«SMÅPENGER»: Den norske statskassen har hatt enorme merinntekter siden Putin begynte å strupe gasstilførselen til Europa i 2021. Det Norge gir tilbake til krigens virkelige ofre er bare en bitteliten del, skriver Sven G. Holtsmark.

Regjeringens hjelpepakke – et krafttak for Ukraina?

Når Jonas Gahr Støre «avviser at Norge tjener på krigen», snakker han mot bedre vitende. Erna Solberg gjør det samme.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SVEN G. HOLTSMARK,

professor i historie, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

Regjeringen fremmer forslag om en hjelpepakke på 75 milliarder kroner til Ukraina over fem år – altså 15 milliarder kroner i året.

Det er gode nyheter i den forstand at det dermed gjøres klart at Norge vil fortsette å støtte Ukraina. Dette er et viktig signal til Ukraina, men også til Russland: Vi lar oss ikke skremme av trusler og propaganda.

Men det er en hake ved saken: Statsministeren lanserer pakken samtidig som han avviser at Norge tjener på krigen – som om dette er noe annet enn et faktum som enkelt kan dokumenteres med tall. Opposisjonsleder Erna Solberg (H) gjør det samme.

De må kanskje si det slik. For realiteten er at Norge med dette bare gir tilbake til krigens virkelige ofre en bitteliten del av merinntekten den norske statskassen har hatt siden Putin begynte å strupe gasstilførselen til Europa i 2021. I lys av dette burde Norge yte mer. Langt mer.

Men heldigvis – det synes å være enighet om at pakken er nedre grense, ikke et tak, for hva Norge forplikter seg til å bidra med de neste fem årene.

Dette må være et utgangspunkt når partiene nå skal diskutere regjeringens forslag. Et annet utgangspunkt må være at Norge, uansett hva Støre eller Solberg måtte si eller mene, har tjent og tjener på krigen – i enormt omfang.

Selvsagt er 75 milliarder mye penger, men likevel: Slike tall må settes i en sammenheng for å gi mening. Et nærliggende spørsmål er i hvilken grad regjeringens forslag utgjør enn opptrapping av dagens omfang av støtte til Ukraina.

Det årlige beløpet i regjeringens forslag er altså 15 milliarder kroner. Dette er en markert økning i forhold til det som i budsjettforslaget i fjor høste ble angitt som rammen for 2022-23, nemlig 10 milliarder.

Norge har allerede gitt betydelig mer enn dette – hvor mye, avhenger blant annet av hvordan man fastsetter verdien på ulike leveranser.

På UDs hjemmesider, oppdatert 6. januar, er det oppgitt et samlet støttebeløp for humanitær og militær støtte for 2022-23 på 13,7 milliarder kr., hvorav 5,4 milliarder i form av militær støtte.

Også dette tallet er ganske sikkert for lavt. Det vil kunne vise seg at de faktiske overføringer bare i 2022 ikke lå så langt under 15 milliarder.

La oss likevel legge til grunn at planen innebærer en opptrapping fra dagens nivå. Dette er et skritt i riktig retning. Likevel: Norge kunne og burde kunne forplikte seg til å støtte Ukraina langt utover pakken som nå legges frem for Stortinget.

Én måte å få et forhold til tallet 15 milliarder per år på, er å se på hva andre land gjør. Og for å gjøre det klart – Norge ligger ikke dårlig an.

Om vi ser på støtte til Ukraina som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP), er Norge på femte plass. Velrennomerte Ukraine Support Tracker i Kiel beregner Norges støtte til å utgjøre 0.335 prosent av BNP.

Foran oss på listen er de tre baltiske land og Polen. Estland inntar førsteplass – med en andel på 1.097 prosent av BNP, altså i underkant av tre ganger som mye som det tilsvarende tallet for Norge. Deretter følger Latvia (0,933 %), Polen (0,505 %) og Litauen (0.463 %).

Storbritannia har plassen etter Norge med 0,258 prosent. Slike anslag er alltid usikre, men hovedpoenget her er forholdet mellom tallene – og da blir usikkerheten av mindre betydning: Samme metodikk ligger til grunn for beregningene for hvert enkelt land.

Om vi ser på omfanget av støtten i absolutte tall, altså ikke som andel av BNP, er Norge nummer sju. Norge kommer altså godt ut i forhold til andre rike vesteuropeiske land også i dette regnestykket.

Men betyr det at Norge gir mye – sett i forhold til Ukrainas behov?

Nei, Norges gode plassering på denne listen skyldes at alle andre vesteuropeiske land gir lite. Følg lenken over og se selv.

Og dessuten er det én faktor som ikke fremkommer i dette bildet og som gjør at Norge bør komme godt ut: Vår rent ut sagt ufattelige finansielle formue, ytterligere forsterket av den dramatiske stigningen av gassprisene som startet høsten 2021 og fortsatte etter 24. februar 2022.

Da budsjettforslaget ble lagt frem i høst, la regjeringen til grunn en forventet merinntekt av gass- og oljeeksporten i 2022 og 2023 på til sammen 1977 milliarder kr. (altså ca. 363 000 kr. per innbygger i Norge).

Siden har gassprisene sunket, og beløpet kan bli lavere. Men uansett vil det være snakk om en merinntekt på de høye gassprisene som får tallet 15 milliarder til å fremstå som svært beskjedent – så beskjeden at det vil være tjent inn på noen få dager.

