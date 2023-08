FØLES PERSONLIG: Det er lett å føle at utestengingen er personlig. Man kan lure på hva som har skjedd, hva man har gjort og hvorfor man ikke er god nok til å få en invitasjon, skriver student Pernille E. Torhov.

Utestenging: Er vi ikke for gamle for dette her?

Mange tror utestenging bare skjer på ungdomsskolen. Så feil kan man ta.

PERNILLE E. TORHOV, student

Studietiden skal være den tiden hvor man får nye vennskap og lager minner man skal ha resten av livet. Å bli inkludert og være en del av et fellesskap er helt grunnleggende for å ha det bra.

Derfor kan det føles helt ødeleggende å bli utestengt av de du studerer med.

Dette skjedde med meg og en venninne, og etter jeg valgte å være åpen om vår opplevelse på TikTok har jeg snakket med folk over hele landet som har opplevd det samme.

Å bli utestengt er både sårt og tabu, særlig når det skjer etter man har blitt eldre. I tenårene kan du få støtte og hjelp fra foreldrene dine eller læreren din, men som student står du på flere måter helt alene i det.

Du kan faktisk ikke være 21 år og «sladre» til noen, og redselen for at situasjonen kan bli verre gjør nok at mange ikke våger å si det til noen.

Jeg mener vi må snakke om at utestenging ikke bare skjer når man går på barneskolen og ungdomsskolen - det er noe folk gjør selv om man har blitt eldre.

Jeg har selv både bidratt til utestenging og blitt utestengt selv da jeg var yngre. De fleste av disse hendelsene skjedde på barneskolen og ungdomsskolen.

Jeg er ikke stolt av at jeg kan ha fått noen andre til å føle seg utenfor, og utestenging er utrolig vondt uansett hvor gammel du er. Likevel var vi veldig unge og visste faktisk ikke bedre. På den tiden forsto vi ikke helt hva vi gjorde.

Det er derfor jeg blir så sjokkert over at studenter er i stand til å gjøre det. Som studenter er vi myndige og har hatt mange år på å forstå hvor skadelig det kan være. Nå burde vi visst bedre, men tydeligvis ikke.

Burde vi ikke ha lært hvor vondt det er til nå?

Utestenging kan beskrives som en stille form for mobbing. Ingen bruker vonde ord eller sender deg stygge blikk, men du blir behandlet som luft.

Ingen spør deg hva du skal etter forelesning, om du har planer i helgen eller om du vil komme på vors i kveld. Kanskje vet du ikke engang at det er planlagt noe før du får opp alle bildene på insta og snap.

Det er som å stå på utsiden av et vindu og se inn på alle de andre. Det skaper forskjeller, utrygghet og trivselen på studiet synker.

Det er lett å føle at utestengingen er personlig. Man kan lure på hva som har skjedd, hva man har gjort og hvorfor man ikke er god nok til å få en invitasjon.

Selv om man blir utestengt av en hel gruppe, er det ofte noen få kjernepersoner som trekker i trådene og bestemmer hvem som får en plass på innsiden - og hvem som ikke blir tatt inn i varmen.

De andre i gruppen er ofte redd for sin egen plass, og tør ikke ofre den ved å stå opp for den som blir dyttet ut.

Det er feigt å ikke stå opp for andre fordi du er så opptatt av din egen status, og ved å være stille viser du at du godtar at andre ikke blir inkludert. Det blir et gruppepress hvor frykten for å ikke passe inn overgår alt.

Så til deg som styrer hvem som har en invitasjon og hvem som står uten: Vær så snill å tenk hvor vondt det gjør å ikke ha noen å være med. Hvor skamfullt det føles at alle skal et sted, men ikke du. Hvis du ikke inviterer noen fordi du ikke liker dem, så kan jeg garantere at du ikke vil legge noe særlig merke til den ene ekstra personen hvis dere allerede er 40 stykker som skal på konsert eller pilse i parken.

Dette handler om hvilket menneske du vil være: Du kan være den som bidro til at en medstudent fikk en fin eller jævlig studietid.