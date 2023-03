Kommentar

Erna på overtid

Hanne Skartveit Politisk redaktør. Podcasten «Skartveit» finner du på PodMe og VG+

Omsider, ett år inn i krigen, spisser Erna Solberg tonen. Det er på overtid, når hun nå vil ha Norge inn i EU. Og satse enda mer på forsvaret.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Høyre-leder Erna Solberg har reist land og strand rundt. Tatt selfier med alle som spør. Frem til nå har hun gjort lite for å skjerpe Høyres politiske profil. Det har hun ikke trengt.

Det har vært nok å være Erna Solberg. Den trygge og stødige, statskvinnen som kan lose Norge trygt gjennom kriser. I motsetning til statsminister Jonas Gahr Støre og hans regjering, som sliter både med politikken og velgerne.

Klassiske Høyre-saker

Under Solbergs ledelse jobber Høyre hardt for å fremstå som partiet «for vanlige folk», Aps kampsak fra forrige valgkamp. Noen av forslagene som ser ut til å få flertall på Høyres landsmøte denne helgen, bygger opp under dette. Skattelette for de med lavest inntekt. Lavere matpriser. Gratis barnehage for utvalgte grupper. Og mye mer.

Høyre går etter de såkalte «lillavelgerne», de som ligger og vaker mellom Høyre og Ap. Statsminister Jonas Gahr Støre og hans regjering har gjort det lett for Solberg og Høyre. Både i politikk og retorikk. Noen av Aps sentrale folk har brukt uttrykk som «profitt i velferden» om private velferdstjenester, en ordbruk som lenge var forbeholdt ytre venstre. I næringslivet har mange ledere og andre opplevd at de blir sett på som en belastning, ikke en berikelse.

Under helgens landsmøte ser vi at Solberg gjenoppliver gamle klassiske Høyre-saker. Som økt satsing på forsvaret. Det er bra. Og – endelig snakker Solberg selv varmt om norsk EU-medlemskap, ett år etter at Høyres landsmøte stemte for å starte en ny EU-debatt i Norge. Mot Høyre-lederens anbefaling.

Splitter Ap

Det er på høy tid at Solberg leder an i den store samtalen om Norges forhold til EU. Egentlig burde det ha skjedd for lenge siden. Hele det sikkerhetspolitiske bildet i Europa er endret etter at Russland invaderte Ukraina. Finland og Sverige snudde tvert om og søkte om medlemskap i NATO. Mens det i Norge har vært ganske taust om hvor vi hører hjemme i en ny og farligere virkelighet.

Høyre-leder Erna Solberg snakker varmt om norsk EU-medlemskap - omsider.

Når Solberg i sin tale til landsmøtet snakker om norsk EU-medlemskap, treffer hun også de klassiske lillavelgerne. De som ligger og vaker mellom Ap og Høyre, ikke de som Ap vant gjennom forrige valgkamp, ved å legge seg tett opp til Sps distriktspolitikk.

Jonas Gahr Støre vil ikke ta i spørsmålet om norsk EU-medlemskap med ildtang. Saken splitter hans eget parti. Og enda mer regjeringen han leder. EU-spørsmålet er låst for Ap så lenge partiet sitter i regjering med Senterpartiet.

Støre selv avviste denne uken å løfte spørsmålet om norsk EU-medlemskap, fordi det er polariserende, særlig i en tid som dette. Men det er nettopp i slike tider at vi må snakke om de store spørsmålene. Som vårt forhold til Europa.

Reddet av pandemien

Støre er truffet av mange kriser samtidig. Krig, energikrise og inflasjon. Erna Solberg hadde det lettere på sin vakt. Hennes krise var lett forståelig. Den kom utenfra, i form av et virus. En felles fiende som ingen i Norge kunne lastes for. Men som myndighetene kunne avhjelpe. Med penger.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby advarer sitt eget parti mot Kina. Han er langt tydeligere enn sin partileder, Erna Solberg.

Mye tyder på at hun ble reddet av pandemien. Det er lett å glemme at før Norge stengte ned i mars 2020, hadde det i lang tid gått ganske trått for Erna Solberg og hennes regjering.

Samarbeidet med regjeringspartnerne hadde knirket lenge. Frp hadde forlatt Solbergs regjering bare uker før pandemien. Både KrF og Venstre mistet velgere i hopetall. I Venstre kranglet alle med alle. Dagen før Norge stengte ned, hadde Trine Skei Grande kunngjort at hun ville trekke seg som Venstre-leder - og som statsråd.

Høyre hadde falt på meningsmålingene gjennom hele høsten, og hadde i månedene før coronaen støtte fra bare rundt en av fem velgere. Det snudde fort da pandemien rammet oss. På den første målingen etter at Norge hadde stengt ned, spratt Høyres oppslutning opp til mer enn 25 prosent.

Fant raskt formen

Høyre ble liggende på dette nivået nesten helt frem til stortingsvalget. Da tydet alt på at pandemien var over. Folk var gått lei, etter åtte år med Solberg-regjeringen. Velgerne ville ha noe nytt. Erna Solberg og hennes folk tapte valget. Ap-leder Jonas Gahr Støre tok over som statsminister.

Statsminister Jonas Gahr Støre sliter både med politikken og velgerne.

Men det gikk overraskende kort tid før Solberg fant formen som opposisjonsleder. Hun gikk inn i rollen med energi og overskudd. Allerede rundt årsskiftet var Høyre tilbake til nivået partiet hadde ligget på under pandemien. Og siden har det bare gått oppover - med stadig nye rekordmålinger.

Erna Solberg er en suksess. Men slik har det ikke alltid vært. Da hun ble valgt til partileder i 2004, ble hun på ingen måte heiet frem av sine egne. Tvert om. Hun møtte skepsis og motstand, særlig fra miljøer i Oslo Høyre. Solberg selv mener åpenbart at hun ikke skylder noen noe som helst. Hun har jobbet beinhardt, og lyktes. Tross mange motbakker.

Nå slutter alle opp om henne i Høyre. De som måtte være skeptiske, holder klokelig munn. De unge i partiet vet at deres tid kommer. I mellomtiden handler Høyre om Erna Solberg. Hun stiller som partiets statsministerkandidat ved neste stortingsvalg, i 2025.

Økonomien avgjør

Opp gjennom historien har vi sett at det ofte er økonomien som avgjør om en regjering får fortsette etter et stortingsvalg. Gro Harlem Brundtlands Ap-regjering ble gjenvalgt i 1993, etter å ha håndtert bankkriser og økonomiske nedgangstider på begynnelsen av 1990-tallet.

Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering fikk ny tillit av velgerne i 2009, etter å ha loset Norge gjennom finanskrisen i 2008. Mens Erna Solberg fikk fortsette som statsminister i 2017, etter at hennes regjering hadde styrt oss gjennom oljeprisfall og økonomiske nedgangstider.

Nå er det mange kriser på en gang. Dersom folk flest opplever at økonomien tar seg opp frem mot neste stortingsvalg, kan Ap kanskje vinne valget i 2025. Hvis ikke, kan Erna Solberg ha gode muligheter til å bli statsminister enda en gang.

Ut fra hva hun nå sier, må vi kunne regne med at hun i så fall gjør sitt aller beste for at Norge skal finne sin naturlige plass i det europeiske fellesskapet.

Hør en smakebit av podcasten om EU og Tyskland her, hele episoden hører du på VG+ og PodMe