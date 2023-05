Leder

Sanksjonene må skjerpes

JAPANSK TOPPMØTE: USAs president Joe Biden hilser på vertskapet for G7-toppmøtet i Hiroshima, Japans statsminister Fumio Kishida.

Lederne for G7-landene er denne helgen samlet i Hiroshima i Japan. På søndag kommer en spesiell gjest, Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det tegner til å bli et særdeles viktig G7 møte i en svært spent internasjonal situasjon. Regjeringssjefene for de syv store demokratiske industrilandene, USA, Japan, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia og Canada, vil i løpet av helgen kunngjøre nye økonomiske sanksjoner mot Russland. De vil også bestrebe seg på å innta en felles holdning til Kinas voksende makt og innflytelse i verden.

OVERRASKENDE BESØK: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ankom fredag Jeddah i Saudi-Arabia hvor den arabiske liga har toppmøte. Til venste: prins Badr bin Sultan bin Abdulaziz.

Vi kan forvente tydelig tale og kraftfulle tiltak mot Russland.

Russerne merker allerede de økonomiske konsekvensene av krigen som Vladimir Putin startet. En sak er at vestlige selskaper og produkter er borte fra det russiske markedet. Verre er at inntektene fra olje- og gasseksport, Russlands desidert viktigste eksportnæring, faller dramatisk. Inntektene fra oljeeksporten er blitt halvert på ett år, ifølge det russiske finansdepartementet. Årsakene er vestlige sanksjoner og at Russland må selge olje med store prisrabatter til India og Kina.

Nå vil G7-landene innføre ytterligere sanksjoner som vil gjøre det enda vanskeligere for Putin å finansiere en langvarig krig. Hittil har eksporten av russiske diamanter gått fri for sanksjonene. Nå planlegger G7-landene å innføre tiltak som vil ramme den lukrative handelen.

MINNESMERKE: Stats- og regjeringssjefene i G7 la ned kranser ved minnesmerket for ofrene etter atombomben i Hiroshima i 1945. Fra venstre: EU-rådets president Charles Michel, Italias statsminister Giorgia Meloni, Canadas statsminister Justin Trudeau, Frankrikes president Emmanuel Macron, Japans statsminister Fumio Kishida, USAs president Joe Biden, Tysklands forbundskansler Olaf Scholz, Storbritannias statsminister Rishi Sunak og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

USA og andre land er ventet å kunngjøre flere økonomiske straffetiltak, mot enkeltpersoner i Vladimir Putins maktelite, det militærindustrielle kompleks, russisk skipsfart og selskaper som importerer vestlig teknologi. Det har også vist seg nødvendig å tette smutthull, som Russland har visst å utnytte.

Det er spesielt viktig å ha sanksjoner som retter seg mot den russiske krigføringen. Sanksjonene mot den russiske krigsmakten må være effektive og internasjonalt samordnet.

INNTEKTEN FALLER: Vladimir Putin må konstatere at inntektene fra russisk oljeeksport er halvert på ett år. Og at det kommer flere vestlige sanksjoner.

At G7-møtet finner sted i Hiroshima har selvfølgelig en sterk symbolkraft. Alle blir minnet om atomkrigens ufattelige redsler. Lederne la ned krans for å minnes ofrene i august 1945.

Den første bomben traff Hiroshima. Tre dager senere slapp USA nok en atombombe, da over Nagasaki. Det er første og siste gang atomvåpen er blitt brukt i krig. Det må aldri skje igjen.

Verden er blitt farligere. Putin forsøker å skremme med atomvåpen. Nord-Korea utvikler atomvåpen og tester langtrekkende missiler. Desto viktigere er det å fastslå at atomvåpenkrig aldri kan vinnes, og derfor aldri må utkjempes.