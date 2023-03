SVIMLENDE PERSPEKTIVER: – Hva skjer i samfunn hvor teknologi og kunstig intelligens utfordrer selve det å arbeide og behovet for antall arbeidstagere, spør kronikkforfatteren.

Kan teknologi destabilisere samfunn?

Europeiske velgere peker på globalisering som hovedårsak til mer sosial uro og økt politisk polarisering, men kanskje teknologi betyr enda mer?

TARJEI SKIRBEKK, idéhistoriker og forfatter av «De moderate folkepartienes fall i Europa»

Bioteknologi, robotisering, kunstig intelligens (KI), virtuell virkelighet, nanoteknologi, sensor teknologi, algoritmer, mobildata, big-data, skyteknologi er teknologier som allerede endrer våre liv.

De gir oss enorme muligheter, men sårbarheten vår øker og polariseringen kan blir enda større.

De færreste av oss kan forestille et liv uten ny teknologi og digitalisering. Det åpner opp muligheter til å tilegne seg kunnskap og til knytte bånd med andre, kommunisere og samarbeide. De bidrar også til bedre produkter og tjenester til en billigere pris.

Men i vår entusiasme for alt det nye, må vi ikke være naive i forhold til nedsider den teknologiske utviklingen kan skape. Og vi må være realistiske for hvordan den geopolitiske situasjonen vil sette rammer og begrensninger for teknologi.

Teknologi er i utgangspunktet verdifri og politisk nøytral, men hvordan teknologi brukes er ikke verdifri eller politisk nøytral.

Teknologi både ledes av og fører samfunnsutviklingen

Teknologiområder som bioteknologi, nanoteknologi, materialteknologi og informasjons- og kommunikasjonsteknologi er alle generiske. Det vil si at de vil ha omfattende og langsiktig virkning innenfor en rekke samfunnsområder.

Disse teknologiene er det vi kaller for konvergerende teknologier. Hver teknologi representerer store muligheter, men de kan samtidig utløse vanskelige etiske dilemmaer, sosiale utfordringer og politiske problemer.

Teknologi påvirker områder som har noe med våre levevilkår å gjøre, fordi vi mer eller mindre er underlagt forskjellige teknologiske systemer.

Men den teknologiske utviklingen skjer ikke på egne premisser, men finner sted i en økonomisk, politisk, sikkerhetsmessig, sosial, kulturell og økologisk balanse. Dets konsekvenser kan derfor heller ikke forstås uavhengig av disse betingelsene.

Omvendt bidrar den teknologiske utviklingen selv til å forandre de samfunnsmessige forholdene.

Teknikkens historie er historien om hvordan mennesket har utviklet råmaterialer til redskaper – fra man tente den første gnist mellom to flintsteiner, til hjulet, klokken og kruttet og boktrykkerkunsten, dampmaskiner og computere.

Ifølge Karl Marx var teknologiske nyvinninger en av de sentrale årsakene til de historiske endringer. Og man trenger ikke å være en fanatisk tilhenger av historisk materialisme for å se at digitalisering og teknologien har ført og fører til store omveltninger for både den enkelte og for samfunnet som helhet.

Teknologi skaper økonomisk dynamikk, men kan erodere middelklassen

At arbeidsplasser forsvinner med teknologiutvikling, er ikke nytt. Historisk ser vi at teknologiske skifter har frigjort mennesker fra monotont, hardt og ofte farlig arbeid – og ny teknologi har skapt nye arbeidsplasser. Hvor mange hadde hørt om webdesigner i 1993?

For 20 år siden var det få som så behov for smarttelefoner og apper. I det er det allemannseie. Mange jobber vil forsvinne, og nye jobber vil komme til. Mange jobber vil også endre seg fundamentalt.

Men hva skjer i samfunn hvor teknologi og kunstig intelligens utfordrer selve det å arbeide og behovet for antall arbeidstagere?

Verdensbanken viser at økt bruk av teknologi truer med å parkere Europas fattigste regioner og arbeidere med lav utdanning, noe som kan øke de økonomiske forskjellene. OECD skriver at opptil 10 prosent av jobbene i vestlige land står i fare for å bli automatisert bort de nærmeste årene. Ut fra et moderat scenario fra McKinsey Global Institute, vil cirka 22 prosent av aktivitetene utført av arbeidstagere i dag, bli automatisert innen 2030.

Arbeidsplasser forsvunnet med økt bruk av teknologi har vært knyttet til arbeiderklassen. Men ifølge OECD er hver sjette middelklassejobb i fare for å bli automatisert.

I takt med økt digitalisering og mer bruk av kunstig intelligens (for eksempel ChatGPT) vil høykompetanse – og middelklasse-jobber bli utsatt. Det kan handle om jobber innen kontor, administrasjon, salg og produksjonsarbeid. Men selv leger, ingeniører og jurister kan bli utkonkurrert.

Mange i middelklassen kan oppleve sosial mobilitet nedover til mindre godt betalte jobber i tjenestesektoren.

Ifølge OECD er teknologisk innovasjon den største driveren i et mer polarisert arbeidsliv med større ulikhet i inntekt og velstand. Mange mener denne polariseringen, mer enn jobbtap i seg selv, blir den store sosiale og politiske utfordringen i fremtidens arbeidsliv.

Det er alvorlig at arbeiderklassen er under press, men det kan bli politisk svært krevende når middelklassen begynner å målbære sin misnøye.

Kan teknologi bidra til å undergrave moderne og åpne samfunn?

Ingen kan forutsi fremtiden, men det som er helt sikkert, er at teknologi og digitalisering vil endre våre liv og våre samfunn. Kunstig intelligens og «Internett of things» er og vil bli fundamentale endringsdrivere.

De som styrer de digitale infrastrukturene av i morgen, vil bestemme mye over hver enkelt av oss – enten direkte eller indirekte. Teknologibedrifter vil påvirke vår kultur, vår økonomi, vår forståelse av verden og de offentlige debatter.

Det er ikke gitt at mer internett og teknologi vil skape mer åpenhet og demokrati, kanskje det motsatte?

Teknologi og økt spesialisering kan også skape manglende oversikt, fremmedfølelse og usikkerhet, som kan bygge opp under en pessimisme hvor mennesker føler seg maktesløse og prisgitt en «systemnødvendig» utvikling som ingen kan gjøre noe med.

Dermed kan blikket vendes bakover, mot tidligere tider da ting var enklere. Det er kanskje ikke tilfeldig at 67 prosent av europeere er nostalgiske?

Med en fremtid hvor teknologi vil gjøre kvantesprang og endringstakten eskalerer, vil det å sikre inkludering av de mange som vil føle de negative sidene av endringene, være en forutsetning for å sikre sosial, politisk og demokratisk stabilitet.

Hvis moderate partier ikke evner å balansere teknologiutviklingen, vil mer ytterliggående partier prøve, og de vil ikke følge dagens «spilleregler».