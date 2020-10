Kommentar

Når Det hvite hus blir sykestue

Av Astrid Meland

Donald Trump fyrer opp på Twitter igjen. Men fire uker før valget er store deler av hans entourage slått ut av corona.

En kvinne med plast-visiret godt trukket ned foran ansiktet, var blant de festkledde menneskene som var samlet i rosehagen i Det hvite hus forrige lørdag for å feire Trumps nominasjon av høyesterettsdommer.

Jeg lurer på hva de fremstående republikanerne tenkte om kvinnen da. Og hva de tenker om henne nå.

Donald Trump hadde ikke munnbind en gang. Det kan være denne dagen han ble smittet. En rekke av deltagerne har siden fått påvist corona. Mange klemte og håndhilste på hverandre som om det var 2019.

I et land der det viktigste smittevernrådet er å holde avstand, er det utrolig at landets elite så demonstrativt blåser i rådene.

Trump har gjort det til et varemerke å henge ut sin konkurrent Joe Biden som en pyse, fordi han følger rådene og går med munnbind.

Dette er litt som om Erna Solberg og Bent Høie skulle vært på grottefest.

ROSEHAGEN I DET HVITE HUS LØRDAG: Mange av dem som var på denne mottakelsen, testet senere positivt. Som utgående Donald Trump-rådgiver Kellyanne Conway i midten. Justisminister William Barr til høyre er nå i karantene. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Den velkjente germofoben Trump har oppført seg som en superspreder for å vise hvor tøff han er. Og når han forutsigbart nok fikk sykdommen, har budskapet fra hans lege Sean Conley gjennomgående vært at presidenten har det «veldig bra».

Teamet rundt Trump ser ut til å prøve å sminke vekk og dekke over sykdom og svakhet, med stadige foto og videoer i sosiale medier hvor presidenten skriver kruseduller på en lapp, «jobber» og sier hvor bra det går.

Troverdigheten til Trumps egen PR går muligens ned fordi mange rådgivere og republikanere enten er syke eller i karantene. Fremstillingen nyanseres i alle fall raskt av et kompetent lege-Twitter og amerikanske journalister som forsøker å forstå hva som egentlig foregår bak sykehusforhengene.

PÅ ARBEID: Donald Trump har blitt avfotografert på sykehuset mens han jobber. To av de ulike bildene ser ut til å være tatt bare med ti minutters mellomrom. Foto: JOYCE N. BOGHOSIAN / The White House

Ganske raskt ble det klart at Trump var dårligere enn hans folk sa. Han fikk oksygen før han ble lagt inn på sykehus fredag. Og anonyme kilder nær Trump sa de var skikkelig bekymret for helsen hans den dagen.

Senere ble det klart at han også hadde fått oksygen på sykehuset.

Det trenger ikke være så alvorlig, og det er langt fra respirator. Men det å få slik hjelp, gir generelt en dystrere overlevelses-statistikk. En britisk studie viste 25 prosent dødelighet blant sykehusinnlagte som fikk oksygen.

På den andre side vet vi ikke om Trump ville blitt innlagt og fått oksygen om han hadde vært en helt vanlig mann.

KJØRTE RUNDT SYKEHUSET: Trump har fått mye kritikk etter denne kjøreturen utenfor sykehuset søndag. De som var med risikerer smitte og karantene. Foto: ALEX EDELMAN / AFP

Når det gjelder medisinering, er han helt klart VIP. I løpet av helgen fikk han omtrent alle medisinene som finnes på markedet, samt dem som ikke er kommet dit.

Det finnes noe som heter VIP-syndrom, der man kaster inn hele arsenalet og pasienten blir sykere av overbehandling.

Det var særlig medisinen han fikk søndag som tydet på at presidenten var svært dårlig.

Deksametason er beregnet på de aller sykeste. Det advares mot å gi dette sterke steroidet til pasienter med milde symptomer, som Trumps leger har forsøkt å gi inntrykk av at han har.

De kan i verste fall bli sykere av den. Årsaken er at det demper kroppens eget immunsvar.

Å gi dette til en mildt rammet pasient som kjemper mot viruset, er risikabelt ikke bare på grunn av bivirkningene, men også fordi immunresponsen svekkes. De fleste overlever covid-19 fordi vår eget immunforsvar tar knekken på viruset.

FORSIKTIG: Trumps lege Sean Conley har omgått spørsmålene om Trump fikk oksygen, hva lungebildene egentlig viser og hvor lavt oksygennivå han har hatt. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Men i virkelig alvorlige eksempler på covid-19 har vi sett at pasienter ender opp med store hull i lungene. Årsaken er at immunforsvaret overreagerer, og går til angrep på friske celler. Noen få har overlevd etter lungetransplantasjon.

Dette skal steroidet forhindre. Og faren for å få alt for kraftig immunrespons, inntreffer som oftest på dag åtte av sykdommen, gjerne etter at man har sett en bedring i noen dager.

Da blir disse pasientene gjerne innlagt. Trump er altså ikke «ute av skogen» ennå, som han også selv innrømmet i en av sine Twitter-videoer i helgen. At han overføres til Det hvite hus trenger ikke bety at formen er super. Han har i praksis tilgang til et sykehus også der.

SUPERSMITTEHENDELSE: Mange er smittet etter denne mottagelsen i Det hvite hus forrige lørdag. Først nå mandag fikk ansatte med symptomer beskjed om å holde seg. Smittesporing virker heller ikke å være igangsatt. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Men det kan godt være at han ikke er så syk som pasienter som vanligvis får disse medisinene. Det er vanskelig å stole på hva som sies offisielt.

Uansett virker det som Trump har vært gjennom noen tøffe dager. Heldigvis er det gode sjanser for at presidenten blir helt frisk. De fleste menn på hans alder med tilleggslidelser, overlever covid-19.

Mandag morgen amerikansk tid var Trump i full gang på Twitter, med hyppige oppdateringer i store bokstaver med utropstegn hvert andre minutt.

Om du og jeg hadde fått deksametason og holdt på slik, hadde nok legene fort tenkt det var bivirkninger, som blant annet er eurofri og rastløshet.

Men for Trump virker dette tilnærmet normalt.

Da han fikk diagnosen var det stille på Twitter i 14 timer. Det var da det virkelig var grunn til bekymring.

