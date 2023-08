EKSTREMVÆR: – Hvorfor vil man ikke ta innover seg at klimaet endres? Kanskje fordi det betyr at vi må endre måten vi lever på, og avstå fra noen goder, og bekvemmeligheter, spør kronikkforfatteren. Bildet er fra Hellefoss kraftverk i Hokksund torsdag denne uken.

I ekstremværets tid

Vi står trolig over for større utfordringer enn noensinne, og vi trenger et internasjonalt samarbeid som verden ikke har sett maken til.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

ROLF UTGÅRD, tillitsvalgt og rådgiver

Mens folk på Østlandet nord for Oslo, kjemper mot flom og ødelagte hus og hjem, er det noen som i sosiale medier harselerer over dette ekstremværet, og Meteorologisk Institutts farevarsler.

«Det har bare kommet noen dråper her», «slikt vær opplever man jevnlig nordpå og vestpå, men da hører vi ingenting», «det har vært verre før», og så videre.

Ja, det finnes alltid gamle eksempler på ekstremvær og høye temperaturer, men vi må se helheten, over hele verden, i vår historiske epoke, ikke vikingtiden, istiden eller dinosaurenes tidsalder.

Klimaforskere og andre vitenskapsfolk måler dette bedre enn noen gang før i historien.

Jeg synes både myndigheter og medier har en tendens til å overdramatisere, og jeg synes man er dårlige til å underbygge utspill og oppslag med statistikk og forklaringer. Man tar som utgangspunkt at folk forstår og er enige, eller i hvert fall føler seg truffet.

Så enkelt er det ikke. De voldsomme og økende antall skogbranner i Sør-Europa, skyldes varme og tørke, men også uvettig og spekulativ utnyttelse av naturen, altså menneskeskapt.

En del branner er påsatt, eller skyldes uhell, som også er menneskeskapte, men klimaskeptikere mener alle brannene er påsatt, nærmest som et internasjonalt komplott. Og uansett har det ikke noe med klimaet å gjøre, sier de.

Mye regn er ikke noe nytt, heller ikke oversvømmelser, men det er ikke diskutabelt at siste ukes vær er ekstremt. Konsekvensene blir gjerne større, selv med moderne flomsikring, når vi drenerer ut myrer, legger bekker i rør, og legger natur under bebyggelse og asfalt, altså menneskeskapt det også.

Dette er viktig, og klimaskeptikerne nikker anerkjennende til dette, men samtidig er det maktpåliggende for dem å vise at tørken et sted, og økt nedbør andre steder, ikke har noe med klimaet og gjøre, og hvis det kan knyttes til klimaendringer, er ikke det i hvert fall ikke menneskeskapt!

Vær er ikke det samme som klima, men været skapes av klimaet.

Mange av verdens økologiske katastrofer opp gjennom tidene, skyldes nettopp menneskelig rovdrift. Klimaet er i mye større grad styrt av andre krefter enn menneskene, men vi ser at selv små endringer i temperatur, kan få store virkninger.

Og vi vet at CO₂, som vi produserer mer av enn noen gang, er en drivhusgass som varmer opp kloden.

Den menneskeskapte oppvarmingen er liten i forhold til de store atmosfæriske kreftene, men nok til å sette i gang kjedereaksjoner som smelting av breene og permafrosten, og da snakker vi ikke bare om ekstremvær.

Så lenge det er is er det håp.

Isen og havene er gigantiske varmeregulatorer. Isen holder temperaturen nede. Det skal enorme mengder varme til for å smelte is. Sett en kjele med is, på ei varm kokeplate.

Etter 10 minutter er kanskje all isen smeltet. Etter ytterligere 10 -12 minutter koker smeltevannet. Så lenge det er is i kjelen holdes vanntemperaturen på 0 grader.

Når all isen er smeltet, stiger temperaturen mot kokepunktet raskt. Det er det som skjer når polisen og breene smelter. Når permafrosten smelter skjer det samme, men i tillegg frigjøres drivhusgassen metan, som gjør situasjonen enda verre.

Hvorfor vil man ikke ta innover seg dette?

Kanskje fordi det betyr at vi må endre måten vi lever på, og avstå fra noen goder, og bekvemmeligheter?

Tobakksindustrien benektet lenge at tobakk var helseskadelig, og sannelig var det ikke forskere som støttet dem. Mange røykere valgte å tro på dette, eller skjøv det vekk. Det var vanskelig å slutte.

Det er kanskje ikke rart at Norge, et av verdens rikeste land, og et av verdens viktigste eksportører av olje og gass, også har en av verdens mest klimaskeptiske befolkning? Er vi så rike og ressurssterke at vi tror vi kan kjøpe oss ut av disse problemene? Eller kanskje tror vi at vi må velge mellom tiltak og velstand?

Så oppstår raskt en diskusjon om hvilke tiltak som er mest fornuftige og rettferdige.

Noen mener vi ikke behøver å gjøre noe. Våre utslipp er så små i den store verden, at det ikke merkes.

Det er selvsagt store land som USA og Kina, som slipper ut mest, både absolutt og forholdsmessig, men vi er blant verstingene i forhold til vår befolkning.

Vi må spare mer energi. Vi må forbruke mindre, og endre vårt forbruksmønster. Vi må legge om til mer fornybar energi. Igjen er det noen som mener vi ikke trenger det, siden vi allerede har så mye vannkraft. Vi må bare holde den for oss selv.

Den beste utnyttelsen av energien fra vannkraft, sol, vind, atomkraft osv. skjer gjennom utveksling. Her har norsk vannkraft en viktig rolle.

ØDELEGGELSER: Hagen Grusforretning utenfor Aurdal, der hus og biler ble tatt i jordskred. Bilde ble tatt 9. august.

Norge er perfekt plassert i en temperert sone, med kulde fra Sibir og Golfstrømmen som varmepumpe. Men global oppvarming og klimaendringer stopper ikke ved landegrensene. Vi kan ikke lage vårt eget norske klima, og la resten av verden klare seg selv.

Vi står trolig over for større utfordringer enn noensinne, og vi trenger et internasjonalt samarbeid som verden ikke har sett maken til.

Da er det noen som mener vi underlegger oss overnasjonale organer og organisasjoner i strid med Norges interesser, men våre interesser er verdens interesser når det gjelder mange saker, og særlig klima.

Derfor må vi samarbeide mer med våre naboland og med EU og FN.