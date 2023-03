FORBUD? – For at MC-klubben Satudarah skal kunne forbys er man ikke avhengig av at klubben som sådan erklærer at den står bak voldshandlinger. Det vil selvsagt aldri skje at den tar ansvaret, skriver Jan Bøhler. Bildet er fra Nederland.

En viktig prøvestein på gjeng-forbudet

Fra onsdag skal den nye loven om forbud mot kriminelle gjenger for første gang prøves for en domstol. Det skjer i Oslo tingrett hvor statsadvokaten vil ha retten med på å nedlegge et forbud mot Satudarah MC i Norge.

JAN BØHLER, tidligere stortingsrepresentant (Ap og Sp)

Jeg var saksordfører da Stortinget vedtok denne loven i juni 2021. Etter flere års utredning og debatt endte det gledelig nok opp med et enstemmig lovvedtak på Stortinget.

Da nyheten kom om at statsadvokaten ville prøve å få retten med på et forbud mot Satudarah, kom en av advokatene deres med en forhåndsprosedyre.

Han mente at gjengen ikke kan forbys fordi «Det er ingen kriminalitet som er begått av Satudarah ... Hvis det er begått kriminalitet, er det enkeltpersoner»(Dagsrevyen 5/2).

Men da har han ikke lest den nye lovparagrafen grundig nok. Det som skal legges til grunn er om «deltagere i sammenslutningen har begått gjentatte lovbrudd mot noens liv, helse eller frihet» (straffeprosessloven § 222 e).

For at Satudarah skal kunne forbys er man altså ikke avhengig av at klubben som sådan erklærer at den står bak voldshandlinger. Det vil selvsagt aldri skje at den tar ansvaret.

På Stortinget var vi fullstendig klar over det da loven ble utformet. Så det er snakk om hva deltagerne i klubben eller sammenslutningen gjør, og at de til sammen utgjør en gruppe kriminelle med en stor fryktkapital.

Det andre poenget til advokaten var at et forbud mot Satudarah «strider mot organisasjons- og ytringsfriheten, og at det kan stride mot menneskerettighetskonvensjonen» (Dagsrevyen 5/2).

Det konkrete grunnlaget for å forby Satudarah skal behandles av retten. Men prinsippspørsmålet ble vurdert av Straffelovrådet (NOU 2020: 4, kap. 10) og av Justisdepartementet i lovproposisjonen 190 L (2020-21). De slo fast at et forbud mot kriminelle gjenger ikke er i strid med EMK – europeiske menneskerettigheter.

Der heter det nemlig om foreningsfrihet i artikkel 11, nr. 1 at «Enhver har rett til fritt å delta i fredelige forsamlinger …». Og i artikkel 11, nr. 2 står det at foreningsfriheten kan innskrenkes bl.a. for å «. forebygge uorden eller kriminalitet ..»

Forutsetningen er at innskrenkingen må være lovfestet, slik det ble ved det enstemmige vedtaket i Stortinget i 2021.

Her var det nyttig bakgrunn at Straffelovrådet i nevnte NOU ga en grundig fremstilling av lovforbud mot kriminelle organisasjoner i andre land vi ellers sammenligner oss med. De beskrev rettstilstanden i Norden, i tillegg til utvalgte land i Europa, som Tyskland og Nederland, som selvsagt alle respekterer EMK.

Blant disse landene var det kun Sverige som til da ikke hadde valgt å kriminalisere deltagelse i kriminelle gjenger. I våre nærområder vet vi at særlig Danmark har lykkes med bande-bekjempelsen, blant annet ved bruk av lovforbud.

På den andre siden kjenner vi den tragiske utviklingen i gjengkrigen i Sverige, som har stått uten dette redskapet.

Hva vil skje når en kriminell gjeng eller sammenslutning blir forbudt? Her trenger vi også å få prøvd saker for retten, før vi ser hvordan det vil fungere i praksis.

Men det vil bli straffbart å delta i den forbudte gjengen, å rekruttere medlemmer til den, eller på annen måte bidra til aktiviteten. Straffen du kan få for det er tre års fengsel (den nye § 199 i straffeloven).

Det vil også bli mulig å få dømt gjengledere, som ellers ofte går fri, fordi det vil være nok å påvise at de er med i gjengen. Men én ting er at noen vil bli etterforsket og dømt. Det aller viktigste er at vi håper den nye loven vil fungere preventivt – få flere til å tenke seg om før de blir med i en kriminell gjeng.

Et annet spørsmål som kom opp under lovbehandlingen var om en forbudt gjeng bare kan bytte navn, og fortsette som før. Men den gang ei.

Det er uttrykkelig presisert at etablering av såkalte «erstatningsgrupper» også skal anses som en «videreføring av aktiviteten» til den forbudte gjengen eller sammenslutningen (s 47 i lovproposisjonen).

Det skal altså ikke være mulig å omgå forbudet ved å ta i bruk nye symboler, kalle seg noe annet, etablere seg i nye lokaler, osv. Det avgjørende vil være om det er tale om samme personkrets og de samme kriminelle aktivitetene.

Det blir spennende å følge rettssaken og se hva dommen blir. Det vil avhenge av hvordan retten vurderer dokumentasjonen som legges fram. Uansett skal statsadvokaten og Oslo-politiet ha stor honnør for at de vil ta den nye loven i bruk.

Først da får vi en praksis og erfaring å bygge på.

