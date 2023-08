FOTBALL: Barn, men også voksne, trenger frihet til å feile og frihet til å bomme uten at verdens verste kommentatorboks følger med, skriver Hanne Tenfjord Skodje.

Verdens verste kommentatorboks

«Mamma, jeg vil ikke at du skal se på kampen». 11-åringen sa det mens jeg hoiet og kavet for å få henne ut av døra til kamper på Ekerbergsletta.

HANNE TENFJORD SKODJE, tobarnsmamma og skribent.

«Hæ?»

Jeg bråstoppet. Med paraply i den ene hånden og en soloflaske med vann i den andre.

«Det er den første kampen og jeg har ikke lyst at du skal være der. Du vet hvordan det blir».

Veien til fotballbanen hadde vært kronglete. Jentene hadde vært sånn passe fotballinteressert, men nå var de del av hvert sitt lag som skulle utfolde seg på Norway Cup. Et av lagene hadde til og med egen maskot. Og jeg var klar til å stille opp på sidelinja igjen.

Vi hadde nemlig gått gjennom en fase der jeg ikke fikk komme på kampene til noen av jentene. Det er best å få spille i fred, sa de. Det kan bli litt mye.

Jeg hadde skjønt de syntes jeg hadde en tendens til å heie litt for høyt. Rope støttende ord i for høy pitch når laget gikk på et braktap, som for å kompensere.

Trøste og bortforklare litt for innstendig. Filme og ta for mange bilder etter en seier. Men jeg trodde vi var over den fasen nå. For var det ikke bedre å ha en litt for engasjert mamma på sidelinja i Norges største fotballturnering enn en mamma som aldri så en kamp?

Jeg tenkte en del på dette der jeg satt på T-banen, på vei til jobb med Norway Cup-nettsiden som viser resultater oppe på mobilen. Kanskje ikke.

Jeg tenkte også på at enkelte av oss mødre og fedre er glade i å kommentere mye rart. Ikke bare fotballkamper.

«Så flink du er». «Så søt du var nå». «Har du ikke noe å finne på i dag siden du sitter her alene?». Det kan virke som hyggelig småprat. Fylle stillheten. Vise interesse. «Har du hatt noen å leke med i barnehagen i dag da?».

Det tok meg mange år og mange mislykkede ettermiddager å skjønne at av og til er stillhet bra. Pauser kan være fine.

Erfarne journalister vet godt at det kan være lurt å vente med neste spørsmål. Ikke sjelden lirer intervjuobjektet merkelig nok helt på egenhånd av seg det mest sitatvennlige etter en god og dramatisk pause.

Men alt dette hadde jeg åpenbart glemt i iveren etter å vise meg fram som superengasjert fotball- helikopter- og tigermamma.

Jeg hadde glemt at det kan være lurt å droppe kommentatorboksen. At det ofte er nok å være tilstede når barnet er klar. At det beste kan være å lytte.

Barn, men også voksne, trenger frihet til å feile og frihet til å bomme uten at verdens verste kommentatorboks følger med - klar til å servere nye ladede spørsmål, råd, tilrop og klapp på skulderen.

Før jeg gikk av T-banen bestemte jeg meg for å prøve å ha på muteknappen litt mer. Ikke bare på fotballkamp, men også hjemme.