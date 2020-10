Leder

VG mener: Rasisme er en dødelig gift

Foto: TEGNING: Roar Hagen

Trakassering på grunn av hudfarge, religion eller legning forekommer i idretten så vel som i samfunnet for øvrig. Men noen synes å mene at det «ikke er så farlig» om det skjer i et oppildnet sportslig øyeblikk; når følelser koker i fortvilelse eller skuffelse – det være seg over egen innsats, en motstander som ble for sterk, eller kanskje en dommeravgjørelse.

At hets svir mindre fordi ukvemsordene er fremsatt i affekt, er en eiendommelig oppfatning. På sitt klingende trøndersk uttrykte Odd-spilleren Mushaga Bakenga det godt overfor NRK forleden: «Et av de største problemene [med rasisme] er at folk tror det ikke er et problem.»

Konkrete saker i norsk fotball de siste ukene har imidlertid tydeliggjort at trakasseringsspøkelset er ubehagelig levende, og at klubber, spillere og supportere igjen har en jobb å gjøre. Vi skriver bevisst «igjen». For selv om mobbingen av enkeltpersoner og de stygge tilropene lyder som et gufs av noe av det aller ekleste fra 80-tallet, må vi erkjenne at rasismen i idrettsmiljøene aldri helt slapp taket. Ikke der heller.

Ja, det er opprørende at vi ikke har kommet lenger i 2020, slik også presidenten i Norge Røde Kors, Thor Inge Sveinsvoll, fremholder i et VG-intervju om rasisme i idretten. Men første bud for å gjøre noe med det, er å innse utyskets eksistens. I likhet med Sveinsvoll er vi glad for at idrettsorganisasjonene tar dette på så stort alvor som de nå har vist. Vi kan ikke tillate at dette er greit noe sted, som Røde Kors-presidenten selv konkluderer.

Og det er nettopp det: Vi har alle et ansvar for å ta oppgjør med diskriminering på bakgrunn av hudfarge, religion, kjønn eller legning. Rasisme, som bygger på den forskrudde ideen om at én etnisitet står over andre, eller er mer verdt enn andre, er en særdeles farlig gift. I ytterste konsekvens er den dødelig. At rasisme kan drepe trenger vi ikke se til USA eller andre kontinenter for å få bekreftet. Vi har sett det også i Europa. Og i Norge.

Dette ansvaret må vi forvalte hver eneste dag, hver eneste én av oss. Det som kanskje var ment som en innforstått «spøk» ved middagsbordet hjemme, blir kanskje ikke oppfattet like «uskyldig» av små ører - av barn som tar de voksnes ord med seg videre til skolegården og fotballbanen. Den ufiltrerte lunsjpraten rundt kantinebordet kan misforstås som en bekreftelse på holdninger som kanskje ikke en gang er til stede. Det nedsettende tilropet til den mørkhudete målscoreren kan aldri forsvares med et «såpass må de tåle».

Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo og nestleder i Antirasistisk senter, sier til NRK at rasisme er ikke noe som bare «går over». Vi kan ikke slå fast at «kampanjen for tre år siden var så vellykket at vi nå har fått bukt med uvesenet». Man må revaksineres, fremholder Kohn. Kamp mot rasisme er et kontinuerlig arbeid, minner han om. Første bud er nettopp erkjennelsen av at det er et eksisterende problem.

