UNDERLIG PR? – Ved å sette konspirasjonsteoretiske stikkord på etikettene og koble seg til coronademonstrasjonene, har produsenten tatt skrittet fra å være et firma drevet av folk med meninger, til å la selve produktet målbære disse meningene, skriver kronikkforfatteren. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Debatt

Konspi-Cola!

Tirsdag denne uken begynte et bilde å sirkulere på Twitter. Noen hadde tatt seg bryet med å gjøre noe de færreste av oss gidder, nemlig lese etiketten på en brusflaske.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

DIDRIK SØDERLIND, rådgiver, Human-Etisk Forbund

Foto: HEF

I 2014 begynte det å dukke opp noen mystiske plakater på Oslos østkant: «Spør etter Tøyen-Cola». Reklamekampanjen fungerte. De grønne flaskene med Tøyen-Cola ble fort utsolgt fra de få kioskene og hjørnebutikkene som hadde dem. Den uvanlige colaen var et frisk pust på brusmarkedet, håndlaget i begrensede opplag som den var.

Kjennere mente at brusen smakte litt forskjellig fra parti til parti, et sjarmerende særtrekk. Oppskriften var også «open source», så du kunne lage din egen cola om du ville.

Slik tok det bittelille firmaet O. Mathisen AS opp kampen mot drikkevare-gigantene. At firmaet tapte en rettslig feide med The Coca-Cola Company skadet ikke imaget som en søt, sympatisk underdog. Det ble heller ingen belastning for et varemerke som fremstilte seg selv som gatenært da det ble avslørt at gründeren bak O. Mathisen het Jarle Hollerud, kjent fra rapgruppa Paperboys.

Viktigst var likevel at brusen smakte godt. Tøyen-Cola er en cola med et krydret preg som passer perfekt til den smakssterke maten fra Midt-Østen, Somalia og det indiske subkontinent som serveres på koselige små spisesteder i Grønland-Tøyen-området.

Tøyen-Cola ble en kultbrus for folk som beveget seg på Oslos østkant. Men den vokste snart ut av barndomstraktene: O. Mathisen AS fikk profesjonell distribusjon og nye salgspunkter, flere produkter og større volumer.

Alt var duket for en større suksess. Til denne uken.

les også Lokal brusprodusent tapte søksmål mot Coca-Cola

På tirsdag begynte et bilde å sirkulere på Twitter. Noen hadde tatt seg bryet med å gjøre noe de færreste av oss gidder, nemlig lese etiketten på en brusflaske. Nærmere bestemt en flaske fra O. Mathisen AS. Og der, klemt inn mellom aksjeselskapets gateadresse og listen over ingredienser kunne man lese følgende bokstavremse: «WWW.DINERETTIGHETERHER.COVID.1984.5G.ID2020.EVENT201».

Det ville kreve for mye plass å gå detaljert inn på hver del av denne alfabetsalaten, men kortversjonen er at dette er slagord og begreper som går igjen i miljøer der man mener at Covid-19 har sammenheng med 5G, og at pandemien kan være falsk (eller planlagt) og brukt for å innføre et slags diktatur.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Konspirasjonsteorier har gått fra å være noe de færreste nordmenn visste hva er, til å være i sentrum av samfunnsdebatten. Stormingen av den amerikanske kongressbygningen i januar, der tilhengere av den bisarre og Trump-promoterte konspirasjonsteorien QAnon spilte en fremtredende rolle, er friskt i hu.

Det hadde lenge vært folk som stusset på reklame og uttalelser fra O. Mathisen, og nå tok journalistene kontakt med firmaet. Og svarene, de gjorde ting bare verre.

Nettavisens intervju med Jarle Hollerud kunne blitt brukt som skoleeksempel på hvordan konspirasjonsteoretikere snakker. De svarer nemlig sjelden åpent om hva de mener når du spør dem om det. De smarte skjønner at det de tror på er så spinnvilt at om de buser ut med det, blir de bare ledd av. Derfor er trikset å heller skape et inntrykk av at noe er muffens, slik at folk blir nysgjerrige, begynner å google stikkord selv og slik oppdager verdenen av konspirasjonsnettsteder som fins der ute. Konspirasjonsteoretikeren påstår jo ingenting, han stiller bare spørsmål.

Så på direkte spørsmål fra Nettavisen leverer Hollerud en tåkeheim av svevende formuleringer, motspørsmål og språklige strekkøvelser og oppfordringer til å «sette deg litt inn i det» og «slå det opp selv». Og så det retoriske glansnummeret «Hva er det vi har sagt galt? Vi har ikke sagt noen ting, vi har bare nevnt noen temaer».

les også Hvorfor biter ikke fakta på konspirasjonsteorier?

Tøyen-Cola har ikke bare spredd konspirasjonsteorier. De har også vist i praksis hvor de står.

For tiden arrangeres det jevnlig demonstrasjoner mot coronatiltak foran Stortinget. Demonstrasjonene er små, men samler en regnbueallianse av grupper med «alternative» syn på pandemien, fra alternativmedisinere og konspirasjonsteoretikere til muslimhatere og nynazister.

Dette var grunnen til at Sofia Rana, ansatt ved Antirasistisk Senter dukket opp foran Stortinget for å gjøre research den 27. februar i år. Hun skvatt da det ble kunngjort over høyttaleranlegget at demoen var sponset av Tøyen-Cola. Det ble også delt ut gratis brus fra O. Mathisen, forteller hun.

Jarle Hollerud har også drevet aktivisme på egen hånd. Ifølge Faktisk.no har han personlig oppsøkt sykehus for å forsøke å avkrefte at det finnes coronasyke pasienter på dem.

les også Faktisk.no: Tøyencola-gründer bortvist fra sykehus – skal ha bedt ansatte der si at pandemien ikke eksisterer

Ved å sette konspirasjonsteoretiske stikkord på etikettene og koble seg til coronademonstrasjonene har O. Mathisen tatt skrittet fra å være et firma drevet av folk med meninger, til å la selve produktet målbære disse meningene.

Det har ikke gått upåaktet hen. Nordmenn har sett hvordan det har gått i land der det har vært sådd tvil om pandemien, og er lite lystne på slikt i Norge.

Noen har spekulert i om dette er en merkelig markedsførings-jippo, men det må i så fall kalles lite vellykket. På torsdag meldte O. Mathisens distributører at de trakk seg fra avtalen med firmaet.

Samtidig har O. Mathisen nådd et nytt marked. Tidligere trimdronning Kari Jaquesson forteller på Facebook at hun har «bestilt flere kasser med brus og vann fra dem fordi de er så punk at de bruker etiketten sin på viktige saker!» Skribenter for nettaviser som steigan.no og Resett er også blant den nye fansen.

Men disse er nyfrelste. En som har vært med en stund er Hans Lysglimt Johansen, leder for det lille partiet Alliansen. I et Twitter-bilde fra 2018 gir han tommelen opp på beste Trump-manér under et besøk på Tøyen-Cola.

Spørsmålet er om dette publikummet er nok til å holde hjulene i gang på O. Mathisen. For mange har brusen nå fått en bismak.