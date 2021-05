ORDNING UNDER PRESS: – Mitt fremtidsønske er en fortsatt garanti for et offentlig helsevesen som tilbyr et kontinuerlig lege-pasientforhold som borger for tillit og trygghet, skriver kronikkforfatteren. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Klokkene ringer for fastlegeordningen

Kommune etter kommune erfarer store sprekker i ordningen, og mer enn 114 000 pasienter står nå uten fastlege.

MARIT KARLSEN, fastlege i Kautokeino og styremedlem i Allmennlegeforeningen

19. mai var det den internasjonale World Family Doctor Day – Fastlegedagen.

Samme dag ble en vegg på kontoret mitt malt i en kontrastfarge - blågrønn - fargesymbolikken står seg som bærer av både melankoli og håp.

Jeg burde malt en vegg rød også, for kjærligheten til faget allmennmedisin, for blodet som bruser i hver og en pasient, og for kampen for en fortsatt fastlegeordning for fremtiden.

Valører som kontinuerlig, omfattende, personlig og forpliktende gir grunnlaget for tillit og trygghet for pasientene. Tilgjengeligheten i ordningen sikrer at hver innbygger har rett til å ha en fast lege uavhengig av bosted og lommebok. Fastlegen er livlegen for vanlige folk, sa Jonas Gahr Støre det så fint nylig.

Disse valørene, gullet i fastlegeordningen, forvaltes ikke godt nok av staten, men en stadig devaluering er hva som skjer. Dette til tross for at ordningen behandler flest, koster minst og er best likt. Bevilgningene til spesialisthelsetjenesten både i økonomi og legeårsverk øker relativt mye mer enn til primærhelsetjenesten og fastlegeordningen - i motsetning til oppgaveoverføringen som ved samhandlingsreformen har gått motsatt vei.

Fastlegene har bufret både samhandlingsreformen og en øket samlet arbeidsmengde over år som nå materialiserer seg i gjennomsnittlig 56 timers arbeidsuke, uten tilsvarende økte rammebetingelser.

Kommune etter kommune erfarer store sprekker i ordningen, og mer enn 114 000 pasienter står nå uten fastlege.

En styrt avvikling av fastlegeordningen, skrev nylig fastlegen Gisle Roksund så treffende. Ordningen fremstår mer og mer fragmentert, den privatiseres ut til den enkelte kommune, og gradvis konverteres den til et konglomerat av plaster-ordninger gjennom økt medfinansiering fra de av kommunene som evner prioritere dette. Noen kommuner erkjenner heller ikke utfordringsbildet før krisen eskalerer, og legemangelen er prekær.

Gjennom opptrappingsplanen for Fastlegeordningen er det bevilget en økning på 1,6 milliarder over fire år. Men ordningen er dog i behov av det tredobbelte. Hva estimerer regjeringen kostnadene av en fragmentert ordning til - og hvem ser de for seg skal ta disse utgiftene?

Revidert nasjonalbudsjett kom med 75 millioner ekstra, mens Tromsø kommune til sammenligning vedtok 100 millioner i økt kommunal medfinansiering av kommunens fastlegeordning over de neste fire år.

I mai er regjeringens evaluering av første del av opptrappingsplanen lovet. Det går for sakte, og tiden renner ut som sand mellom fingrene våre. Det skal utredes og evalueres mens det lyser et blått lys for pasientenes rett til en fast lege i vårt offentlige helsevesen.

Jeg frykter også at det er et ønske om å styre bort fra en nasjonal offentlig og fullt dekkende fastlegeordning. Dagens regjering har stor tro på at private helsetjenestetilbud vil dekke hullene - og jeg er bekymret for at lappeteppet som blir igjen ikke favner godt nok rundt pasientene. Vi beveger oss mot en stadig økende ulik tilgang på helsetjenester for befolkningen. I dag har vel 600 000 privat helseforsikring, hvor står vi når tre millioner skaffer seg dette?

Hva gjør det med det offentlige helsevesenet og det politiske ansvaret for at alle skal få rettferdig fordelt, mest og først etter behov? Når mange ikke har troen på at vårt offentlige helsevesen er godt nok for dem, evner politikerne da å prioritere at det fortsatt er det?

Avlastning, supplement og valgfrihet synes å være det nye sorte. Behovet for ordningen om fritt behandlingsvalg ble aldri utredet, men politisk vedtatt. Da kjente regjeringen på en travelhet som de legger til side når det er snakk om den solide bunnlinja i norsk offentlig helsevesen. Inn i glasskula ser jeg baksida som er fragmentering, systemer som man skal være frisk og ressurssterk for å klare å manøvrere i, og et todelt helsevesen. Jeg bytter gladelig valgfrihet mot de trauste og varige verdiene som ligger i en kollektiv trygghet om rettferdig fordeling.

Mitt fremtidsønske er en fortsatt garanti for et offentlig helsevesen som tilbyr et kontinuerlig lege-pasientforhold som borger for tillit og trygghet, tilgjengeligheten må sikres ved at vi blir flere fastleger. Innretningen med næringsmodell har vært særdeles vellykket - så effektiv at den til slutt brast. Den er for god til å mistes, men ble et offer for sin egen suksess.

Pasientene bor ikke i spesialisthelsetjenesten, men ute i kommunene. Det er en for stor tro på at pasientene skal kunne administrere sine egne sykdomsforløp, og at skjemaer og avstandsoppfølging skal avlaste og avløse fastlegen. I så fall reduserer man allmennmedisinen og helsetjenesteytingen der til noe som fremstår ugjenkjennelig fra min fastlegehverdag på kontoret.

Et lite fingerstikk i jorden langt borte fra departementskorridorene til slutt: Fortsatt er det flere på min fastlegeliste som ber om hjelp i betalingsautomaten enn som etterspør videokonsultasjon.

Noen sa at for alle betyr man noe, men for noen betyr man alt.

Skusler vi bort for mye, blir det egentlig ingenting igjen av fastlegeordningen.