BARN OG SPISING: – Vi må faktisk lære barna vår om mat, skriver Stine P. Svarthe.

Du tar feil, Kaveh Rashidi!

Er det noe du som forelder skal drite i, så er det i hvert fall ikke helsen til barnet ditt.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

STINE P. SVARTHE, bachelor i ernæring, småbarnsmamma og eier av Bare Bra Barnemat

Et usunt kosthold er blant de viktigste risikofaktorene for sykdom og tidlig død i Norge og resten av verden.

Er det noe vi foreldre trenger så er det en stor klapp på skulderen for innsatsen vi gjør for barna våre.

Foreldre er i dag så opplyst at de selv tar ansvar for barnas helse, tilegner seg kunnskap og navigerer i jungelen av råd, villedende reklame og usunne produkter.

De fortjener applaus!

Å bagatellisere et så stort samfunnsproblem som dårlig kosthold er ikke bare flaut, men også uansvarlig, spesielt av en lege.

Les også Kaveh Rashidi: På tide å drite litt mer i barnas kosthold? Hva? Spiser barnet ditt de greiene der? Du er tydeligvis ikke en så god mamma eller pappa.

Maten i butikken er ikke som den var, og det er vårt ansvar å få den tilbake. Vi må bort fra kunstige tilsetningsstoffer, sprøytemidler og ultraprosessert mat og tilbake til maten som holder oss friske.

Hvorfor skal barn lære litt av alt når det ødelegger folkehelsen. Litt is i barnehagen, litt kake i bursdag, litt på lørdager, og sånn fortsetter det.

Det er for mange anledninger for å gi, og den usunne maten blir tredd nedover hodene på barna våre, uten vårt samtykke.

Å trekke frem at unge jenter har spiseforstyrrelser fordi foreldre har hatt et overdrevent fokus på kosthold er unyansert skremsel, og å lede foreldre til å tro at det å si nei til usunn mat kan skade barna.

FÅR REFS: Kaveh Rashidi.

Hvordan du går frem er selvfølgelig avgjørende og jeg er enig med Rashidi. Vi må kommunisere annerledes om mat. Vi må faktisk lære barna vår om mat.

Barna våre må ledes. Ikke med pekefinger, men med kjærlighet. Det er ingen foreldre som vil si nei, men den usunne maten florerer og vi blir tvunget til å si nei, oftere enn vi ønsker.

Politikerne regulerer ikke maten i butikken, det gjør du og jeg som forbrukere. Kunnskap er makt, og du bruker stemmen din når du handler.

Du trenger ikke stemme sunt hver gang, men ikke la noen få deg til å tro at makten ikke ligger i dine hender, for det gjør den!