rødgrønne partier: Dere oppnår fint lite ved å stikke hodet i sanda og late som det ikke fins problemer knyttet til innvandring.

Venstresida er ikke tjent med å gjøre reelle samfunnsproblemer til tabubelagte no-go-zones. Hvis de rødgrønne partiene skal levere progressive løsninger, er en første forutsetning at problemene kan snakkes om.

Ett eksempel: Ved en rekke grunnskoler i Oslo er over 90 prosent av elevene minoritetsspråklige. Er det vellykket integrering? Hva skyldes den ekstreme segregeringen? Hvordan påvirkes den av et polarisert boligmarked og økt adgang til å gjøre private skolevalg?

Et annet eksempel: Utenlandsfødte menn fra land på det afrikanske kontinentet synes å være overrepresentert blant gjerningspersoner i statistikken for voldtekt i Norge. Hvorfor er det sånn?

En typisk respons fra venstresida er å peke mot økonomiske faktorer og avvise at dette kan ha noe med kulturforskjeller å gjøre. Det holder ikke. Du kan ikke bare bestemme at disse tallene «må» skyldes et eller annet som det vestlige samfunnet har påført voldtektsmannen, enten det er krig i hjemlandet eller arbeidsløshet her i Norge.

Hvorfor skal det være utenkelig at overrepresentasjonen av visse grupper i voldtektsstatistikken kunne ha noe med kultur å gjøre? Venstresida har i alle år, og helt korrekt, påpekt at voldtekt er et alvorlig samfunnsproblem som har å gjøre med kjønnsroller, kvinnesyn og mannskultur.

Hvis vi vil kulturforklare voldtekter og overgrep begått av etnisk norske menn, hvordan kan vi avvise kulturelle forklaringer for andre grupper? Grupper der vi vet at kvinnekampen og likestillingen står mye svakere enn i vår kultur?

Jeg har kvinnelige venner som sitter på nok av anekdotisk erfaring til å bygge en hypotese om at visse nasjoners mannskultur er langt mer aggressive, ubehagelige og farlige for det annet kjønn enn den norske. Men dette holder ikke til å trekke konklusjoner. Både fakta og mulige årsaksforklaringer må undersøkes og diskuteres. Ikke avfeies eller postuleres. Det gjelder også fakta som kan bli misbrukt av folk med en fremmedfiendtlig agenda.

Det samme gjelder kvinneundertrykking i religiøse miljøer – norske som ikke-norske. Det gjelder vold mot kvinner og barn. Hva skal vi si til at barn med såkalt ikke-vestlig bakgrunn er fire ganger mer utsatt for vold fra foreldrene enn andre barn? At det ikke kan ha noe med kultur å gjøre?

I den grad mishandlingen har noe med kultur å gjøre, skal venstresida selvsagt bidra i kampen mot den ukulturen. Ikke ved å stemple og stigmatisere «innvandrere», men slik den politiske venstresida alltid har gjort: Lære om striden til dem som kjemper for frigjøring og bidra med fellesskapets ressurser til den kampen.

Det kalles solidaritet. Solidaritet er ikke veldedighet. Solidaritet er opplyst egeninteresse. Ikke å være snill med, men å stå sammen med. Et felles ansvar, bygd på felles interesser.

Progressive svar på Frps integreringsspørsmål forutsetter kunnskap. Staten forsker og forsker på ungdom som «faller fra». Frp kaller mange av dem et ikke-vestlig integreringsproblem. Hva gjør venstresida? Hvor ofte er fagforeningene ute på bakkeplan, i storbyenes dårligst stilte bydeler, for å bli kjent med denne arbeiderklassens virkelighet?

Norge har integreringsproblemer. Ett av dem er at venstresidas institusjoner er dårlig integrert i vårt eget samfunn.

En høy andel av såkalt ikke-vestlige innvandrere har arbeiderjobber. Typiske LO-yrker. Hvis du besøker LO-kongressen i de store salene på Youngstorget, ser det omtrent ut som 1950. Av de flere hundre tillitsvalgte i LO-forbundenes forbundsstyrer, hvor mange har muslimsk bakgrunn? Jeg mistenker at tallet ligger farlig nær null.

Venstresidas organisasjoner kan aldri gi progressive svar på Frps integreringsspørsmål ved å snakke om minoritetene på en mer høymoralsk måte. Venstresida må snakke med dem. Ikke komme utenfra, ovenfra og ned, men møte dem på like fot, lære av dem, engasjere dem, mobilisere dem og bli mobilisert av dem.

Det handler om akkurat det samme som bygde fagbevegelsens styrke for 100 år siden: Å kjenne til arbeidsfolks konkrete virkelighet, for sammen å kjempe fram konkrete forbedringer. Arbeid til alle. Bolig. Verdighet.

Skal man utfordre Frps negative fordommer, holder det ikke med velmente, positive fordommer. Venstresidas løsninger må bygge på kunnskap om virkeligheten, for eksempel i fattige bydeler. Hvis venstresida mangler den kunnskapen, blir det lettere spill for Frp og en fordomsbasert politikk.