GRORUDDALEN: – La oss jobbe for de gode og viktige sakene vi er enige om – og legge bort personangrepene, skriver Jan Bøhler. Foto: Helge Mikalsen

Debatt

Klare for å dra sammen igjen?

Vi trenger å dra sammen i Groruddalen, og jeg håper vi snart kan begynne med det igjen, og skilles som venner.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Foto: Terje Bringedal

JAN BØHLER, stortingsrepresentant (Sp)

Jeg synes det er trist at Raymond Johansen og co fortsetter å produsere nye respektløse, negative person-karakteristikker. Jeg håper fortsatt at vi kan skilles som venner og ønske hverandre lykke til. De fleste Ap-folk på grunnplanet sier til meg at de er enige. Vi trenger å dra sammen i Groruddalen, og jeg håper vi snart kan begynne med det igjen.

Den siste nedsettende karakteristikken de har pønsket ut er «maskot», jf VG 2/11. Det handler altså om å framstille andre som uviktige og små i forhold til selvbildet til de nåværende lokale Ap-toppene. Jeg vil på ingen måte overdrive min egen rolle. Ingenting har jeg gjort alene. Æren ligger like mye hos alle som hver dag tar opp ting med meg. Hos alle jeg samarbeider med i Groruddalstinget, natteravnene, fritidsklubbene, idrettslagene, de politiske partiene, Granittrock, politiet, borettslagene og sameiene, osv.

les også Ap: Groruddalen trenger resultater, ikke maskoter

Men fra jeg begynte å jobbe med barn og unge i fritidsklubber først på 1980-tallet, har jeg faktisk brukt mye av livet mitt på å jobbe med tiltak i Groruddalen. Det gjelder blant annet:

Arbeidet med å få i gang Groruddalssatsingen fra 2006-2016 og med å presse gjennom ti nye år som går fra 2016-2026

Den lange kampen for at Aker sykehus ikke skulle nedlegges og selges, men bygges ut som lokalsykehus for hele Groruddalen

Gratis kjernetid i barnehagene og gratis aktivitetsskole etter skoletid i barneskolen for at alle barn skal vokse opp sammen og lære godt norsk

Gjennomslag for lovendringer som gir sameiene og velforeningene mer makt til å stoppe bolighaier som driver med hybelifisering av boområder

Økte investeringer i idrettsanlegg i Groruddalen som flerbrukshaller på Ellingsrud og Grorud og flere fotballbaner med undervarme

Mobilisering for å bevare kirkene i Groruddalen mot forslaget fra Kirkerådet om å nedlegge og leie ut fire av kirkebyggene våre

Arbeid med å skaffe økonomisk støtte til viktige fyrtårn i Groruddalen som Granittrock og Grorud IL i Obos-ligaen i fotball

Oppretting av et gjengprosjekt i politiet fra 2006 som var tett på kriminelle gjenger og hindret at de fikk sterkt fotfeste i enkelte områder

Oppstart av flere natteravn-grupper der det er viktig at beboere engasjerer seg for å forebygge og bidra til trygge utemiljøer

Nye lovhjemler om forbud mot kriminelle gjenger og oppholdsforbud for kriminelle gjengangere i bestemte områder - som har vært på høring og snart kan bli vedtatt.

Dette er bare noen eksempler på alt jeg har hatt gleden av å jobbe med sammen med mange andre. Vi har mye mer å gjøre framover. Det gjelder ikke minst utenforskap blant barn og unge som dropper ut av skolen, og mangelen på framdrift i de store samferdselsprosjektene som E6-lokk ved Furuset, Fossum-diagonalen og nedgradering av Trondheimsveien.

Jeg håper alle gode krefter i Groruddalen vil gå sammen og slutte å finne på angrep på hverandre. La oss jobbe for de gode og viktige sakene vi er enige om – og legge bort personangrepene.

Publisert: 06.11.20 kl. 08:08

Les også