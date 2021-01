Kommentar

Covid-kondisen er truet

Av Leif Welhaven

Veien mot at vi alle er vaksinert er fortsatt lang. Foto: Roar Hagen

Kampen mot corona er ikke noe mellomdistanseløp. Både ved å være for harde og for myke kan myndighetene risikere at oppslutningen vannes ut før vi når målstreken.

Det er ingen tvil om at coronalivet tærer på. Sjokkfasen fra i fjor vår er for lengst historie. «Annerledesåret 2020» har gått over i de mentale minnebøkene med svært lite frydblandet skrekk.

Selv om hjernen forstår det store bildet, krever det sitt å virkelig ta inn at dette viruset kommer til å prege hverdagen vår også i mye av det nye året.

Her står både folkevalgte og helsefagekspertise overfor en tiltagende pedagogisk balansekunst. Hvordan motivere oss til å orke å stå distansen?

Jo lengre en unntakstilstand skal være normalen, desto viktigere er det at coronapolitikken fremstår forståelig. Det finnes fallgruver i ulike ender av skalaen, som har det felles at de risikerer å få en demoraliserende effekt.

På den strenge siden har vi fått vite at myndighetene faktisk utreder muligheten for portforbud. Det handler i praksis å sette folk i fengsel i sitt eget hjem. Dette er naturligvis et tiltak ingen ønsker å benytte seg av. Men bare det at det jobbes med den juridiske siden av å kunne «umyndiggjøre» hver og en av oss på en så inngripende måte, gjør noe med relasjonen mellom de som bestemmer og dem det bestemmes over.

Selv om vi ikke har fasiten ennå, er det også en del som tyder på at det vil komme en debatt om proporsjonaliteten ved enkelte av tiltakene datert januar 2021.

Hvis viruskrisen faktisk er så alvorlig at et portforbud kan bli plassert i verktøykassen, blir det ekstra merkelig å registrere hvor slapp corona-kontrollen fremstår på andre områder.

At grenser er «juridisk stengt» har for eksempel ikke vært til hinder for å kjøre over uten test og reiseregistrering.

På Gardermoen var det 6200 ankommende fra utlandet som droppet testen på flyplassen i perioden 2-7. Januar.

Det strammes nå til, men det er et spørsmål om hvordan det påvirker motivasjonen rundt tiltakene at grenser og importsmitte har vært under så liten kontroll.

Flere av disse problemstillingene er sammensatte og eksemplene ikke nødvendigvis sammenlignbare, men det ligger uansett noe paradoksalt her. Og det store spørsmålet er hvor det er hensiktsmessig for myndighetene å operere, i et spenn mellom full kontroll og null kontroll.

Dette kommer på toppen av at det tidvis har vært vanskelig å tolke reglene, eller bli særlig klok på hva som er en anbefaling og hva som er er krav. Forvirring er ikke spesielt oppbyggelig for dugnadsånden, særlig ikke når antibac-slitasjen melder seg for alvor.

I tiden som kommer blir det nok enda viktigere enn før at det følger med skikkelige begrunnelser når det tas nye valg.

Alle skjønner at noe måtte gjøres på nyåret, med den utviklingen vi så i smittetallene, og det er neppe mange gladnyheter i vente nå heller.

Men det fremstår for eksempel ikke opplagt at det var nødvendig å la tiltakene gå så hardt og generaliserende over små barns fritidsmuligheter.

Dersom idrett og aktiviteter skal forbli stengt for de minste også utover den første perioden, blir det viktig at en slik avgjørelse ledsages av en argumentasjon familier landet rundt kan forstå. Hvis ikke er faren sterkt økende for at motstanden på enkelte felt vil eskalere raskt. Allerede ser vi at barneombudet har stilt kloke og krevende spørsmål rundt tiltakene.

Det er heller ikke så enkelt for folk i kommuner med lite smittetrykk å forstå hvorfor man ikke kan ha mer skreddersydde løsninger. Det er jo stor forskjell på Grünerløkka og Grøtfjord.

I det store bildet er det norske samfunnets kamp mot corona en nesten rørende suksesshistorie. Det er takket være vår felles innsats at vi «bare» har litt over 500 døde, mens tallene er helt annerledes i sammenlignbare land.

Det sier også sitt hvordan assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad kunne ende opp som «Årets navn» i fjor, etter et år der han stort sett bare hadde hatt nedslående nyheter å formidle. Da er det ingen tvil om at mye er gjort riktig.

Men nå som vi alle bare blir mer og mer lei av virusvirkeligheten, krever det mye å skulle stå denne distansen helt ut. Vi er avhengige av den oppslutningen og det samholdet det fordrer å holde coronaviruset tilstrekkelig nede, og da skjerpes kravene til presisjon fra myndighetshold ytterligere.

Det kommer en dag der vi er gjennom marerittet. En dag da vaksineringen er i boks og vi kan ha det hyggelig sammen uten å engang tenke på det usjarmerende ordet «kohort».

Men det er dessverre en del runder igjen før vi er der. Og veien dit fordrer at vi graver dypt for å finne kreftene som trengs på oppløpet.