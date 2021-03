Leder

Voldtekt og rettssikkerhet

Justisnminister Monica Mæland vil ha en gjennomgang av voldtektslovgivningen. Det er en god idé. Foto: Berit Roald

Voldtektsofre må ivaretas bedre enn i dag. Det kan ikke gå på bekostning av utpekte gjerningspersoners rettssikkerhet.

Publisert: Nå nettopp

Justisminister Monica Mæland ønsker å gå gjennom dagens voldtektslovgivning. Hun mener straffelovens bestemmelser om voldtekt på enkelte punkter er upresis, eller uklar. Det kan være fornuftig å foreta en slik gjennomgang. Lovverket må alltid være så klart og tydelig som overhode mulig.

Det gjelder særlig innenfor strafferettens område, der overtredelser av loven kan medføre frihetsberøvelse, i form av fengselsstraff. Grunnloven slår fast at ingen kan dømmes uten etter lov, og ingen kan straffes uten etter dom. Nettopp fordi straffeloven åpner for slike inngripende tiltak overfor landets borgere, er det så strenge krav til bevis for å kunne kjenne en person skyldig.

Rettssikkerhet

Dette kan være svært vanskelig i voldtektssaker. Ofte har det ikke vært noen andre enn de to det gjelder til stede. De to kjenner gjerne hverandre fra før. I mange saker der det ikke er vitner eller fysiske bevis, blir det derfor ord mot ord.

Vi må regne med at det er store mørketall, med mange voldtekter som aldri anmeldes. Og av den andelen som anmeldes, er det et fåtall som kommer opp til doms, nettopp fordi det er vanskelig å bevise utover enhver rimelig tvil hva som faktisk har skjedd.

Svaret er ikke å lempe på beviskravene. Vi kan aldri gå på akkord med rettssikkerheten, heller ikke i denne typen saker. Det vi kan gjøre, er å vurdere om lovverket er godt nok til enhver tid. Eller om det kan tydeliggjøres, slik at det blir enda klarere for alle hvor grensene går.

Samtykkelov

Det er en slik gjennomgang justisminister Mæland nå legger opp til. Det er foreløpig uklart om det vil munne ut i en såkalt samtykkelov, slik våre naboland Sverige og Danmark har. En slik bestemmelse i straffeloven innebærer at det må foreligge et aktivt samtykke fra begge parter før seksuelt samvær.

Siden 2017 har det ligget et forslag i Stortinget om å innføre en slik samtykkebestemmelse også her. Så langt har dette ikke fått flertall. Kritikerne mener en slik bestemmelse vil gjøre det mer uklart hvor grensene går, mens tilhengerne mener kravet om aktivt samtykke vil avverge overgrep.

Åpenhet og tillit

Nå skal straffelovrådet, som har i oppgave å utrede og gi råd til Justisdepartementet, gå gjennom voldtektslovgivningen, og vurdere de juridiske sidene av lovverket på dette feltet. Det er bra. Samtidig må dette ses i en større sammenheng. For uansett hvordan loven er utformet, vil det alltid oppstå saker der det er vanskelig å bevise hva som faktisk har skjedd.

Voldtekt handler om mer enn jus. Alt for ofte sitter offeret igjen med en opplevelse av å ikke ha blitt trodd, dersom en anmeldt sak ikke ender i en fellende dom. Både politi og hjelpeapparat har et stort ansvar for å ta vare på dem som har opplevd overgrep. For å møte dem med åpenhet og tillit, og sørge for at de ikke føler seg mistrodd og mistenkeliggjort.