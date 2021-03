NØDVENDIG RISIKO: – Ved å tåle så lite risiko ved covid-19 som nå, setter vi oss selv sjakk matt, skriver legene. Foto: GLEB GARANICH / X00550

Debatt

Risikoen blir aldri null

Myndighetene bør snakke tydelig om at vi ikke kommer ut av pandemien uten å tåle risiko, og at strenge tiltak ikke vil kunne stoppe den.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SONNI SCHUMACHER, kommuneoverlege i Hammerfest

AUD MARIE TANDBERG, kommuneoverlege i Hammerfest

Foto: Privat

Nå har vi levd med covid-19 i over ett år. Mange hadde nok ventet at vi var ferdige med pandemien nå. I stedet øker smitten i store deler av landet. Vi har strenge smitteverntiltak med nedstenginger. Det er usikkerhet rundt vaksineringen. Da er det lett å miste oversikten over hvordan vi skal komme oss ut av denne pandemien. Vi vil derfor minne om hvilken vei ut norske myndigheter har valgt.

Det virker som mange tror at bare vi har strenge nok tiltak lenge nok, og alle følger dem, så blir vi kvitt viruset. Slik er det ikke. Tiltakene kan ikke få oss ut av pandemien. Selv total nedstengning i et land utrydder ikke et virus som er spredt over hele verden.

Det er bare én vei ut av denne pandemien: flertallet av oss må få et forsvarsverk mot covid-19 ved at kroppen blir kjent med viruset. Dette forsvarsverket kalles immunitet. Immunitet får vi på to måter; enten ved gjennomgått sykdom eller gjennom vaksinering.

les også EMA-komité: Anbefaler å legge inn en advarsel om mulige AstraZeneca-bivirkninger

Norske myndigheter har valgt at vi skal få immunitet gjennom vaksinering, ikke gjennom sykdom.

Tiltakene er til for å holde smitten nede, mens vi venter på vaksinen. Mens vi holder smitten nede, skaper vi samtidig andre problemer. Strenge tiltak har kraftige bivirkninger både på helse og samfunn, derfor må vi må slippe opp når smitten er under kontroll. Det meldes om bekymring for barn og unge, og bekymring om økning i familievold når vi har strenge tiltak. Det er alvorlig om tiltakene fører til sykdom hos de unge som skal ha sin helse med seg resten av livet. Det er også derfor vi setter inn de strengeste tiltakene der smitten er, og ikke over hele landet. Vi må hele tiden passe på at ikke tiltakene er for strenge over for lang tid.

Hvor mye vi skal tåle av både smitte, sykdom, alvorlig sykdom, død og langtidseffekter av covid-19 er satt mye lavere enn for alle andre sykdommer vi kjenner til. Mange av egenskapene til covid-19 kjenner vi igjen fra andre virus. Det er for eksempel kjent at virusinfeksjoner kan utvikle seg til alvorlig sykdom, og det er ikke helt uvanlig å være energiløs i flere måneder etter en virusinfeksjon,

Det virker også som det er en forventning om at vaksinene skal befri oss fra pandemien, helt uten noen risiko for sykdom og død. Uansett hvilken vei vi velger, så er det risiko, den blir aldri null. Risikoen ved vaksine er lavere enn ved å gjennomgå sykdommen. Langtidsvirkninger av begge disse vet vi lite om. Det er en usikkerhet vi må leve med.

les også Legemiddelverket: – Dette er D-dagen

Ved å tåle så lite risiko ved covid-19 som nå, setter vi oss selv sjakk matt. Det ser vi når det kommer meldinger om mulige bivirkninger ved vaksinene. Risikoen kommer som et sjokk. Folk føler seg lurt. Dette til tross for at vi vet at covid-19 øker risiko for blodpropp betydelig. Det er også godt kjent fra før at vaksiner kan gi alvorlig sykdom og død – i sjeldne tilfeller.

Myndighetene bør snakke tydelig om at vi ikke kommer ut av pandemien uten å tåle risiko, og at strenge tiltak ikke vil kunne stoppe den.

Det må komme frem at skal vi ut av pandemien, må befolkningen få immunitet. Det betyr at vi også må tåle den risikoen som følger med immunitet. Vi må også tåle usikkerheten rundt langtidsvirkninger både av sykdommen og vaksinen. Vi skal selvfølgelig få ned risikoen så mye som overhodet mulig, men det finnes ingen vei ut av pandemien som er risikofri.