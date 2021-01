KJENDIS? – Når ble NRK en del av Senterpartiets kommunikasjonsteam, spør innleggsforfatteren. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

Er NRK Vedums PR-avdeling?

NRKs konsekvente promotering av Slagsvold Vedum i diverse «joviale» settinger er et demokratisk problem.

MARIA REFSLAND, skribent

I den nye serien «Sløsesjokket» fremstilles Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum som en kjendis. Her har det enten gått et par hakk for fort i svingene, eller NRK har totalt mistet forståelsen av sitt samfunnsansvar.

NRKs konsekvente promotering av Slagsvold Vedum i diverse «joviale» settinger er et demokratisk problem. Når det kastes brann på bålet ved å framstille han som en kjendis heller enn en politiker, går vi dessverre mot amerikanske tilstander.

La oss heller ikke glemme at 2021 er et valgår.

Eller at NRK er statskanalen.

La oss dele opp problemet her: 1) Jeg stemmer på partier som fører en god politikk og ledere som fører denne politikken og får gjennomslag – ikke folk som er «artige». 2) Økt mediefokus og en utvidet plattform for politiske figurer i en valgkamp er med på å påvirke utfallet av valg.

Når Vedum settes i skytteltrafikk mellom ulike underholdningsprogram i NRK – og la oss bemerke at ingen av hans meningsmotstandere blir gitt den samme oppgaven – driver NRK i realiteten en valgkampanje for Vedum og Senterpartiet.

Dette er ikke en kritikk av verken Vedum eller Sp. Dette er en kritikk av NRK.

Som en allmennkringkastingskanal er NRK en offentlig tjeneste.

I NRKS vedtekter paragraf 27 heter det at «NRK skal ha en bred og balansert dekning av politiske valg. Samtlige partier og lister over en viss størrelse omtales normalt i den redaksjonelle valgdekningen». Jeg har forståelse for at disse programmene ikke er direkte knyttet til NRKs valgdekning, men de gir like vel dekning av noen som er midt i et politisk valg. Som NRK jo ofte rapporterer på.

Det er jo også verdt å nevne at NRK ikke er aleine om å løpe partiers ærend. «Farmen kjendis», «Firestjerners middag», utallige «hjemme hos»-reportasjer. Lista er lang. Og mediehusene mange.

Det er klart at politikere skal være folkelige i utviklingen av politikk og gode medmennesker. Men å tildele politikere identitet som kjendis gir både eksponering og makt utover personen.

En slik forståelse er å forvente av en offentlig og ikke-kommersiell aktør som NRK.