Kommentar

Var til og med billigere enn toget

SOLGTE SVÆRT RIMELIGE FLYBILLETTER: Flyr startet midt i pandemien, og prøvde å bygge seg opp samtidig som de andre konkurrentene hadde store problemer.

Uten Flyr blir det dyrere å reise.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Flere eksperter sier at prisene ikke vil gå opp nevneverdig nå som Flyr forsvinner. Det er på et vis rett, siden Flyr er så små. De har for lengst kuttet kraftig i tilbudet.

Men da Flyr satset, presset de ned prisene.

HAR SLITT SIDEN I FJOR HØST: Kabinsjef Henok Goitom og pilot Anine Vilhelmsen Haug i Flyr snakket nylig med VG om krisen i selskapet, stemningen blant de ansatte, permitteringer og tanker om veien videre.

For i sitt forsøk på å utkonkurrere Norwegian og SAS, gikk Flyr til priskrig.

Avgangene var hyppige og billige. Til og med sørvisen kan sies å ha vært bedre på Flyr, hvor man fikk gratis vannflaske og hyggelig mottagelse.

De skulle lokke de reisende inn.

Og de må ha svettet ved hovedkontorene til Norwegian, Widerøe og SAS. Prisene på flyginger innenlands som Flyr trafikkerte, var mye lavere enn i dag.

STILTE SOM KABINPERSONAL: Daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) var med på den første Flyr-turen 30. juni 2001 sammen med blant andre administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid. Flyet gikk til Tromsø.

Det var av og til alt for billig. Høsten 2021 ble det solgt billetter til utlandet for en 50-lapp.

Innenlands kjørte Flyr rutinemessig fra Oslo til Trondheim for 350 kroner. De andre selskapene fulgte etter og senket prisene.

Nå i dag koster den samme turen gjerne minst det dobbelte, fra 750 kroner og oppover. Det kommer både av svekket konkurranse og generell prisstigning.

Flyrs fordel var at de startet opp gjeldfri og på bunn, de kunne leie billige fly.

Samtidig hadde SAS enorme problemer med milliardgjeld. Norwegian som nesten hadde gått konkurs, mottok krisehjelp samtidig som lederne tok ut store bonuser.

SAS OG NORWEGIAN DOMINERER: Flyprisene har gått opp etter at Flyr kuttet tilbudet i fjor høst.

Men Flyr fikk også problemer, og ikke bare med en ny pandemibølge og økte priser som alle andre.

På sommeren i fjor kom de første kanselleringene. Flyr skyldte på at flyene deres var forsinket fra fabrikk.

Det hjalp ikke kundene stort. Det hadde vært fristende å bestille billige billetter, men ikke like attraktivt når flyene ikke gikk.

På den positive siden for dem, led Flyrs konkurrenter av flykaos og streik.

KONKURRERTE MED TOGET: På noen strekninger i Norge, blant annet Oslo- Trondheim, konkurrerte Flyr med toget. Og i perioder var de billigere enn SJ Nord.

Det kunne ha gått veien for Flyr.

Men de kjørte fly med tap. Også de måtte ha satt opp prisene etter hvert om det det hele skulle gått rundt.

Selskapet ville nok likevel operert med lavere priser enn konkurrentene. For de markedsførte seg som et lavprisselskap. Frem til denne uken har de ligget lavere en konkurrentene på de få avgangene de har solgt.

Det er ikke noen god nyhet for prisbevisste flyreisende når Flyr forsvinner.

Om noe kan det være bra for miljøet. Å kjøre halvfulle fly mellom storbyer i Norge er ikke så lurt. I Flyrs glansdager utkonkurrerte de til og med toget på noen strekninger.

Og det bør være billigere å ta toget enn å fly.

Men det aller beste for forbrukerne er konkurranse. Og konkurranse gir både billigere tog og fly.