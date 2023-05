GOD NYHET: Vi mener at fraværsgrensen er en rigid og urettferdig grense, skriver Petter Andreas Lona i Elevorganisasjonen.

Hurra, fraværsgrensen blir vraket!

Det er faktisk mulig å få til et system som ikke er strengt og urettferdig.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

PETTER ANDREAS LONA, påtroppende leder i Elevorganisasjonen.

Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt at de vil skrote fraværsgrensen fraværsgrensenEn regel som sier at elever i videregående ikke får karakterer i et fag hvis de har mer enn 10 prosents fravær..

Det er en gledelig nyhet.

Fraværsgrensen ble i 2016 innført som et tiltak for å redusere frafallet i skolen, etter stor motstand fra Elevorganisasjonen.

Vi mener at det er en rigid og urettferdig grense som viser mistillit til elever som av ulike årsaker ikke kan møte opp til alle timene.

Det kan være alt fra sykdom og psykiske lidelser, til eksterne hendelser som påvirker oppmøtet til en enkeltelev.

Ekspertutvalget for fastlegetjenesten anbefalte at elever ikke skal måtte dra til fastlegen for å få attestert fravær, men at dette skal skje i utdanningssektoren.

Ekspertutvalget for fastlegetjenesten anbefalte at elever ikke skal måtte dra til fastlegen for å få attestert fravær, men at dette skal skje i utdanningssektoren.

Da fraværsgrensa ble innført så man nemlig en økning i legebesøk av videregåendeelever på hele 30 prosent, som blir ufattelige 40.000 legekonsultasjoner på årsbasis.

Selvfølgelig skal vi ha regler og forventninger i skolen. Men i dag har vi et fraværsreglement som tror at elever ikke ønsker å møte opp.

Derfor tvinger systemet heller elevene på skolen.

Vi vil ha et fraværsreglement i skolen som tror på at elever vil møte opp på skolen og lære, men som går fort og grundig til verks når elever slutter å møte opp.

Det får vi med et system som følger og fanger opp elever med høyt fravær.

Derfor er det på tide at vi endrer hvilken konsekvens høyt ugyldig fravær skal ha. Når dagens konsekvens er stryk og en vanskelig vei tilbake på skolebenken, har vi tatt det for langt.

Det finnes alternative reaksjoner høyt ugyldig fravær kan ha. Eksempelvis kan vi se til Danmark hvor et prøveprosjekt med SMS-varsling til foreldre ved ugyldig fravær bidro til 42 prosent lavere fravær.

Vi trenger at konsekvensen av høyt fravær ikke er å kaste ut elevene som sliter, men hjelpe dem tilbake til skolebenken.

Arbeiderpartiets beslutning om å vrake fraværsgrensen er derfor et vedtak som vil bidra til å vise tillit til enkelteleven.

Nå håper vi at regjeringen følger deres eksempel og innfører et tillitsbasert fraværsreglement, uten fraværsgrense.

