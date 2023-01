Kommentar

Bare milliardærene har dyrere mat enn oss

NORSK MAT I EUROPATOPPEN: Bare Sveits har dyrere mat enn Norge. Dette er et illustrasjonsbilde.

Skatteflyktningene ligger an til prissjokk. Men det er en fattig trøst for nordmenn flest.

Alt stiger i pris når strøm og drivstoff er så dyrt. Men både matvarebransjen og politikere peker på at matvareprisene har steget mindre i Norge enn i Europa.

Det er helt sant.

Det er også sant at nordmenn har bedre råd enn de fleste, og at vi bruker mindre av lønnen vår på mat enn utlendinger.

HAR EUROPAS DYRESTE MAT: Sveits har som Norge beskyttet og subsidiert landbruk. Bilde er fra en melkegård i La Lecherette, Sveits.

Likevel, hva hjelper det at andre har det verre? Vi som bor i Norge har budsjettert ut fra våre forutsetninger.

Og det som skjer nå er at nordmenn blir fattige.

Vi må bruke mer av lønnen vår på mat og drivstoff. Og det merkes. Spesielt for dem som har minst fra før.

Når Senterpartiet skryter av at det planøkonomiske systemet i landbruket har gitt mindre oppgang i matprisene i Norge enn ellers, har de rett i det.

For prisen på landbruksprodukter bestemmes på et kontor i Norge.

Hadde regjeringen ønsket det, kunne de foreslått å sette prisen enda lavere på alt fra kjøtt, egg, ost til melk.

Lavere matvarepriser er bare et landbruksoppgjør unna. De kan bla opp.

RÅD TIL MAT: Kjell Inge Røkke er en av mange norske milliardærer som har flyttet til Sveits for å slippe skatt.

Men det er et par skår i den gleden og.

Bønder har økte utgifter til ting som kunstgjødsel, strøm og diesel. I våre naboland skyves det gradvis over på matvareprisene.

I Norge derimot, tas en del av denne regningen ikke ved å øke matprisene, men med ekstra subsidier og strømstøtte til bøndene.

Men skattepenger er penger det og.

Det er bare i Sveits maten er enda dyrere enn i Norge. Vi har den nest dyreste maten i Europa.

De norske milliardærene som for tiden flytter til kantonen Zug på grunn av de flotte skolene og nydelig natur, kan få seg et skikkelig sjokk i dagligvarebutikkene.

I Sveits er maten 68 prosent dyrere enn snittet i EU. I Norge er den «bare» 49 prosent dyrere, ifølge Eurostats siste tall.

Ser vi nærmere på de ulike matvarekategoriene i EUs statistikk, viser den at Norge er på topp fem i alle kategorier, fra kjøtt, korn, frukt til melk.

Det eneste unntaket er fisk. Der er det seks andre europeiske land – med Sveits øverst – dyrere.

Og politisk sett er det ikke så mye regjeringen kan eller vil gjøre med dette.

POLEN: Har mye billigere mat enn Norge. Prisene ligger 29 prosent under snittet i Norge. Bildet er fra et supermarked i Warszawa.

Om du ikke er milliardær og flykter fra norsk formuesskatt, men bare er lei dyr mat, hvor skal du reise da?

Du kan for eksempel prøve deg som matvareprisflyktning i Montenegro.

Der er prisene blant de laveste i EU. Polen er også et billig alternativ, og litt nærmere Norge.

Men du gjør lurt i å ta med deg norsk inntekt.

For mens vi i Norge bruker vel en tidel av lønnen vår på mat, bruker folk i Montenegro nesten en tredel av husholdsinntekten på mat.

På 1980-tallet brukte nordmenn nesten like mye på mat som de gjør i Montenegro.

Andelen har gått kraftig ned disse tiårene.

Det er et tegn på velstand.

Nordmenn flest har råd til mange andre ting enn mat. Men det skulle da også bare mangle.

I verdens rikeste land skal det ikke være slik at folk må hoppe over måltider for å få økonomien til å gå rundt.