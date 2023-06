FORNORSKNINGEN: – Offentlige myndigheter må erkjenne at det har vært begått urett og at fornorskningspolitikken hadde negative konsekvenser både for enkeltindivider og for kvener/norskfinner, samer og skogfinner som grupper, skriver Dagfinn Høybråten

Tap og urett i statlig regi

Sannhets- og forsoningskommisjonen som har gransket fornorskning og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner og leverte i dag sin rapport til Stortinget. Vi foreslår fem grep for et mer forsonet samfunn.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

DAGFINN HØYBRÅTEN, Sannhets- og forsoningskommisjonens leder

Fornorskningspolitikken overfor samer, kvener og skogfinner hadde som mål å få minoritetene til å gi opp sine språk og kulturelle særtrekk. Politikken ble innledet tidlig på 1800-tallet og intensivert i første del av 1900-tallet.

Den hadde utgangspunkt i stortingsvedtak, offentlige bevilgninger og ble gjennomført av offentlige tjenestemenn. Slik sett kan en tale om urett i statlig regi.

Denne mørke delen av Norges historie kaster sine skygger inn i vår egen tid og har konsekvenser for samer, kvener og skogfinner i dag.

Kommisjonen fikk i 2018 i oppdrag av Stortinget og granske hva som skjedde under fornorskningspolitikken og hvilke konsekvenser den har hatt opp til vår egen tid.

Vår gransking viser at politikken varierte i styrke og gjennomføring med hensyn til hvor, når og hvilke samfunnsområder og grupper den traff.

Et eksempel på urett er da myndighetene tok barn fra samer i Røros-området i perioden 1860–80 og satte dem bort til norske familier for at de skulle bli fornorsket både språklig og kulturelt.

Myndighetene tok også harde virkemidler i bruk for å slå ned et skogfinsk opprør på 1820-tallet. Kravene ble avvist og lederen for opprøret Carl Axel Gotlund ble utvist fra Norge.

Spesielt barn har blitt rammet ved at skolen ble et sentralt virkemiddel i fornorskningen. Vi har fått inn over 760 personlige historier. Et av de hyppigste temaene er skolegang.

Tidsvitner forteller at de ble slått og satt i skammekroken for å snakke sitt eget språk eller fordi de ikke kunne svare på norsk. Mange fikk ikke utbytte av skolegangen og ble påvirket resten av livet.

Kommisjonen har dokumentert at fornorskningspolitikken over tid omfattet en lang rekke samfunnsområder som inkluderte blant annet utdanning, kirkeliv, samferdsel, næringsliv, etterretning og media.

Myndigheten la også i en periode til rette for jordbrukskolonisering i samiske områder, og begrenset samisk ressursutnyttelse. Dette forsterket fornorskningen.

Fornorskningshistorien handler likevel ikke bare om tap og urett. Det er også en historie om kamp og politisk motstand fra gruppene selv. Likevel skapte politikken vanskeligheter for mange mennesker, og fikk mange til å vende ryggen til eget språk og kultur.

Resultatet ble et enormt språktap som de siste tiårs innsats for revitalisering ikke har kunnet reparere.

Skal vi kommer videre som samfunn må vi få en mye bredere felles erkjennelse og kunnskap om det som har skjedd og hvilke konsekvenser fornorskningen har hatt og fortsatt har.

Offentlige myndigheter må erkjenne at det har vært begått urett og at fornorskningspolitikken hadde negative konsekvenser både for enkeltindivider og for kvener/norskfinner, samer og skogfinner som grupper.

Også majoritetsbefolkningen har blitt rammet. Ikke minst kommer dette fram i form av mangel på kunnskap og noen ganger som stereotypiske oppfatninger og negative holdninger.

FORSONING: – En bredt anlagt innsats for språk er avgjørende for å bøte på konsekvensene av fornorskningspolitikken, skriver kronikkforfatteren og lederen av Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Stortinget har bedt kommisjonen komme med forslag til videre forsoning. Vi har valgt å konsentrere våre forslag til tiltak for forsoning om noen brede hovedsatsinger der myndighetene må ta et særlig ansvar.

Sentralt står forslagene om formidling av kunnskap om samer, kvener/norskfinner og skogfinner, fornorskningspolitikk og urett – og om konsekvenser fornorskningen har hatt for individ og samfunn.

Kommisjonen foreslår som ett av tiltakene et nasjonalt kompetansesenter om fornorskningspolitikk og urett, med ansvar for forskning, dokumentasjon, formidling og forsoningsarbeid.

I tillegg foreslår kommisjonen at undervisning om gruppene styrkes i grunnskole, i videregående skole og ved høyskoler og universiteter.

En bredt anlagt innsats for språk er avgjørende for å bøte på konsekvensene av fornorskningspolitikken.

Derfor foreslår kommisjonen en nasjonal satsing på språkopplæring for kvensk og samiske språk fra barnehage til voksenopplæring.

Dessuten foreslår kommisjonen en målrettet satsing på synliggjøring av kvensk og samiske språk i offentligheten.

Tilsvarende må en langsiktig nasjonal satsing på gruppenes kultur også være en del av forsoningsarbeidet der en styrker de økonomiske rammene for samiske, kvenske/norsk-finske og skogfinske kulturnæringer og -institusjoner.

Kommisjonen oppfordrer nasjonale institusjoner til å etablere tettere samarbeid med gruppenes institusjoner, og til å bidra til synliggjøring, ivaretagelse og formidling av samisk, kvensk/norskfinsk og skogfinsk kultur.

Både innen språk og kultur bør norske myndigheter ta initiativ til å styrke samarbeidet på tvers av de nordiske landegrensene.

Flere steder er det behov for å gjennomføre lokale forsoningsprosesser. De aktuelle lokalsamfunnene bør ta tak i problemene med støtte fra kompetansemiljøer.

Det bør også foretas en samlet gjennomgang av reindriftens arealsituasjon og betydningen for samisk kultur.

BRED KOMMISJON: – Vi retter våre forslag til tiltak først og fremst til Stortinget. Men vi understreker det selvstendige ansvaret alle samfunnsaktører har for å ta et oppgjør med egen historie og praksis – og til å legge til rette for forsoning, skriver Dagfinn Høybråten.

Både urfolk og nasjonale minoriteter har rettigheter, og norske myndigheter har vedtatt politikk for å styrke gruppenes språk og kultur. Den store utfordringen i dag er manglende gjennomføring av politikken.

Lover, lovfestede rettigheter, politiske vedtak og tiltak har ikke i tilstrekkelig grad blitt fulgt opp av utøvende myndigheter.

Dette svekker ikke bare gruppenes tillit generelt, men også tiltroen til at tiltak vil bli realisert. Det hindrer videre forsoning.

Derfor foreslås det at Stortinget, som et ledd i sin kontroll med forvaltningen, gjennomgår den manglende gjennomføring av vedtak på det minoritetspolitiske feltet.

Kommisjonen retter sine forslag til tiltak først og fremst til Stortinget.

Samtidig understreker vi det selvstendige ansvaret alle samfunnsaktører har for å ta et oppgjør med egen historie og praksis – og til å legge til rette for forsoning.

Kommisjonen oppfordrer offentlige institusjoner på alle forvaltningsnivå til å vurdere hvordan de kan bidra i lys av de funn rapporten dokumenterer.

Det samme gjelder sivilsamfunnets ulike aktører innen frivillighet, kunst og kultur, religion og livssyn.

Disse aktørene samlet og hver for seg representerer et stort potensial for forsoning.