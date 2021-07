Ikke lov å le av kunsten

KUNST OG HEGEMONI: – Jeg husker selv hvor inspirerende det var, da jeg som syttenårig leste om hvordan mine store helter forsøkte å omgjøre virkeligheten til et kunstverk ved hjelp av humor: Salvador Dali prøvde å gjøre verdensrevolusjon ved hjelp av store loffer. Det jeg den gangen ikke ofret så mye som en tanke, var at opprørerne for lengst hadde blitt konger på haugen, skriver Tommy Sørbø. Foto: IAN LANGSDON / EPA

Vi skal ikke le av samtidskunsten. I hvert fall ikke den nyskapende, alternative, kritiske og eksperimentelle delen av den.

TOMMY SØRBØ, kunsthistoriker, forfatter og dramatiker

Hvorfor ikke? Fordi kunstnerne blir krenket av det, og fordi vi på den måten kan bidra til et kunstfiendtlig samfunn med trakassering, hat, forfølgelse, fremmedfrykt, rasisme og vold.

Så derfor, tørk bort fliret når kroppsvæskene flyter på scenen, når noen stiller ut et tomt rom eller primalskriker med fylkeskommunal støtte! Glem ikke at Adolf Hitler også dreit ut kunst og kunstnere han ikke likte.

Dette var hovedinnholdet i et webseminar 23.6 om hets og trakassering av kunstnere, som jeg deltok i som dramatiker. Møtet ble arrangert av Norske dansekunstnere i samarbeid med en del andre kunstnerorganisasjoner, og ble en eneste lang og nesten unison klagesang over hvilke forferdelige forhold kunstnerne er prisgitt i dagens Norge.

Møtet ble innledet med at Begard Reza leste opp sin kronikk fra VG samme dag, der hun forklarte at hun trakk seg fra Ytringsfrihetskommisjonen, fordi den bidro til å hvitvaske den nye radikale høyresida.

Deretter slapp kunstnerne til. «Sløseriombudsmannen» og Morten Traavik ble naturligvis nevnt, men også undertegnede fikk høre at han hadde bidratt til elendigheten, sammen med journalistene, de sosiale mediene, høyrekreftene, populistene, rasistene og Trump og co. På tjue, tretti forskjellige måter sa mine kunstnerkolleger alle det samme: Nå må det bli slutt på at vi blir ledd av!

Å bli gjort til latter mot sin egen vilje er aldri hyggelig. Derfor er det grunnleggende menneskelig å frykte latteren, både når den bekrefter et maktforhold og når den snur opp ned på det. For i begge tilfeller vil de som rammes av latteren som regel oppleve det som mobbing, sjikane og trakassering. Publikums første rasende reaksjoner på modernistenes kunst er et godt eksempel på dette: «Holder de narr av oss? Det vil vi ha oss frabedt!» Noe som naturligvis trigget mange kunstnere til å rendyrke humoren, ironien og satiren i sin kunst.

Jeg husker selv hvor inspirerende det var, da jeg som syttenårig modernist in spe leste om hvordan mine store helter forsøkte å omgjøre virkeligheten til et kunstverk ved hjelp av humor: Salvador Dali prøvde å gjøre verdensrevolusjon ved hjelp av store loffer. Futuristene skremte en prest på gaten, og kalte det for et kunstverk og dadaistene løp ut i trafikken iført merkelige kostymer for å snu opp ned på alle verdier.

Det jeg den gangen ikke ofret så mye som en tanke, var at opprørerne for lengst hadde blitt konger på haugen. Nå var det de som representerte Den Gode Smak, og nåde ta dem som stilte spørsmålstegn ved deres verdier. Det samme hadde skjedd i kunsten som i arkitekturen og i kommunismen; revolusjonen hadde allerede funnet sted, slik at et hvert opprør mot deres hegemoni, med eller uten humor, måtte betraktes som bakstreversk, reaksjonært og høyrevridd.

Jeg tror dette er noe av forklaringen på mine kunstkollegers redsel for latteren. Av egen erfaring vet de nemlig hvilket potensiale den kan ha, men fordi de nå selv har blitt kongene på haugen, frykter de dens evne til å trenge gjennom den tykke rustningen av teoretisk seremoniell, alvorstung liturgi og moralske godhetsfraser som beskytter deres kulturelle hegemoni.

Derfor handler dette ikke bare om å føle seg mobbet, men om en eksistensiell redsel for at selve legitimiteten i deres prosjekt er truet. En trussel som ser ut til å trumfe alt annet, og som gjør at kunstnerne, som tradisjonelt har hørt med til ytringsfrihetens fremste forkjempere og forsvarere, nå ser ut til å være villige til å begrense den samme ytringsfriheten. I hvert fall så lenge den truer dem selv.

Eller som det het i ett av seminarinnleggene: «Latter må aldri aksepteres!»

I mitt nye skuespill «Refusert», som har urpremiere på Teater Ibsen i slutten av august, er det en scene der hovedpersonen driver med body-art. Scenen blir avbrutt av en person som leser opp en advarsel fra Kulturdepartementet og diverse kunstnerorganisasjoner, der det heter at ytringer som kan oppfattes som forsøk på å drite ut kunstnere som forsøker å drite ut publikum, må sensureres, fordi de kan bidra til å begrense kunstnernes ytringsfrihet.

Noen av mine kunstnerkolleger vil opplagt føle seg støtt av en slik fremstilling, og mene at jeg med dette kan bidra til å gi både Document, Resett, Trump og det som verre er, vind i seilene.

Hvis jeg nå skulle svare dem med samme mynt kan jeg si: Det at dere føler dere støtt, det føler jeg meg støtt av. Resultatet vil bli en endeløs kamp om offerstatus.

En kamp så ødeleggende både for publikum, kunstnerne, kunsten og ytringsfriheten, at dersom Edvard Munch, Marcel Duchamp eller Filippo Marinetti hadde fått den med seg, ville de ikke ha visst om de skulle le eller gråte av hvor matnyttige, humørløse, impotente, feige og redde deres etterkommere hadde blitt.