MÅ UTREDES: – Vi er langt på overtid når det gjelder å utrede om desemberbarna skal få rett på barnehageplass fra måneden de fyller ett år, skriver Ellen Øen Carlsen.

Fødselsdatoen har store konsekvenser

Desemberbarna får gå ett år mindre i barnehage før skolestart.

ELLEN ØEN CARLSEN, lege, Stipendiat ved Senter for Fruktbarhet og Helse, Folkehelseinstituttet

I disse tider, som resten av året, venter vordende foreldre på å møte et nytt familiemedlem. Kanskje lurer de spesielt på om barnet kommer i desember eller januar, og håper intenst på det ene eller det andre.

Det kan nemlig få store konsekvenser for barnet, og familien, om barnet kommer 31. desember eller 1. januar.

Forskning tyder på at barn født i desember (eller siste måned i skoleåret i land der klasseinndelingen er annerledes enn i Norge) har økt risiko for å henge etter på skolen og å bli diagnostisert med ADHD.

Dette har vært tilskrevet at de er yngst i skoleklassen og dermed kanskje er mindre modne når de starter skolegangen. Dette gjelder i større grad for gutter enn jenter.

Samtidig vet vi at mange andre faktorer kan spille inn og muligens skape falske teorier om årsak og virkning når det egentlig er snakk om tilfeldige korrelasjoner, slik som sosioøkonomisk status. Det går tross alt bra med de fleste desemberbarn.

Noe det ikke har vært snakket like mye om, er retten til barnehage før skolestart og hvilken betydning det kan ha for påfølgende skolegang. For tiden har alle barn rett på barnehageplass det året de fyller ett år – med mindre de er født i desember.

Desemberbarna har nemlig ikke rett på barnehageplass før 1. august det året de fyller to år, som de eneste i sitt årskull. Dette kan virke pussig. Argumentet synes å ha vært at januarbarna er så å si like gamle som desemberbarna når de har krav på barnehageplass. Disse har ikke krav på plass før 1. august året de fyller ett år, altså når de er godt over 1,5 år gamle, og vil derfor starte omtrent samtidig med desemberbarna i barnehagen.

Fordi skolestart følger årskullet, er det imidlertid en vesentlig skjevfordeling i hvor lenge barna har krav på å gå i barnehage før skolestart. Barn født før 1. september har krav på fem år med barnehage før skolestart, septemberbarna får fire år og 11 måneder, novemberbarna fire år og ni måneder.

Desemberbarna får imidlertid kun fire år (!) med barnehage før de skal på skolen. Det er altså snakk om et helt år mindre i barnehage enn de fleste de starter i skoleklasse med, og ni måneder mindre enn de som har krav på nest-minst tid, altså novemberbarna.

Det kan ikke utelukkes at dette året har mye å si for hvordan barna takler overgangen til skolestart. Noen foreldre vil kanskje juble over et helt år mindre i utgift til barnehage. Min antagelse er at det sannsynligvis gjelder få.

Statistikken viser også at det fødes færrest barn i desember, snaut syv prosent av alle fødslene de siste fem årene. Desemberbarna blir altså en minoritet i skoleklassen sin, både som yngst og med klart minst tid i barnehage før skolestart – og dette vet vi ikke konsekvensene av.

Jeg mener derfor vi er langt på overtid når det gjelder å utrede om desemberbarna skal få rett på barnehageplass fra måneden de fyller ett år.