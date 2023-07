Oda Online Omdal, Unge Høyre.

Opptak til studier: Urettferdig og unødvendig

I disse dager venter mange spent på svar fra Samordna opptak. Noen er skråsikre, noen i tvil og andre har søkt bare for å søke. Men uavhengig av hva man vil inn på, møtes man av et opptakssystem med store hull og mangler.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

ODA OLINE OMDAL, Unge Høyre og kommende jusstudent.

I 2023 har 81 889 kvinner og 54 091 menn søkt opptak til grunnstudier ved universiteter og høyskoler gjennom Samordna opptak. Ved enkelte studier får man tilleggspoeng for å søke, basert på hvilket kjønn man har i passet sitt.

Det burde ikke være sånn at det er om du heter Ola eller Oda som avgjør om du kommer inn på sykepleie-studiet eller ikke.

Like før jul i fjor la et regjeringsoppnevnt utvalg frem forslag til nytt opptakssystem.

Denne modellen tar en oppvask med både urettferdige poeng, og ikke minst unødvendige år brukt på å ta opp fag.

Burde reglene for studie-opptaket endres? Ja, det er på tide Nei, funker fint Aner ikke

I dag får man tilleggspoeng for mye rart. Alderspoeng, kjønnspoeng, poeng for folkehøyskole. Og ikke minst får man realfagspoeng.

Realfagspoengene er et godt incentiv for å få videregåendeelever til å velge realfag. Men de slår feil ut, for eksempel når det heller lønner seg å ta fysikk enn rettslære for en kommende jusstudent.

Newtons lover finnes ikke på jussen, og da bør man heller ikke få poeng for å kunne dem når man ikke skal bruke dem.

Realfagspoengene bør kun være gjeldende når man søker seg videre på realfaglige studier. Når realfagspoengene teller på alle typer studier, skaper de kunstig høye opptakskrav, også i førstegangskvoten.

Alderspoeng skaper også problemer i opptaket. Det er urettferdig at man kan få poeng for å vente med å studere heller enn å begynne med en gang.

At man kan få opptil åtte ekstra alderspoeng for å ha ventet i fire-fem år, er med på å skape kunstig høye snitt. Dessuten er det svært lite sannsynlig at man får bedre advokater eller leger bare fordi de velger, eller i noen tilfeller tvinges, til å vente noen år med studiene.

Mange må bruke flere år på å ta opp fag for å komme inn på studier, og alderspoengene blir da avgjørende. Dette er hverken heldig for studentenes lommebok eller for arbeidsmarkedet som trenger arbeidskraft.

Nå er det opp til regjeringen, de bør legge utvalgets forslag til grunn.