Ja, «rundpult» kan være godt innhold

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

Når vi kritiserer noen, må vi vite hva vi kritiserer dem for, skriver VG-kommentator Selma Moren.

Har vi endt opp med å «slutshame» i Sophie Elise-debatten?

I dag kom første episode etter NRK-bruddet, hvor Sophie og Fetisha svarte på spørsmål om hvordan de hadde opplevd saken med NRK.

Der lurer de på hvorfor det er så ille når de prater om sex, når drøye ting blir sagt i NRK sine podkaster på daglig basis.

De har et godt poeng.

For som en av debattantene som var til stede da Fredrik Solvang sa den ikoniske setningen: Er det godt rikskringkastingsinnhold å snakke om å bli rundpult? - har jeg tenkt litt på nettopp det.

Et stort antall som har ment at denne podkasten er forkastelig, har kun lest overskriften på episodene - eller hørt innholdet gjenfortalt.

Ordet «rundpult» er hentet nettopp fra en episode-tittel.

Så la oss se på noen av NRKs andre podkaster og et tilfeldig utvalg av episode-navn (etter en kjapp kikk):

«Tilsvar og kukkhår»

«Gonorè i kne»

«Sex tape for fame?»

Da må vi spørre da. Er dette godt rikskringkastingsinnhold?

Kontekst har alt å si. Som en kollega av meg sa, godt utenfor målgruppa: «Da jeg hørte de hadde brukt ordet rundpult, tenkte jeg: nei, uff! Men da jeg hørte på hva de hadde sagt, så synes jeg det var ganske morsomt».

Når vi kritiserer noen, må vi vite hva vi kritiserer dem for. I dette tilfelle har den offentlige samtalen, og den formelle debatten, skutt i alle retninger.

NRK-samarbeidet har vært problematisk på grunn av kommersielle bindinger, og Sophie Elise Steen Isachsen burde evne å svare bedre på kritikk i en sånn rolle.

Men det burde være plass til å snakke om sex.

Det er også uheldig å mene at Sophie Elise alene kan drive unge til å ikke bruke kondom og spre nakenbilder, basert på enkelt-uttalelser. Det er ikke så enkelt, og det er farlig å late som forbilde-debatten ikke er kompleks.

Hele konklusjonen får en bismak, fordi det oppleves som om hele debatten har blitt grumset til av mennesker som ikke har noe forhold til podkastens egentlige innhold.

Da fremstår kritikken rotete og unyansert, når den egentlig er viktig.