Leder

Justisministerens TikTok-pine

Justisminister Emilie Enger Mehls bruk av TikTok på en angivelig ugradert tjenestetelefon, er kanskje ikke et lovbrudd. Det er likevel svært problematisk.

I flere artikler har Dagbladet forsøkt å få henne til å svare klart på om hun har installerte den populære, men også kontroversielle appen på sin tjenestetelefon.

På Stortinget har opposisjonen stilt spørsmål om det samme. Den eneste som synes å oppfatte at Mehl (Sp) har svart opplysende, er statsråden selv.

Først i et TV2-intervju onsdag klarte justis- og beredskapsministeren å bekrefte at hun hadde installert TikTok-appen på sin regjeringstelefon.

Den innrømmelsen burde ha kommet for lenge siden.

At hun nå får en politisk storm mot seg, skyldes ikke statsrådens lemfeldige omgang med diskutabel teknologi, men det som kan se ut som en dekkoperasjon.

Begrunnelsen for å ha forklart seg ullent, er at Mehl ikke har villet gå i detalj om hvilke digitale verktøy hun bruker og hvordan disse er satt opp. Fordi hun er «bevisst på at all informasjon kan misbrukes», som hun selv uttrykker det.

En syltynn forklaring. Og tynnere blir den når justisministeren bedyrer hvor uproblematisk det er at TikTok-appen «bare» var på en ugradert tjenestetelefon og «kun» i en måneds tid.

Dessuten skal hun ha avklart installasjonen med «noen andre» i departementet, samt ha satt seg «inn i rådene for bruk av tjenestetelefoner». Nei, tenk det!

Det er underlig at sjefen for Justis- og beredskapsdepartementet – med ansvar for sikkerhetsloven – så ukritisk har tatt TikTok i bruk.

At det er kommunikasjonskanal som når unge, er ubestridt. To milliarder nedlastinger globalt sier sitt. I Norge har 1,2 millioner opprettet en TikTok-konto. For folk flest er dette ukomplisert tidsfordriv.

Men Emilie Enger Mehl er justis- og beredskapsminister. Det kan umulig være ukjent at sikkerhetsmyndigheter i land vi samarbeider tett med har uttrykt skepsis til den Kina-utviklede appen.

I Norge har UD pekt på Kina som ansvarlig for datainnbrudd på Stortinget i 2021.

Et sentralt spørsmål er hvor det blir av informasjonen som TikTok samler inn om brukerne. Havner den hos kinesisk etterretning?

Kina har et lovverk som kan pålegge kinesiske bedrifter og privatpersoner å utlevere data. Er det noe TikTok har, så er det data. Hele TikToks funksjonalitet og brukeropplevelse bygger på innhentet informasjon, personopplysninger og mobildata hentet ut fra telefonen hvor applikasjonen er installert.

Alle sosiale medier etterspør brukerdata og tilganger til mikrofon, kamera og bilder. Men TikTok skiller seg ut ved at informasjonsinnhentingen er så massiv. Ingen applikasjon av denne type går lenger enn TikTok.

Slik kan det kinesiske eierselskapet ByteDance skaffe seg oversikt over GPS-lokasjon, altså hvor mobilen til enhver tid befinner seg, og hente ut ulike former for innhold.

I sum kan dette gi detaljerte profiler som ByteDance kan videreselge til kommersielle aktører.

Eller til fremmed etterretning, dersom mobil-innehaveren er en prominent person.