NORGE MÅ MED: – Vi mener Norge bør kaste seg inn i EU-samarbeidet med full kraft og bidra til å løfte det enda mer, skriver kronikkforfatterne.

Si ja til norsk EU-medlemskap!

Vi sier JA!, for EU kan hjelpe oss å redde verden. MDG bør bli et ja-parti.

Publisert: Nå nettopp

HANNA E. MARCUSSEN, Oslo MDG

ANDREAS NORDANG UHRE, Sandnes MDG

KRISTIN KNUTSEN, Kristiansand MDG

HÅKON ANDREAS MØLLER, Bodø MDG

RASMUS REINVANG, Oslo MDG

Vi står i dag overfor en eksistensiell miljøkrise. Klimaendringer og tap av natur endrer selve jorda vi bor på. Vi snakker ikke kun om villere vær og tap av arter, men også om skadelige effekter vi knapt kan overskue. For eksempel pandemier som følge av at dyr og mikroorganismer ikke lenger har noen fristeder atskilt fra oss mennesker.

Det er krise og vi har i Norge ikke lenger tid til å være skeptiske til EU-samarbeid på et diffust og generelt grunnlag. Realiteten er at EU siden 1994 har tatt på seg en ledertrøye i miljøkampen internasjonalt, og at Norge på stadig flere områder har sakket etter.

Mens klimagassutslipp har stått mer eller mindre på stedet hvil i Norge siden 1990, har de falt med over 20 prosent i gjennomsnitt i EU. Og EU legger nå med sitt European Green Deal-program opp til en storstilt satsing på omstilling til en grønn og bærekraftig økonomi.

EU representerer i dag nettopp det forpliktende politiske samarbeidet som er nødvendig for å løse klima- og miljøkrisen.

Norge følger i dag i stor grad det EU gjør gjennom EØS-avtalen, men uten å være med når avgjørende beslutninger tas. Norges innflytelse i EU styres i stor grad av embetsverk og lobbyister. Vi skylder land som Danmark, Hellas, Tyskland og Slovenia stor takk for den fremoverlente klima- og miljøpolitikken i Europa! Det er ikke vårt demokrati verdig.

MDG er et politisk parti som setter klima, miljø og demokratisk medvirkning høyest, og vi mener MDG bør jobbe for at Norge skal bli fullt medlem av EU så fremt et flertall sier JA i en folkeavstemning.

Vi mener Norge bør kaste seg inn i EU-samarbeidet med full kraft og bidra til å løfte det enda mer. For EU er langt fra perfekt. EU er kun hva medlemslandene og Europaparlamentet gjør det til. Nettopp derfor bør vi gå inn med alt Norge har av kunnskap, kapital og sunt folkevett, og ta vår del av ansvaret for at EU og Europa leverer.

I vår del av verden er EU stedet hvor grunnlaget for en ny grønn økonomi legges. EU er i dag det overnasjonale regionale samarbeidet med størst ambisjoner, muskler og potensial til faktisk å redde verden fra naturkrise og klimaendringer. Klart vi bør være med der!

Dette handler også om å ivareta norske interesser. EU er Norges desidert viktigste politisk arena. EU vedtar de lover og grunnleggende planer som skaper det økonomiske fellesmarkedet vi er en del av, og fremtidens mer bærekraftige Europa. Dette bør vi være med på å finjustere i tråd med hva Norge har å bidra med.

Som EU-medlem vil Norge vel og merke også få en tryggere sikkerhetspolitisk plattform enn vi har i dag. EU-forankring vil gi oss et bedre grunnlag for en ikke-konfronterende og samarbeidsorientert nordområdepolitikk enn det vi i dag har kun med NATOs militære samarbeid.

EU er ikke perfekt og alt samarbeid handler om å gi og ta. Vi skal være åpne om det. Men også på vanskelige områder for Norge, mener vi det finnes muligheter og løsninger.

Norsk landbruk og distriktspolitikk er helt spesiell og bør vernes om. Norges beliggenhet og topografi er særegen, noe som kan begrunne at Norge kan opprettholde spesielle støtteregimer innenfor landbruket, slik andre EU-land har. Samtidig vil et medlemskap gi norske nisjeprodukter nye markedsmuligheter.

Et EU-medlemskap gir nye muligheter for norsk fiskerinæring, som i dag i stor grad er redusert til å være en råvareleverandør med tap av foredlingsgevinster. Som EU-medlem kan vi flytte mer av foredlingen og verdiskapingen hjem og skape bærekraftige arbeidsplasser langs hele kysten. Og som en del av EUs felles fiskeripolitikk vil vi fortsatt ha ansvar for å kontrollere bestanden i norske farvann.

Ingen under 44 år i Norge har hatt anledning til å delta i den politiske diskusjonen om norsk EU-deltakelse. Uten en nasjonal debatt forvitrer kunnskap og kompetanse om EUs rolle og hvordan internasjonal klimapolitikk fungerer.

Vi vet at å reise spørsmålet om norsk EU-medlemskap ikke er taktisk. Spørsmålet splitter alle politiske partier. De fleste vil avvente en endring i opinionen. Men vi mener det ikke lenger er tid til en slik holdning. Det står for mye på spill – også for Norge.

Vi mener Miljøpartiet De Grønne bør vise vei: For alle som vil realisere det grønne skiftet og redde verden fra massive klimaendringer og naturødeleggelse, er EU det viktigste politiske verkstedet akkurat nå. Derfor vil vi sette norsk EU-medlemskap på den politiske dagsorden og tar debatten på MDGs landsmøte den 26.-28. mars.