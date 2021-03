Leder

Blodbadet i Myanmar

DREPT: Studievenner følger båren til medisinstudenten Khant Nyar Hein (19) som ble skutt av sikkerhetsstyrkene i Myanmar under en demonstrasjon mot kuppmakerne denne uken. Foto: REUTERS / VG SCANPIX

Kritikerne av statskuppet i Myanmar utsettes for brutale overgrep av militærregimet.

Sist søndag ble den blodigste dagen, så langt. Så mange som 74 mennesker kan ha mistet livet i opptøyene mot kuppmakerne i helgen. Det betyr at minst 138 demonstranter er drept siden 1. februar, ifølge FN.

Kuppmotstanderne har det siste døgnet valgt nye måter å protestere på. De har marsjert gjennom gatene i landets tidligere hovedstad, Yangon, i mindre grupper og med tente lys i et forsøk på å unngå nye sammenstøt med regimets sikkerhetsstyrker.

I andre byer ble det tirsdag og natt til onsdag satt opp plakater på offentlige steder som et alternativ til demonstrasjoner.

Det var 1. februar de militære aksjonerte. Med påstander om valgfusk – etter å ha lidd klart nederlag i et demokratisk valg – slo kuppmakerne til. De valgte dagen da et nyvalgt parlament skulle konstituere seg. Dermed var det lett å arrestere landets folkevalgte politikere. Tydeligere kunne de militæres forakt for demokratiet knapt ha kommet til uttrykk.

Foruten i sentrum av Yangon, landets største by, foregår mange av opptøyene i bydelen Hlang Tharyar, hvor det bor om lag to millioner mennesker. Her ligger en rekke kinesisk-eide fabrikker, hvorav flere ble nedbrent i helgen. Regjeringen i Beijing uttrykte mandag sterk bekymring for sikkerheten til innbyggerne i Myanmar.

Det er ekspertutsagn verdenssamfunnet bør lytte til. Knapt noen har bedre erfaring i å undertrykke egen befolkning enn kommunist-Kina. I dette tilfellet taler kineserne imidlertid med to tunger.

Takket være godt diplomatisk håndverk fra Norge i FNs sikkerhetsråd, ble Kina med på å støtte en såkalt president-uttalelse, en enstemmig, men formelt mildere kritikk av voldsbruken mot demonstrantene i Myanmar. Samtidig sørget kineserne for å blokkere en britisk resolusjon om å fordømme selve militærkuppet og å innføre sanksjoner mot juntaen.

Kina sitter med nøkkelen i dette blodige teatret som utspiller seg i Sørøst-Asia. De har hatt lite å utsette på samarbeidet med den, tross alt, Beijing-vennlige Aung San Suu Kyi, Myanmars sivile leder. Under henne har kineserne fått lov til å investere bredt i den tidligere kronkolonien. At kommunistpartiets generalsekretær Xi Jinping likevel velger å holde sin hånd over juntaen, er beklagelig.

Trolig ser Beijing seg bedre tjent med kuppmakeren, general Min Aung Hlaing, når alt kommer til alt. Han er en garantist mot altfor mye demokrati i et tilstøtende naboland. At vesten med dette vil se Kina som medløpere for autoritære antidemokratiske krefter i regionen, gjør neppe særlig inntrykk på Xi Jinping.



Men kanskje har både generalene og Kina forregnet seg. Også i Myanmar er det de unge som er fremtiden. Mange av dem har så vidt kjent smaken av et fritt samfunn. De vil ikke tilbake til diktaturet. Derfor tar de til gatene.

For de jevnaldrende soldatene synes det stadig verre å gå i åpen strid med landets ungdom. Demonstrantenes sverd er sivil ulydighet. Forhåpentlig kan ikkevold vise seg som det mest effektive våpenet mot juntaen.