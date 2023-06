AVSPORING: Debatten om kostrådene har sporet av, mener kronikkforfatteren.

Kostråd, ikke kostkrav

Hvorfor snakker vi ikke mer om det vi alle er enige om, nemlig at bør spise mer frukt og grønt?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

Hanne-Lene Dahlgren, samfunnsdebattant og bærekraftpåvirker

Det var vel bare å forvente at de nye nordiske kostrådene ble debattert, men debatten har sporet av og blitt en kamp om å være mest mulig uenig i helt opplagte og nødvendige råd.

Vedum vil ikke følge kostrådene fordi han vil “nyte litt i livet” selv om han poserer med et helt vegansk og antagelig norsk jordbær. Men som han sier: “Hvis jeg bare skulle spise grønnsaker og drukket vann, så hadde livet vært kjipt.” Jeg har lest rapporten, og ikke et sted foreslås et glass vann og en gulrot som hovedkost.

Hos forskning.no hevdes det at vi “Mister respekten for råd vi ikke kan følge”. Journalisten mener dette fordi vi ikke kommer til å slutte å drikke her til lands, og da blir det for vanskelig å ta rådene seriøst.

Småbrukarlaget hevder på sin side at “redusert forbruk av melk og kjøtt fra beitedyr vil redusere arealbruk og beredskap i Norge”. De nevner ikke i kritikken sin at mesteparten av kjøttforbruket i Norge er totalt avhengig av store mengder importert fôr som også hadde forsvunnet i krisetider, og at 90 % av det vi dyrker av korn i landet brukes til dyrefôr.

Les også Nordiske kostholdsråd: Mindre rødt kjøtt og ingen alkohol De nordiske kostholdsrådene er klare. Vi bør spise «betydelig mindre» enn 350 gram rødt kjøtt i uken og man bør…

Matinfluensere uten bærekraftskunnskap roper ut i VG at “det er mer bærekraftig å spise kortreist kjøtt produsert i Norge, enn å importere linser og bønner fra India og Sør-Amerika.” Heldigvis retter redaksjonen opp feilinformasjonen og viser at selv en langreist avokado har omtrent 12 ganger så lavt utslipp som kjøtt fra nabogården per kilo.

Sannheten om kostrådene? De er råd. Ikke krav. De er råd som skal være til det beste for både vår fysiske helse og kunne spises innenfor planetens tålegrenser.

Det er nemlig ikke mye god helse på en syk planet, og det er heller ikke en frisk planet om alle som bor der er syke.

Det er hevet over enhver tvil at rødt kjøtt har et høyere klimagassutslipp enn alle dyrkede råvarer vi spiser. Det er egentlig veldig logisk. Dyrene vi spiser lever av mat som vi må dyrke, og en ku spiser betraktelig mer enn et menneske.

Ifølge melk.no ligger det daglige gjennomsnittsforbruket av kraftfôr på rundt 8 kg per ku per dag, mens inntak av grovfôr (gress) ligger på ca. 40 kg per dag. Mye av kraftforet er ofte norsk korn, rapsolje, soya, erter og åkerbønner. Mange av disse råvarene kunne vi spist selv, og på en dagsrasjon for en ku ville vi antagelig blitt mette en 14 dagers tid.

MAT: Det er hevet over enhver tvil at rødt kjøtt har et høyere klimagassutslipp enn alle dyrkede råvarer vi spiser, skriver kronikkforfatteren.

Nå høres kanskje ikke byggrøt med rapsolje og åkerbønner ut som en luksusrett for Ola og Kari nordmann, men poenget er likevel relevant. Vi bruker for mye ressurser her i verden.

Enorme mengder av det vi kan produsere av mat går rett til dyrene, fordi vi har en så stor appetitt på kjøtt, laks og egg. Det er dårlig ressursforvaltning.

Så hvor i debatten er fokuset på det som de fleste virker å være enige om? Nemlig at vi burde spise mer frukt og grønt.

