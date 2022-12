JULEFEIRING: Vi oppfordrer derfor deg som leser dette om å ikke kommentere noens kropp eller matvaner denne julen, verken positivt eller negativt, skriver Carina Carlsen og Kristina Miklavic.

Ikke gjør årets måltid til årets nedtur for dem du er glad i

For de av oss med spiseforstyrrelser eller som på andre måter opplever skam rundt egen kropp, er det en ekstra krevende tid vi går i møte. Dagene som nå fylles med julematprat, juleselskaper og kos, kos, kos, trigger følelser som kanskje ellers er under kontroll.

KRISTINA MIKLAVIC, rådgiver ved Likestillingssenteret

CARINA ELISABETH CARLSEN, rådgiver ved Likestillingssenteret

For mange går mye av tiden i desember til å legge overlevelsesstrategier for og hvordan takle resten av desemberjulematmaset. Hvordan skal vi svare når bestemor kommenterer vekten din?

Eller når onkel drar den samme vitsen han drar hvert år, om at nå må vi ut å og jogge hvis vi skal gjøre oss fortjent til å spise mer. Hva skal du svare når noen kommenterer vektøkning eller -nedgang, og hvordan skal du overleve de vonde, gruende følelsene som skyller over deg?

I kjølvannet av pandemien har tallene for unge med spiseforstyrrelser skutt i været. Dette er svært alvorlig.

Sosiale medier er dessuten fulle av kroppstrender og potensielt farlige slankekurer, og mediene har allerede begynt å skrive om slanking og kalorier i julemiddagen.

Når vi i tillegg har dette matfokuset i desember og kroppsfokuset som vi vet venter oss i januar, er det god grunn til å tenke litt over hvordan vi blir påvirket av de moraliserende beskjedene vi leser, hører og ser om kropp, og hvordan vi lar det komme til uttrykk overfor oss selv og de rundt oss.

En spiseforstyrrelse er en betegnelse på flere lidelser der tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt går utover livskvaliteten. Alle kropper, kjønn og aldre kan ha en spiseforstyrrelse, og den er ofte usynlig.

De av oss med spiseforstyrrelser er dyktige til å skjule alle spor, og det er vanskelig å oppdage før noen forteller om det selv eller det har gått for langt.

Du kan være en motmakt oppi alt dette og gjøre julen enklere for de menneskene rundt deg.

Vi oppfordrer derfor deg som leser dette om å ikke kommentere noens kropp eller matvaner denne julen, verken positivt eller negativt. Å kommentere noens kropp negativt vil de fleste forstå at ikke har noe for seg.

Det er skadelig, skaper usikkerhet og er vondt for mottager. Å kommentere kropp positivt er derimot mer utfordrende for folk flest å ha forståelse for at er problematisk.

Men, uavhengig av intensjonen så opprettholder du tanken om at verdien ligger i utseende – hvilket absolutt ikke medfører riktighet.

Skam kan påføres gjennom mer enn kun kroppslige kommentarer. Kommentarer på andres spisevaner, hvor mye eller hvor lite de spiser er også en måte å påføre andre skam, og kan gjøre det som skal være årets måltid til årets nedtur.

Når du bemerker andres matvaner som «skal du spise enda mer nå?», «har du pause fra slankekuren nå, eller?», strenge blikk, risting på hodet, ros for å spise, osv., setter du fokus på at kroppen deres er det viktigste ved dem.

Ikke minst påpeker du at de må slutte å se ut som de gjør, eller fortsette med hva de nå enn gjør for å opprettholde den nye kroppen du nå komplimenterer. Ved å komplimentere vektnedgang sier du underforstått at «endelig er du verdt å se på». Endelig er du bra nok.

Mange vil riste på hodet og mene at de ikke gjør noe av dette. Og dersom de først kommenterer er det jo bare i beste mening. Hvis ikke nær familie skal kunne kommentere – hvem skal da kunne gjøre det?

Ingen.

Andelen av de som setter pris på uoppfordrede kommentarer om matvanene deres eller kroppen deres er svært lav. Tilnærmet null vil vi tro.

Det er mange grunner til at folk går både opp og ned i vekt. Det kan være alt fra sykdom og medisiner, til livsstil og gener. Ofte forsaker vi helse for moral, og gjør vekt til et moralsk spørsmål du enten roses eller straffes for.

De stadige kommentarene om kropp bidrar også til fettfobien de fleste av oss har lagt til oss. Redselen for å bli eller være tykk, ligger ikke bare i spørsmålet om god eller dårlig helse, men kanskje i større grad om hvordan andre behandler oss på bakgrunn av kroppsstørrelse.

Slankesnakk er, dessverre, blitt en del av kulturen vår, og det er på tide å avlære det.

Men hva skal jeg da kommentere, tenker du kanskje? Vi mennesker er mye mer enn kroppene våre, og det er en rekke flotte komplimenter du kan gi som ikke handler om noens utseende.

«Så godt å se deg», «Du lyser opp rommet» eller «Jeg blir så glad hver gang jeg ser deg», er noen forslag.

Ved å aktivt endre fokuset fra kroppsfokus til personfokus, vil du ikke bare fortelle vedkommende at du bryr deg om dem, men du vil også kunne etablere en sterkere og mer meningsfylt relasjon.

For hva hadde du selv foretrukket? Velmenende kommentarer om å roe ned på ribbespising, eller at latteren din fyller huset med juleglede?

Og til deg som gruer deg til jul:

Husk at din families tanker om kroppen din, ikke reflekterer deg eller din verdi. Det gjelder alt fra mødres sikkert velmente kommentarer, til besteforeldres vitsing om kroppen din. Uansett hvor glad du er i dem, og de er i deg – det er lov å sette grenser.

Ofte er vi redde for konsekvensene av dette, som å si ifra, og at det vil å lage dårlig stemning. A, at det ved å si ifra vil utløse en rekke flere kommentarer og som «men jeg vil jo bare hjelpe», «såpass må du tåle» eller «jeg bare tuller». Men du verken skal eller trenger å tåle denne type kommentarer.

Det kan være tøft å si ifra, men du skal også ha det hyggelig uten å være redd for kommentarer på hva du spiser, hva du har på deg eller hvordan du ser ut.

Å konstant vente på kommentarer du frykter skal komme er utmattende, vondt og reduserer livskvaliteten. Ikke blir det noen hyggelige jul av det heller.

Vi oppfordrer derfor deg som leser dette til å ikke gjøre det som skal være årets måltid og årets hyggeligste øyeblikk til årets nedtur for de du er glad i. Ta vare på hverandre og la årets tema rundt julebordet være noe annet enn kropp.