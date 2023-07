PRIDE: Oslo Pride Parade i 2019.

Ingen er fri før alle er fri

Den 1. juli håper jeg at så mange som mulig finner veien til Pride-paraden. Ikke bare flere skeive og ikke skeive, men også religiøse minoriteter.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

KHALID SALIMI, direktør Melahuset og Melafestivalen

Enten du er kristen, jøde, muslim eller annet så er den tiden forbi der vi kan kjempe for identitetsrettigheter i små isolerte lommer.

Vi som tilhører en minoritet, er vant til å male og bære våre egne paroler i stedet for fellesparoler. Vi er vant med at noen kjemper mot rasisme, andre mot homofobi og noen mot islamofobi.

Vi skjønte ikke at kampen mot apartheid egentlig har mye til felles med kampen for felles rettigheter, som igjen har noe til felles med svartes rettigheter.

PRIDE: Samhold og solidaritet er vårt middel i kampen for å oppnå rettigheter, skriver Khalid Salimi.

I dag vet vi at det er mye sant i Martin Luther Kings sitat «Ingen er fri før alle er fri».

Mange av oss skjønte ikke at kvinnenes kamp eller kampen for dine rettigheter også var min kamp. Og kneblende krefter mot frihet viser oss at det er lurt at vi som står på barrikadene også står samlet.

For frihetens fiende er egentlig den samme. Eller som Angela Davies sa en gang på 70-tallet «If they come for me in the morning, they will come for you in the night».

TALE: Martin Luther King Jr. under den berømte «I Have a Dream» – talen i 1963.

Mekanismene bak identitetsundertrykkingen, som dukker opp igjen og igjen, har samme opphav, men kommer ofte i en annerledes og ugjenkjennelig drakt.

Det er de mekanismer som fører til utrygghet, nedverdigelse og usynliggjøring; Utrygghet som gjør at du alltid kaster et ekstra blikk over din egen skulder. Nedverdigelse ved at du blir påtvunget en identitet som ikke er din egen, for å «passe inn». Og usynliggjøring gjennom det å bli fratatt sin rett til eksistens som den du egentlig er.

Pride-paraden er, blant mye annet, en viktig markering for å understreke at kampen for respekt for den du er, er en annen form for kvinnekamp, en annen form for antirasisme.

Kreftene som vil kneble frihetskampen til de skeive er de samme som vil kneble kvinners rett til lik lønn, og til å bestemme over egen kropp. Det er de samme kreftene som vil stanse undervisning om institusjonell eller strukturell rasisme.

Dette har vi lært fra Martin Luther King i arbeidet mot rasisme, eller rettere sagt arbeidet for et samfunn fritt for rasisme. Dette er lærdommen vi tar med oss fra samenes kamp for en rettferdig plass i det norske samfunnet: Samhold og solidaritet er vårt middel i kampen for å oppnå rettigheter.

Tenk hvis tankene, visjonene, eller strategiene fra opprør mot slaveri, kamp mot apartheid, kvinnekamp og kamp mot rasisme var benyttet underveis? Dagens verden hadde vært litt lettere både personlig og globalt.

«Ingen er fri før alle er fri». God pride!