Leder

Fot i bakken

NY VURDERING: Alle partiene på Stortinget ber i praksis regjeringen om å se på planenen for nytt regjeringskvartal en gang til. Prislappen på 36 milliarder kr. er for drøy. Foto: Statsbygg/Team Urbis / Statsbygg

Alle politiske partier synes være enige om dette: Ja, vi skal gjenoppbygge regjeringskvartalet. Nei, det bør ikke koste 36 milliarder. Etter at Ap nå har tenkt seg om, er Høyre det eneste parti som holder fast ved opprinnelig plan og kostnadsramme.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) mener det er lovlig sent av Ap og andre å problematisere prislappen nå. Reguleringsplan, prosjektarbeid og riving av tilstøtende bygninger på Hammersborg har kommet så langt, at det angivelig er for sent å snu.

Det er korrekt at mye er for sent. Blant annet har Høyre i regjering med overlegg trosset UNESCO, FNs organisasjon for ivaretakelse av verdens kulturarv, og sanksjonert raseringen av Pablo Picassos utsmykning av det norske regjeringskvartalet. Det er klart det er pinlig for et konservativt parti som en gang også var et kulturparti at Erling Viksjøs signaturbygg er revet. Y-blokken er ikke mer. Den har opphørt å eksistere. Y-blokken er et eks-regjeringsbygg. Den er like frarøvet livet som Monty Pythons norske papegøye.

les også Ap åpner for snuoperasjon om nytt regjeringskvartal

Bare at dette ikke er en sketsj. Det er alvor. Etter hvert som kostnadene har gått i været, og en ekstern kvalitetssikring har anslått sluttsummen til å nærme seg 36 milliarder kr., har partiene på Stortinget begynt å gjøre opp ny status:

Er det nødvendig å fraflytte dagens fungerende departementskontorer? Hvorfor er det så presserende å slå opp med historien, og avvikle UDs tilhørighet til Victoria Terrasse? Har coronakrisen lært oss noe om smittevern og store enheter? Hvordan skal man unngå at nye regjeringskvartalet blir et goldt festningsverk, slik byrådet i Oslo frykter?

les også Fakta må styre debatten om nytt regjeringskvartal

Ingen bestrider behovet for nye lokaler til regjeringsapparatet. Etter 22. juli er det nødvendig med erstatningsbygg, og utgangspunktet for hele byggesaken tilsier at sikkerheten for de departementsansatte må bli bedre enn den var. Men er svaret på det å samle alle kritiske forvaltningsfunksjoner på ett og samme sted? Bombemål kan være så mangt.

Kommunalministeren viser til gjeldende sikkerhetslov når han forklarer den eskalerende prislappen. Vi tror ham på det. Men vi skjønner ikke statsrådens geskjeftige forsvar for at det MÅ være slik. De nye sikkerhetsbestemmelsene ble vedtatt i et klima preget av alt som hadde sviktet under terrorangrepet. Hvis vi løfter blikket til andre europeiske hovedsteder og ser hvordan sikkerheten er ivaretatt for regjeringskontorene der, ser vi også at det finnes andre måter å gjøre dette på. Byer som London og Roma tar terrortrusselen på største alvor. Men ingen av dem har valgt Norges løsning.

les også Sløseri på regjeringskvartalet

Det kan virke som at Astrup har gått i vranglås, og leser alt som omkamp og partipolitikk. Men også han vet at Ap like gjerne kan sitte med ansvaret for dette prosjektet etter neste høst. Han bør se utspillet som en mulighet til å ta en fot i bakken. De tverrpolitiske innsigelsene gir ham anledning til å vurdere revisjon av konseptet, både hva omfang og kostnader angår. Det er ikke for sent å problematisere dette nå. Hvis vi ikke gjør det nå, derimot, er det for sent.

Publisert: 15.11.20 kl. 07:42

Les også