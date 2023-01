MYGAME OG LOVLINGHET: – Det er neppe fornuftig å konkludere skråsikkert i denne omgang, skriver advokat Ove Vanebo.

Langt fra klart at MyGame er ulovlig

MyGames virksomhet er ulovlig, påpeker jussprofessor Olav Torvund. Det er en konklusjon man neppe kan sette to streker under.

OVE A. VANEBO, advokat i CMS Kluge Advokatfirma

Den nye digitale plattformen MyGame tilbyr en medieløsning med sportskameraer som produserer og strømmer kamper fra breddeidretten i hele Norge. Ikke overraskende har plattformen skapt diskusjon om lovligheten av plattformen, blant annet fordi sensitiv informasjon og materiale om unge under 18 år kan bli formidlet i ordningen.

I et interessant innlegg i VG 9. januar skriver jussprofessor Olav Torvund at MyGames strømming kan være i strid med to regelverk.

For det første mener han MyGames strømming vil omfattes av kringkastingsloven, som krever etterfølgende lagring av materialet som sendes. Jeg har ingen inngående kjennskap til loven, men oppfatter at dette enkelt kan håndteres ved nettopp å benytte ulike systemer for lagring.

Det andre problemet knytter seg til krav etter EUs personvernforordning, som populært kalles «GDPR» og er gjort til norsk lov. Et sentralt vilkår i GDPR som Torvund peker på, er kravet om å ha hjemmel (som ofte omtales som «behandlingsgrunnlag») for å bruke personopplysninger. Ifølge Torvund er det ikke et egnet behandlingsgrunnlag som kan brukes i denne sammenheng.

Jeg er enig med Torvund i at det vil være motbakke hvis man skal peke ut et slikt behandlingsgrunnlag, selv om det finnes enkelte «prosedable» løsninger i GDPR. Men en annen tilnærming som muligens kan brukes, er et prinsipielt viktig unntak fra GDPR: Personopplysningsloven § 3 fastslår at verken loven eller GDPR gjelder ved behandling av personopplysninger for «journalistiske formål», så langt det er nødvendig for «utøvelsen av retten til ytrings- og informasjonsfrihet».

Det kan intuitivt virke litt rart at mer ufiltrert informasjonsformidling via et sportskamera vil anses for å være for et «journalistisk formål». Men EU-domstolen har gått langt i å fastslå at dette unntaket skal favne vidt, og at det ikke er avgjørende at det er proff journalistikk eller krav til utstyret som brukes. Det sentrale er formidling av informasjon, meninger og ideer til offentligheten.

Det kreves heller ikke at det er tale om kritiske forhold eller originale ideer. I boken Data protection in journalism: a practical handbook, påpeker jussforskerne bak verket at informasjon og nyheter i vid forstand vil omfattes av definisjonen på «journalistikk». Med henvisning til GDPR mener de at:

«Journalism … must be considered as an activity that covers all output on news, current affairs, consumer affairs or sport.»

Det er heller ikke noe krav om at sportsbegivenhetene som dekkes må være på elitenivå. Vårt hjemlige klageorgan, Personvernnemnda, vurderte i 2006 om en karateklubbs opplisting av medlemmers navn og gradering innen en bestemt karatestilart kunne ligge ute på klubbens nettsider. Klageren var nevnt på siden, og ønsket ikke lenger å bli assosiert med organisasjonen. Klagen ble imidlertid ikke tatt til følge, og nemnda konkluderte mer generelt med at:

«Personvernnemnda antar at referat av resultater ved idrettskonkurranser, herunder rangering av utøvere, vil forekomme med et journalistisk formål.»

Selv om løsningen her er langt fra opplagt, finnes det likevel gode argumenter som går i favør av MyGame. Det er derfor neppe fornuftig å konkludere skråsikkert i denne omgang.