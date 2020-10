NYTT REGJERINGSBYGG: – Det er bra med debatt om et stort og viktig prosjekt for landet, men alternativet til å bygge et nytt regjeringskvartal er å gå tilbake til tegnebrettet og starte en ni år lang prosess helt på nytt, skriver Nikolai Astrup. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Fakta må styre debatten om nytt regjeringskvartal

Snart ti år etter terrorangrepet står Norge fortsatt uten et regjeringskvartal. Nå må vi starte gjenoppbyggingen.

NIKOLAI ASTRUP, kommunal- og moderniseringsminister (H)

VG har sterke meninger om det nye regjeringskvartalet. Det er forståelig. Men debatten må være basert på fakta. Det er ingen som ønsker å bruke mellom 26 og 36 milliarder kroner på et nytt regjeringskvartal. Heller ikke regjeringen. Når vi likevel foreslår å starte byggingen neste år, er det fordi de reelle alternativene er få og kostbare.

VG undrer seg over at alle departementene må samlokaliseres. Men et samlet sikkerhetsfaglig miljø – NSM, PST og Politidirektoratet – har vært tydelig i sin anbefaling om å samle departementene i ett regjeringskvartal. Årsaken er at det er enklere og billigere å sikre ett kvartal enn å sikre mange enkeltstående bygg rundt i byen. Og med terrorangrepet 22. juli som bakteppe, er det god grunn til å lytte til de sikkerhetsfaglige miljøene. Premisset om samlokalisering ble lagt allerede under den rødgrønne regjeringen.

Hvis vi skulle etablert permanente sikringstiltak i de byggene som departementene bruker i dag, ville det vært svært kostbart og hatt store konsekvenser for bylivet i Oslo på grunn av flere stengte gater og synlige sikringstiltak. Det er heller ikke gratis å sitte spredt rundt i byen. Siden 2014 har departementene betalt mer enn fire milliarder kroner i husleie for dagens kontorlokaler, og utgiftene til drift er langt høyere enn de ville vært med samlokalisering. I et regjeringskvartal som skal stå gjennom flere generasjoner, er driftskostnader viktig å ta med i regnestykket. I dag har departementene resepsjoner, vakttjenester, renhold, kantinedrift og annet på en rekke adresser rundt i Oslo. Dette koster store summer hver måned og hvert år som går.

Kostnadsoverslaget for full utbygging er 31,3 milliarder kroner. Summen inkluderer alle byggetrinn, sikkerhetstiltak, ombygging av ring 1 og nytt 22. juli-senter. Opparbeiding av gater og torg i området inngår også, og skal bidra til at regjeringskvartalet fungerer godt for byens innbyggere, Prosjektet er med andre ord svært omfattende og kostbart. Men kostnadene vil bli fordelt på flere fremtidige statsbudsjetter, og skal delvis finansieres av at vi selger flere av de nåværende departementsbygningene.

VG hevder at Utenriksdepartementet kan fortsette å bruke lokalene i Victoria terrasse i stedet for å flytte inn i nytt regjeringskvartal. Men permanent sikring vil kreve flere stengte gater, synlige sikringstiltak og legge store begrensninger på annen aktivitet i området. Det hører med til historien at Utenriksdepartementet planla flytting allerede før 2011. At et leilighetsbygg fra 1800-tallet har behov for rehabilitering, og ikke tilfredsstiller dagens sikkerhetskrav for permanente departementslokaler, bør ikke overraske noen. Kostnaden ved å bli værende vil derfor være høy.

Det er ingen tvil om at det nye regjeringskvartalet koster mye penger. Regjeringen har derfor jobbet med nedskalering de siste årene, og prosjektet er redusert med om lag 28 000 kvadratmeter. Det er vedtatt en ny arealnorm, og takket være stram styring i sentralforvaltningen under denne regjeringen, er anslaget for antall ansatte nedjustert med tusen mennesker.

VG skriver videre at regjeringen prioriterer kontorer til «seg selv». Det er jeg uenig i. Det er ikke regjeringen vi bygger lokaler for. Vi bygger et nytt regjeringskvartal fordi departementene utgjør en samfunnskritisk funksjon, for at vi skal beskytte oss mot et nytt 22. juli og fremtidige kriser, og for at landets 4 700 departementsansatte skal få en velfungerende og trygg arbeidsplass. Det er grunnen til at Stortinget har lagt sterke føringer på sikkerheten i det nye regjeringskvartalet, og med terroren som bakteppe vil det være uansvarlig å se bort fra det.

Det fremstilles gjerne som at det nye regjeringskvartalet blir råflott. Men jeg kan forsikre om at kontorarbeidsplassene blir helt ordinære arbeidsplasser. Det blir ikke råflott, men det blir moderne, nøkterne og funksjonelle kontorlokaler som åpner for mer samhandling mellom departementene. Det er ikke arbeidsplassene som gjør at dette prosjektet blir dyrt. Det er sikkerheten. Men sikkerhet koster uansett hvor departementene er lokalisert, og alternativkostnaden til det nye regjeringskvartalet er derfor høy den også.

Det er bra med debatt om et stort og viktig prosjekt for landet, men alternativet til å bygge et nytt regjeringskvartal er å gå tilbake til tegnebrettet og starte en ni år lang prosess helt på nytt. Nesten ti år etter at terroren rammet Norge, er derfor tiden kommet for å gjenreise regjeringskvartalet.