Ifølge de nye rådene bør vi spise mellom 5 og 8 om dagen for best helseutbytte av våre daglige kalorier. I dag er det under 20 % som klarer de fem første.

Tenk hvilke samfunnsgevinster vi kunne fått om vi heller satset på å snakke opp frukt og grønt enn å klage over at helseråd sier at alkohol ikke er helsekost?

Det er til og med beregnet at om vi hadde spist som de gjeldende kostrådene ville samfunnet kunne spare 154 milliarder hvert år i helse- og samfunnsutgifter. Det betyr 100 kr spart hver eneste dag for hver skattebetalende nordmann.

Kommer du til å kutte ned på kjøtt og alkohol? Ja, absolutt Nei, tror ikke det Kanskje noe

Vi kunne fått redusert hjerte/karsykdommer, antallet kreftpasienter, diabetes type 2-tilfeller, og vi hadde fått en sunnere og antagelig lykkeligere befolkning. Med bedre fysisk helse følger ofte den psykiske med.

70 % av nordmenn er overvektige. Det er ikke et populært tema å ta opp, da tross alt syv av ti føler seg truffet. Det er likevel et viktig poeng når vi skal legge kostholdsmålene for Norge fremover.

Dessverre er ultraprosessert mat som pølser (nordmenn spiser i snitt 100 i året), bacon, kjøttpålegg, varer med tilsatt stivelse og hvetemel en stor del av grunnen til at vi øker i vekt, år for år. Det handler ikke om å kutte ut, det handler om å redusere et høyt konsum som vi aldri har sett maken til.

I stedet for å snakke om det vi alle bør ta tak i, så forsøker kjøttbransjen å glorifisere egen bransje ved kun å ha fokus på historier om beitende dyr som utelukkende spiser gress. Sannheten er at okser ikke har beitekrav i Norge (unntakene gjør at “kravet” ikke er et “krav”), at kalver blir fratatt sin mor ved fødsel, at melkekyr melkes av en robot i et fjøs langt unna beitemuligheter.

Les også Strenge råd som blir vanskelige å følge De nye kostholdsrådene er en riktig gledesdreper.

Når du ser bilder av beitende dyr i Norge, så betyr det at noen har tatt bilde på ferie. De fleste kyr er inne 9–10 måneder hvert eneste år, og de fleste står på bås uten å kunne bevege seg fritt. Over 95 % av alle dyrene vi spiser, da inkludert svin og kylling, får aldri se sola og lever hele livet innendørs.

Vi trenger den norske bonden. Vi trenger at yrket blir bedre betalt og at vi får flere bønder og småbruk, ikke færre. Nå har vi færre bønder enn noensinne, men et rekordhøyt kjøttforbruk, så det er åpenbart ikke sammenheng. Vi må ha høyere priser på kjøtt, lavere konsum, men mer av fortjenesten må gå til bonden.

Det må være høyere krav til dyrevelferd og beiting, og vi må legge til rette for at grønnsakbønder får mottaksplikt for varene sine på lik linje med kjøttbransjen. Ikke minst må vi sikre at dyrene ikke spiser mat vi mennesker kunne spist, men faktisk bidrar til å omsette gress og kratt til fødevarer.

VEGETARMAT: Mer av dette?

Vi trenger en regjering og et Storting som setter alle kluter til for å omstille samfunnet til det kostholdet vi alle fortjener, nemlig et ekte variert kosthold med grønnsaker, fullkorn, fisk og frukt i forsetet, og kjøtt til de som vil, produsert på den grønneste mulige måten.

De nye kostholdsanbefalingene prøver ikke å tvinge nordmenn til å bli nyktre veganere.

Målet er å redusere det røde kjøttforbruket til slik besteforeldrene våre spiste og å ikke øke det hvite kjøttet mer enn i dag. Det burde ikke være så vanskelig, vi har tross alt aldri spist så mye kjøtt som nå.

I forhold til oss, var besteforeldrene våre praktisk talt vegetarianere.