Spørsmålet blir derfor hvorfor det ser ut til at de fleste partiene sier seg fornøyd med rammene i regjeringens forslag.

En debatt mellom statsminister Jonas Gahr Støre, Høyres leder Erna Solberg og MDGs Lan Marie Berg i Dagsnytt 18 (6. februar) ga ikke et klart svar – men både Støre og Solberg kom med utsagn og påstander som dels er høyst diskutable, dels er udiskutabelt misvisende.

Det mest påfallende er at Støre «avviser at Norge tjener på krigen», slik han nå har gjort gjentatte ganger i norske og utenlandske medier.

Argumentasjonen for en så feilaktig påstand må nødvendigvis bli uklar – det finnes ingen god argumentasjon for noe som ikke stemmer. Han viser til at det ikke er Norge som fastsetter gassprisen – akkurat som om det har noe som helst med saken å gjøre:

Det er ingen som påstår at Norge har ønsket denne rollen, men faktum er at den norske statskassen allerede har tjent enorme beløp på krigen. Ingen andre europeiske land er i nærheten av en slik situasjon.

At den norske statskassen som den eneste i Europa tjener på krigen, følger som en direkte konsekvens av det som allerede var en privilegert situasjon: Råderetten over enorme petroleumsressurser. Spørsmålet er hva vi bruker vår privilegerte situasjon til.

Støre har også trukket frem at norske husholdninger rammes av de høye energiprisene. Ja, det gjør de, som alle andre i Europa. Men hva har det med saken å gjøre? Den norske statskassen tjener på de høye strømprisene.

Erna Solberg trakk frem et annet velkjent argument for å avvise at Norge tjener på krigen: Kursfall på verdens børser fører til at «avkastningen» fra oljefondet «har falt». Dette, synes hun å mene, oppveier de økte inntektene – og resultatet blir ingen gevinst for Norge.

Dette gir liten mening: Her snakker vi om urealiserte tap. Oljefondet forvaltes i et generasjonsperspektiv. Basert på historiske erfaringer er det ingen grunn til å tro at dagens kursbevegelser vil innebære en form for varig svekkelse av verdien av oljefondets investeringer.

Faktisk er situasjonen den motsatte. I den grad det faktisk er eller blir fall på verdens børser, samtidig med at Norge har ekstraordinært høye inntekter, fører det til at oljefondet kan kjøpe verdipapirer på billigsalg.

Med andre ord: Kombinasjonen lav pris på verdipapirer og en enorm norsk kjøpekraft gjør at Norge også på denne måten i det lange løp tjener, ikke taper, på krigen og dens følger.

Solberg la også vekt på at «gassprisen går opp og ned». Underforstått: Om den er høy nå, kan den bli lav senere.

Selvsagt. Men enorme merinntekter er allerede tilført oljefondet. Så argumentet om at Norge har tjent på krigen gjelder uansett fremtidig utvikling i gassprisene.

Solberg nevnte også at den økte gassproduksjonen nå (ca 10 prosent høyere i 2022 enn i 2021) fører til lavere oljeproduksjon senere . Trolig tenker hun på at enkelte operatører har søkt om og fått anledning til å injisere mindre gass tilbake i oljereservoarer enn forutsatt.

Slik injisering brukes for å opprettholde trykket og dermed produksjon i oljefelt. Men oljeselskapene gjør ikke dette av altruisme – de gjør de fordi dette fremstår som lønnsomt slik forholdene er i petroleumsmarkedet nå.

Støres og Solbergs innsats i Dagsnytt 18 etterlot et inntrykk av to politikere som hadde tatt en beslutning og så leter etter argumenter for å forsvare sitt standpunkt. I dette tilfellet: Hvorfor planen for støtte til Ukraina ikke utgjør mer enn 15 milliarder per år.

Forståelige argumenter kan tenkes . Men la oss da få høre dem. Argumentene Støre og Solberg så langt har fremført, holder ikke.

Fremfor alt: Forklar oss hvorfor det ikke er ønskelig, eller mulig, å hente større beløp direkte ut av oljefondet til bruk for Ukraina – gjennom ulike multinasjonale ordninger.

Om det krever endring i lov om oljefondet – forklar så det. Men forklar da samtidig hvorfor en slik lovendring ikke er mulig.

Vi bevilget 235 milliarder til oss selv i krisestøtte under pandemien i 2020-21. Regjeringen forklarte i etterhånd at dette viste hvordan vår formue i kombinasjon med handlingsregelen ga regjeringen «handlingsrom» (Nasjonalbudsjett 2022, s. 7). Er dette handlingsrommet mindre nå?

Solberg snakket om den nye planen som et «særnorsk bidrag». Om hun med dette mente langsiktigheten – greit, og dette er viktig. Om hun mente omfanget, tar hun feil.

Estland kan med god grunn snakke om et «særestisk bidrag». Hvorfor akkurat Estland, og hvorfor gir også Latvia, Litauen og Polen relativt sett så mye mer enn Norge, selv om de er langt, langt unna Norges rikdom og velstand?

Spørsmålet er retorisk, for svaret er åpenbart: De har forstått hva som står på spill, og at det de gir, uansett ikke kan måle seg mot det Ukraina betaler i menneskeliv og ødeleggelser.

De har trolig også forstått at om Ukraina bukker under, vil kostnadene, også i penger, bli uoverskuelige for alle i Europa.