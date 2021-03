PÅMINNELSE: – Dugnaden er ikke ferdig ennå, skriver Ragnhild Wennberg. Foto: Privat

Vi holder oss ikke hjemme for din skyld, Erna

Det var himla tullete gjort, Erna. Du burde visst bedre. Og det tror jeg du vet.

RAGNHILD WENNBERG, Kristiansand

Men det forandrer jo ingenting for oss. Jeg kan bli sint på deg, Erna, men egentlig trenger jeg den energien til å planlegge hvordan vi skal komme oss gjennom dagene uten for mange handleturer eller møter med mennesker som kanskje har tatt buss fra Hovden.

Vi holder oss fortsatt hjemme når vi kan, og for oss selv. Og vi gjør det ikke for din skyld, Erna. Vi gjør det fordi vi ikke ønsker å bli syke eller utsette noen andre for fare hvis vi får smitte.

Vi sørger for at vi gjør vår del, og så får hver sørge for seg selv.

Er det demotiverende at andre driter på draget når jeg har to barn som ikke har feiret bursdagene sine, og når jeg har foreldre og søsken og venner jeg gjerne skulle vært sosial med...? At folk faktisk reiser kollektivt med buss til Hovden for å ha det hyggelig mens jeg sitter her og strikker på min sjette genser og mitt tjuende vottepar mens jeg hører på den siste boka i enda en krimserie?

You bet.

Men igjen, så sitter jeg ikke hjemme på Teams-kafé og strikker for at Erna skal si jeg er flink pike, eller for å unngå bøter. Jeg gjør det fordi jeg vil elendigheten skal ta slutt snart.

På samme måte som at jeg bruker sikkerhetsbelte i bil eller redningsvest i båt: For å holde liv i meg og mine, og for at ungene mine snart skal få feiret bursdagene sine, og at foreldrene mine skal komme og sitte barnevakt så jeg kan gå på date eller landsmøte eller treffe venner eller gå i forening.

Gjort er gjort og spist er spist. Sånt får man ikke gjort noe med. Og det er ingen grunn til å bruke det at noen er menneskelige og gjør dumme feil, som unnskyldning for synke ned på deres nivå.

Vask hendene, tørk over kameralinsen, og sjekk om meteren er like lang som sist. Dugnaden er ikke ferdig ennå.