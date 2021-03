Kommentar

Virus og vaksine i siste akt

Av Per Olav Ødegård

Foto: Tegning: Morten Mørland

Angela Merkel forlater snart kanslerkontoret. Ingen vet hvem som kommer, eller hva det betyr. Det gjør årets tyske valg uvanlig spennende.

I dag får vi en forsmak på det som venter i september da tyskerne skal velge en ny Forbundsdag. Det er valg i to tyske delstater. I Baden-Württemberg er De Grønne storfavoritter og i Rheinland-Pfalz har Sosialdemokratene (SPD) en knepen ledelse på Kristeligdemokratene.

Merkels kristeligdemokrater sliter. Sist sommer hadde søsterpartiene CDU/CSU nesten 40 prosent oppslutning i de nasjonale meningsmålingene. Merkel fikk anerkjennelse for en vellykket håndtering av pandemiens første fase. Nå er det bare kritikk å få. Og oppslutningen har falt til 33 prosent.

Foto: MICHAEL KAPPELER / POOL

Smitten økte faretruende i høst og i vinter. Landet er fortsatt nedstengt. Mange synes vaksineringen går altfor langsomt. Som om ikke dette var nok i et valgår rammes Kristeligdemokratene av en skandale. To av deres politikere anklages for å ha tatt imot bestikkelser, i forbindelse med kontrakter om kjøp av munnbind. De har begge forlatt sine partier, CDU og CSU.

Merkel har vært Tysklands ubestridte leder og Europas mektigste politiker i 16 år. Hun valgte selv sin avgang og varslet den i god tid. Men Merkel har vært så dominerende at hun har skygget for alle andre lederemner. Partiet prøvde og feilet før de i januar utpekte Armin Laschet til ny partileder i CDU.

Det er ikke sikkert at han blir den neste kansler. CSU, søsterpartiet i Bayern, vil ha et ord med i laget. Mange på høyresiden ønsker Bayerns politiske leder, Markus Söder, som Merkels etterfølger.

Hvem som overtar er fortsatt i det blå. Det eneste som er ganske sikkert er at en mann tar over for Mutti, som tyskerne gjerne kaller Merkel.

Det finnes også en tredje mann. Det er usannsynlig, men ikke helt utenkelig, at visekansler og finansminister Olaf Scholtz kan bli Tysklands neste kansler. Han er Sosialdemokratenes kandidat, men problemet for det gamle styringspartiet er at det bare er en blek skygge av hva det engang var.

DE GRØNNE: Annalena Baerbock og Robert Habeck. Foto: ARNE IMMANUEL BANSCH / dpa

Partiet som virkelig har vind i seilene er De Grønne, som ledes av Annalena Baerbock og Robert Habeck. Den som får størst oppmerksomhet i dag er partiets delstatsminister i Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Han overtok ledelsen i delstaten for ti år siden, etter at Kristeligdemokratene hadde styrt i 58 år. Først dannet han en koalisjon med Sosialdemokratene og deretter med Kristeligdemokratene.

De Grønne ligger an til å få 33 prosent av stemmene i dagens valg i Baden-Württemberg. Kristeligdemokratene måles til 25 prosent. Når De Grønne vinner i en tradisjonelt konservativ delstat, der blant andre bilprodusentene Daimler-Benz og Porsche holder til, viser det hvilket stort potensiale partiet har.

Det er pragmatikerne blant de grønne som har vunnet frem. De som vil oppnå resultater fremfor å flagge symbolsaker. De er selvsagt opptatt av klima og miljø, men også av et livskraftig næringsliv og et sterkere EU. De kan samarbeide med både høyre og venstrepartier, slik de allerede gjør i 11 av 16 delstater. Det kan bringe dem hele veien til regjeringskontorene i Berlin.

Det mest sannsynlige utfall av Forbundsdagsvalget i september er at kristeligdemokratene danner regjering sammen med De Grønne. Det vil i så fall bli den første koalisjonen av sitt slag. De Grønne har deltatt i regjering tidligere, med sammen med Sosialdemokratene i perioden fra 1998 til 2005.

I et gjennomsnitt av de nasjonale målingene har CDU/CSU 33 prosent oppslutning. De Grønne har 18 og Sosialdemokratene 16 prosent. Tre andre partier ligger an til å komme over sperregrensen på fem prosent: Alternativ for Tyskland på ytre høyre fløy, venstreradikale Die Linke og de liberale Fridemokratene. De tre har en oppslutning fra ti til åtte prosent.

For mange tyskere har Merkel vært et trygt valg. Hennes exit skaper usikkerhet. Pandemien har også politiske bivirkninger. Kristeligdemokratene vil bli holdt ansvarlig for hvordan de håndterer virus og vaksiner. Det er et halvt år til valget og mye kan endre seg.

En ny storkoalisjon mellom kristeligdemokrater og sosialdemokrater er svært usannsynlig. For fire år siden tok Sosialdemokratene motvillig ansvar da alle andre regjeringskonstellasjoner ble forkastet. Hvis Sosialdemokratene gjør det bedre enn forventet kan de forsøke å danne regjering med De Grønne og Die Linke.

Et mer sannsynlig scenario er et samarbeid mellom Kristeligdemokratene og De grønne. Det blir som i Baden-Württemberg, bare med et rollebytte. I Berlin vil en kristeligdemokrat overta nøklene til kanslerkontoret. I Stuttgart vil Kretschmann styre videre, med Kristeligdemokratenes støtte. Hvis han da ikke får en sentral plass i en ny regjering.