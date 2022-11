Kommentar

En av Aps få stjerner

Ap er i fritt fall. En av få stjerner i partiet er kunnskapsminister Tonje Brenna. Hun har ledet i kriser før.

Helt uforberedt, og alt for tidlig, fikk Tonje Brenna et ansvar på sine skuldre som ingen unge mennesker burde måtte bære. Som AUFs generalsekretær 22. juli 2011, ledet hun arbeidet med alt som måtte gjøres i ungdomsorganisasjonen i dagene og ukene etter terroren.

Med forsikringsoppgjør, sykmeldte ansatte, ødelagte kontorer og kontakt med berørte og pårørende. I sin egen dype sorg over alle hun hadde mistet.

Brenna sto i det. Da også. Som da hun reddet ungdommer unna terroristen på Utøya, ved å lose livredde AUF-ere ned en skrent for å gjemme dem. Brenna reddet liv den dagen.

Åpenhet, modenhet og ro

Tonje Brenna bevarte roen. Da hun kom inn på Sundvolden Hotel fra Utøya sent på kvelden 22. juli, meldte hun seg umiddelbart til tjeneste. Hun visste at hun var den som hadde best oversikt over hvem som hadde vært på øya, og satte seg raskt ned ved en PC med navnelister.

Som 35-åring har Brenna allerede ledererfaring og kriseerfaring som få andre i dagens Norge. Stadig flere i Ap peker på henne som en fremtidig leder av partiet.

Også stilt ansikt til ansikt med den massive kritikken som nå møter Ap, viser hun åpenhet, modenhet og ro. Brenna imponerte mange under NRKs Debatten i forrige uke, der temaet var Aps dramatiske fall på meningsmålingene. Tidligere nestleder i partiet, Trond Giske, deltok også.

Åpnet gamle sår

I sosiale medier i dagene etter debatten trakk mange frem to deltagere som hadde imponert dem: Giske – og Brenna. At mange nevnte de to i samme åndedrag, illustrerer tydelig hvordan Brenna oppfattes som en samlende figur, i mange leire. Hun er avvæpnende, går ikke i forsvarsposisjon, men møter kritikk med empati. Og med humor.

Ingen fra Aps ledelse møtte til Debatten. Dagen etter, derimot, var Støre i Politisk Kvarter, i NRK. Her gikk han lenger enn AUF-leder Astrid Hoem hadde gjort i Debatten kvelden før, da hun med engasjement og stort mot hadde beskrevet Giske som et problem for partiet - i dag. I motsetning til Hoem, gikk Støre tilbake i tid, og trakk inn varslersakene mot Giske høsten for fem år siden.

Dermed åpnet statsministeren gamle sår. I stedet for å heve seg over Giske, eller kanskje til og med rose ham for å ha bygget opp et stort lokallag i Trøndelag. En slik tilnærming kunne ufarliggjort Giske, redusert ham til mindre av en opprører. Det kunne hindret at den vonde striden fra den gangen igjen ble bragt frem i nordmenns bevissthet. Og Støre kunne unngått ny uro i sitt eget parti.

Mangler overblikket

Støres opptreden i Politisk Kvarter får mange til å spørre seg hvem han rådfører seg med. Søker han råd hos dem som kjenner Giske, og som kan både trøndelagspolitikk og Ap bedre enn Støre selv? Eller lener han seg på rådgivere uten bred erfaring fra partiet, folk som ligner ham selv, og som aldri har stått i brutale maktkamper?

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen ba denne uken om unnskyldning for at hun ikke hadde møtt i NRKs Debatten om fattigdom.

Også i denne ukens Debatten på NRK, om fattigdom, lot Aps ansvarlige politikere være å møte. Dagen etter la både statsråd Marte Mjøs Persen og stortingsrepresentant Tuva Moflag seg flate, og innrømmet en grov feilvurdering. «En kollektiv avgjørelse», kalte Mjøs Persen det.

Begge disse episodene underbygger det mange i Ap nå snakker om. Om et statsministerkontor og en stab rundt Jonas Gahr Støre der ingen har det overordnede ansvaret, og overblikket.

Støre er kanskje den beste utenriksministeren Norge har hatt i moderne tid. Men nå, som statsminister og øverste sjef, sliter han. Han mangler den sterke hånden som kan samordne og styre, se hvor det brenner, og skjære gjennom når det trengs. Støre trenger en person med politisk tyngde og erfaring.

Enda verre målinger

Og ikke minst - en person som har makt og myndighet til å opptre på vegne av statsministeren. En som alle i regjeringsapparatet og partiet vet at opptrer på vegne av Støre selv. Slik alle visste at Jens Stoltenbergs høyre hånd, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, opptrådte på vegne av statsministeren i de årene Stoltenberg var regjeringens øverste sjef.

Helt siden Ap tapte stortingsvalget i 2017, har det i Ap vært snakket om at det ikke finnes en naturlig etterfølger til Jonas Gahr Støre, den dagen han er ferdig som Ap-leder. Etter valgtapet den gangen gikk partiet inn i en krise som endte med dyp splittelse, rekordlave målinger, og Trond Giske ute av partiledelsen. Da Hadia Tajik denne våren trakk seg som nestleder, på grunn av en skattesak, ble dette inntrykket ytterligere forsterket.

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre på vei inn i denne ukens sentralstyremøte i partiet, etter nye krisemålinger.

Gjennom de siste par ukene har Ap fått enda verre målinger. Denne uken kom det nye krisemålinger, både her i VG og i andre medier. Vi nærmer oss en situasjon der regjeringen har så lav oppslutning at det er mer alvorlig for landet enn for Ap - fordi vi befinner oss i en krisetid, der vi trenger ledere som har stor tillit hos folk flest.

Spørsmålet er hva som skjer dersom Ap raser enda lenger nedover på målingene. Hva hvis Ap ser 14-tallet når det nærmer seg landsmøte til våren? Vil da regjeringssamarbeidet med Sp beholde oppslutningen blant Ap-folket? Vil det komme krav om et skifte i Ap, både av personer og strategi?

Nytt, stødig og trygt

Det finnes knapt noen i dagens Ap som ønsker seg en ny brutal maktkamp. Samtidig er det en utbredt fortvilelse over situasjonen. Mange håper at regjeringens problemer handler om utenforliggende forhold som påvirker norsk økonomi og nordmenns hverdag, som krig, inflasjon og energikrise. Og at hvis regjeringen bare står fast, vil velgerne belønne den etter hvert.

Men det er ikke åpenbart at det går slik. Da kan kravene komme om noe nytt. Som samtidig er stødig og trygt. En som kan være med og lede gjennom tøffe kriser. Det er her mange peker på Tonje Brenna som håpet for partiet.

Brenna er fortsatt ung. Hun har god tid.

Aps Gro Harlem Brundtland var 41 år første gang hun ble statsminister, i 1981. Europas yngste statsminister er Finland's Sanna Marin. Da hun tok over som statsminister i 2019, var hun 33 år gammel. Ved neste stortingsvalg er Brenna 37 år. Frem til da kan mye skje.