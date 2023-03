DØGNFLUER: Klimarapportene er døgnfluer i nyhetsbildet, skriver Fusdahl, Følstad og Fjeld.

Klimarapporten som forsvant

I forrige uke var klimarapporten overalt i nyhetsbildet, men hvor er den i dag?

JULIA MALENE FUSDAHL (28)

JULIE MARIE FØLSTAD (24)

HAUK ARE FJELD (28)

Forfattere av «En klimabok du orker å lese»

Dette tiåret er avgjørende for fremtiden, sier FN. For å få til handlingen som trengs i årene fremover, må folk være motiverte. Her spiller media en spesielt viktig rolle, men foreløpig har de ikke tatt ansvar for å bidra til klimahandling.

Klimarapportene er døgnfluer i nyhetsbildet.

De lever i noen få timer eller dager, hvis de er heldige. I tillegg er medias overskrifter om rapportene ofte dystre og svartmalte.

NRK-journalist Hallvard Norum har kalt dem «dommedagsporno». De generer kanskje klikk på kort sikt, men på lang sikt kan de skape motløshet og handlingslammelse.

Vi tror at dette er et mye større problem enn media er klar over. Mange baserer meningene sine om klima på informasjonen som presenteres i nyhetene. Vi har selv erfart hvor motløse mange er.

De siste årene har vi holdt over tusen foredrag om klima på ungdomsskoler og videregående skoler. Noe av det vanligste vi møter, er motløse elever. Bekymringen for fremtiden knyttes også til dårligere psykisk helse blant unge.

Neste klimarapport kommer først nærmere år 2030. Da skal utslippene være omtrent halvert, om vi skal kunne nå klimamålene vi har forpliktet oss til. Hva skal media sin rolle være fremover?

Media dekker klima aller oftest når klimarapportene slippes.

Rapportene fra de siste to årene er mer konstruktive enn de fleste kanskje er klar over. De er ikke munter lesing, men er heller ikke dommedagsprofetier. De gir kunnskapsgrunnlaget vi trenger for å løse klimakrisen.

Media sin fremstilling, med flittig bruk av dystre overskrifter, kan derimot både drepe klimarapportenes viktige budskap og etterlate oss i et vakuum av nettopp dommedagsfølelser, på en og samme tid.

Når vi selv holder foredrag på skoler, forteller vi elevene hvorfor klimakrisen er alvorlig, men fokuset vårt er i mye større grad på løsninger som kan kutte utslipp.

Tommelfingerregelen vår er at vi snakker dobbelt så mye om løsninger, som om problemer.

Nå må media også endre vinklingen sin: Erstatt dommedagsprofetiene med klimaløsningene.

ENDRE VINKLING: Skribentene oppfordrer media til å skrive mer om løsningene på klimakrisen.

Det er akkurat dette FNs generalsekretær António Guterres understrekete tydeligere enn noe annet, da den siste rapporten ble lansert: Det er handling, på alle fronter, som er aller viktigst nå og i fremtiden.

Hovedbudskapet til rapporten er at konsekvensene av klimakrisen allerede er her, men at vi har løsningene vi trenger for å få utslippene ned.

Vi er sikre på at nyhetshusene kan finne kreative måter å fortelle om klimaløsninger, som både genererer klikk, håp og handlingsvilje.

Hva med å lete frem de mest effektive utslippskuttene som er gjennomført i verden, og fortelle om dem?

Her finnes utallige muligheter. Det eneste sikre er at media spiller en viktig rolle i å løse klimakrisen. De må nå gi oss en jevn strøm av balanserte klimanyheter, som fokuserer mer på muligheter, gode klimaløsninger og hva som går riktig vei. Det trenger klimautfordringen.

God klimajournalistikk vil både gjøre oss mer håpefulle, bedre den psykiske helsen blant unge, og bidra til utslippskutt og en bedre fremtid.