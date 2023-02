Kommentar

Hurra for kjærligheten

Shazia Majid Skriver om skole, helse, integrering, økonomi og kvinnerelaterte saker. Følg på Twitter: @shaziamajid_

KJÆRLIGHETSFESTEN: I dag markeres valentines day verden over. Til glede for noen, til forargerelse for andre.

Av alt som er vanskelig i livet er kjærligheten det vanskeligste, men også det fineste. Derfor fortjener den en valentinsdag.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Livet er så mye enklere med en enten, eller. Den er så mye bedre med en før og en etter. Klare spørsmål, klare svar.

En verden hvor du ikke trenger en valentinsdag. Hvor alle har noen å elske, elsker uforbeholdent og viser det hver dag. Gjennom ord og gjennom handlinger.

Men det er ikke menneskets vesen, det er ikke livets vesen. Og derfor er det heller ikke kjærlighetens vesen.

Kjærligheten er aldri enkel, selv ikke den beste sort. Den kommer i livet som en virvelvind og så slipper den deg aldri ut av sentrifugen.

Mennesker kommer og går, forhold dør, men denne fine, men akk så irriterende kjærligheten – den klorer seg fast.

Noen ganger nesten som ugress, som du aldri klarer å plukke vekk. River du ut et utskudd en plass, vokser det opp et annet sted. Men likevel feires den altså med røde roser.

I dag kjøpes det roser, det deles roser og det savnes roser.

Men mer enn roser, trenger vi å snakke sammen. Om kjærlighetens fullkommenhet og tilkortkommenhet.

For hvorfor er det slik at en av tre nordmenn er single, eller bor alene? Og like mange sliter med følelsen av ensomhet? Ensomhet har mange valører, mange og sammensatte årsaker - en av disse er fraværet av en å elske og bli elsket tilbake. Den ene som står en nærmest, en intimpartner.

Men hvem vil si høyt at de ikke har noen å elske, eller at de er av-elsket, eller at ingen elsker dem tilbake på den måten de ønsker? Det er få tabuer igjen i dette landet, dette er en av dem.

Da er det kanskje enklere å si at man er singel fordi man ønsker det. Mange er selvsagt det – for det er også godt med pauser fra den til tider slitsomme kjærligheten. Men jeg tror det er flere som savner å elske og å bli elsket, enn de som velger å være alene.

Det er en paradoks. For kjærligheten har aldri stått friere i det norske samfunnet. Den har aldri vært mer tilgjengelig. Med neste mulighet på kjærlighetsmarkedet bare er en sveip unna. I en tid hvor utvalget er grenseoverskridende, både geografisk, i alder, kjønn, klasse og ikke minst seksuelt.

Med dagens frihet og frie kjærlighet er det lett å glemme at det ikke er så lenge siden det var fornuftsekteskap i Norge. At det ikke er så lenge siden familien trumfet individet, og økonomien kjærligheten.

Det finnes riktignok ikke tall på kjærlighetsløse ekteskap, men det finnes tall på skilsmisser, og de var det få av den gang.

Men vi skal ikke tilbake dit for å unngå ensomhet. Vi skal velge friheten og kjærligheten over tvang og «fornuft» hver eneste dag.

For det er mange kvinner og menn i Norge i dag som fortsatt lever i fornuftsekteskap og tvangsekteskap. Og som hadde gitt alt for å leve ut kjærligheten de en gang følte, men som ikke var tillatt. Disse som ofret kjærligheten for kjærligheten.

Egen lykke til fordel for sine innvandrerforeldre. Og som i dag lever med dette ugresset de aldri får luket vekk.

Eller alle disse som ble fortalt at man bare kan elske en gang i livet. Slik jeg ble fortalt da jeg vokste opp. Og så var det bare løgn. Spesielt formet for å holde kvinnene i takt. Og som la opp til at kvinner ble værende, enten i dårlige forhold, eller i enke- og singel-tilværelsen.

Men her er en hemmelighet til slike som meg: Du kommer til å elske igjen. Og du vil elske det.

For kjærligheten er et av livets store privilegier. Det er den som får deg til å føle deg ung når du er gammel – og gammel når du er ung. Den får deg å smile gjennom motgang, og gråte gjennom medgang. En hånd å holde i, en armkrok å krype inn i, – når verden er stor og slem.

Kvinner har like mye på en slik kjærlighet som menn. Det er åpenbart, men ikke for alle.

Og for disse er det viktig å tegne og forklare: Det kan ikke være slik at det bare er menn som skal være tillatt å «gå videre» etter et brutt forhold eller ekteskap. Slik det gjerne er i patriarkalske miljøer. Hvor de mest «ærbare» kvinner ansees å være de som forblir enslige og ensomme etter brudd eller bortgang av partner.

Hadde jeg fulgt den malen hadde jeg aldri blitt gift da jeg var ung. Heller elske og være elsket enn å være ulykkelig og «ærbar».

Uansett hvem vi er og hvor vi kommer fra, er en ting sikkert: Kjærlighet setter fri – men den gjør også blind. Og det er en krevende kombinasjon.

Alle er vi i kjærlighetens vold – om den er gammel, ny, eller bryggende. Den kaster oss hit og dit og vi forsøker å navigere så godt vi kan.

Og bare for innsatsen fortjener vi alle en rose i dag. Med eller uten kjæreste.